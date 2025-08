L'IA est de plus en plus utilisée pour mener les entretiens d'embauche mais des demandeurs d'emploi résistent :

certains préfèrent rester au chômage plutôt que de se soumettre à l'exercice

Le malaise est palpable

Les demandeurs d'emploi évitent les intervieweurs IA

Les intervieweurs d'IA sont une aubaine pour les gestionnaires d'embauche à court d'argent



Ces dernières années, les entreprises ont diminué drastiquement leurs équipes pour réduire les coûts. Avec une équipe de RH et de recrutement réduite, la charge de travail devient pesante. Ceux qui ont évité de recevoir une lettre de licenciement doivent maintenant assumer le travail supplémentaire de ceux qui ont quitté l'entreprise. De nouvelles startups proposent aux entreprises d'alléger le fardeau du recrutement grâce à l'IA. Elles proposent des outils d'IA capables de générer la planification, mener des entretiens d'embauche en temps réel avec les candidats et fournir un retour d'information immédiat.L'intelligence artificielle est censée remédier aux inefficacités du processus de recrutement, économisant du temps et de l'argent aux entreprises en automatisant davantage les tâches grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique.Fairgo et Apriora sont des startups proposant des outils de ce type. Ces outils leur permettent de gagner du temps et de réduire les coûts. Fin 2019, Unilever a déclaré avoir économisé 100 000 heures et environ un million de dollars en coûts de recrutement grâce à des entretiens vidéo automatisés. LinkedIn et ZipRecruiter utilisent l'IA générative pour offrir des recommandations d'emploi et permettre aux recruteurs de générer des listes en quelques secondes.Moonhub, une startup soutenue par Google, utilise un robot d'IA pour parcourir l'internet, recueillant des données sur des sites tels que LinkedIn et GitHub, afin de trouver des candidats appropriés. Sur HireVue, des robots dotés de questionnaires précis réalisent des évaluations vidéo pour analyser la personnalité des candidats. De nouvelles entreprises centralisent ces capacités, permettant aux entreprises de gérer le recrutement de manière quasi automatique.Cependant, les experts en recrutement sont sceptiques quant aux bienfaits de cette évolution. Nombre d'entre eux craignent que l'IA n'aggrave un système déjà frustrant, entraînant de nouveaux problèmes tels que les embauches fantômes où des robots pourraient se faire passer pour des personnes.Les chercheurs d'emploi participent désormais à des réunions Zoom où ils sont accueillis par des intervieweurs IA. Les candidats déclarent qu'ils sont soit perplexes, intrigués, soit carrément découragés lorsque des robots sans visage se joignent aux appels.« La recherche d'un emploi en ce moment est tellement démoralisante et épuisante que se soumettre à cette indignité supplémentaire est un pas de trop », explique Debra Borchardt, une rédactrice et éditrice chevronnée qui est à la recherche d'un emploi depuis trois mois. « En quelques minutes, je me suis dit : "Je n'aime pas ça, c'est horrible". C'est affreux. Au début, c'était normal... Ensuite, c'est passé au processus de l'entretien proprement dit, et c'est là que c'est devenu un peu bizarre ».Les intervieweurs IA ne sont que le dernier changement en date dans le processus d'embauche qui a été bouleversé par la technologie de pointe. Les équipes de RH étant de moins en moins nombreuses et les responsables du recrutement ayant pour tâche d'examiner des milliers de candidats pour un seul poste, ils optimisent leur travail en utilisant l'IA pour filtrer les meilleurs candidats, planifier les entretiens avec les candidats et automatiser la correspondance concernant les prochaines étapes du processus. Les intervieweurs IA sont peut-être une aubaine pour les cadres intermédiaires, mais les demandeurs d'emploi les considèrent comme un obstacle de plus dans leur intense quête de travail.L'expérience de certains chasseurs d'emploi a été si mauvaise qu'ils renoncent complètement aux entretiens menés par l'IA. Les candidats ont déclaré que les intervieweurs IA leur donnent l'impression de ne pas être appréciés au point qu'ils préfèrent laisser passer des opportunités d'emploi potentielles, estimant que la culture de l'entreprise ne peut pas être excellente si les patrons humains ne prennent pas le temps de les interviewer. Mais les experts en ressources humaines soutiennent le contraire : Puisque les intervieweurs IA peuvent aider les gestionnaires d'embauche à gagner du temps lors des appels de premier tour, les humains ont plus de temps pour avoir des conversations plus significatives avec les candidats à l'avenir.Les demandeurs d'emploi et les RH ne sont pas du tout du même avis sur la technologie, mais une chose est sûre : les intervieweurs IA n'iront nulle part.« La vérité, c'est que si vous voulez un emploi, vous allez passer par là », explique Adam Jackson, PDG et fondateur de Braintrust, une entreprise qui distribue des intervieweurs d'IA. « Si une grande partie de la communauté des demandeurs d'emploi rejetait en bloc cet outil, nos clients ne le trouveraient pas utile... Cet outil serait chroniquement sous-performant pour nos clients. Et ce n'est pas ce que nous constatons, c'est plutôt le contraire ».Les médias sociaux regorgent de demandeurs d'emploi qui racontent leurs expériences avec les intervieweurs IA : ils décrivent des robots qui hallucinent et répètent des questions à l'infini, qualifient les conversations robotiques de maladroites ou affirment que c'est moins angoissant que de parler à un humain. Malgré l'engouement des recruteurs pour l'IA, les demandeurs d'emploi ne sont pas encore convaincus par l'idée.Allen Rausch, un rédacteur technique de 56 ans qui a travaillé chez Amazon et Electronic Arts, est à la recherche d'un emploi depuis deux mois, après avoir été licencié de son poste précédent chez InvestCloud. En cherchant de nouvelles opportunités, il a été « surpris » de rencontrer pour la première fois des intervieweurs IA, et ce à trois reprises pour des postes différents. Tous les entretiens duraient jusqu'à 25 minutes et mettaient en scène des dessins animés ressemblant à des femmes avec des voix féminines. L'IA posait des questions de base sur la carrière, parcourant son CV et les détails de l'offre d'emploi, mais ne pouvait répondre à aucune de ses questions sur l'entreprise ou la culture.Rausch déclare qu'il n'acceptera de passer d'autres entretiens avec l'IA que si ceux-ci ne mettent pas à l'épreuve ses compétences en matière d'écriture et si un contact humain est garanti à un moment donné du processus. « Étant donné le pourcentage de réponses que j'obtiens pour des demandes de base, je pense que beaucoup d'entretiens avec l'IA me font perdre mon temps », explique-t-il. « Je voudrais probablement avoir une sorte de garantie que, “Hey, nous faisons cela juste pour recueillir des informations initiales, et nous allons vous interviewer avec un être humain [plus tard]”. »Alors que Rausch a résisté à plusieurs entretiens avec l'IA, Borchardt n'a même pas pu assister à un seul d'entre eux. Cette professionnelle de la rédaction âgée de 64 ans explique que les choses se sont gâtées lorsque l'intervieweur robotisé s'est contenté de parcourir son CV, lui demandant de répéter toutes ses expériences professionnelles dans chacune des entreprises citées. L'appel était impersonnel, irritant et, pour Borchardt, tout à fait paresseux. Elle a mis fin à l'entretien en moins de 10 minutes.« Au bout de la troisième question, je me suis dit : "J'arrête". J'ai simplement cliqué sur "quitter" », dit-elle. « Je ne vais pas rester assise pendant 30 minutes à parler à une machine... Je ne veux pas travailler pour une entreprise dont la personne chargée des ressources humaines ne peut même pas prendre le temps de me parler ».Alex Cobb, un professionnel qui travaille actuellement pour l'entreprise énergétique britannique Murphy Group, a lui aussi rencontré un intervieweur IA il y a quelques mois, alors qu'il cherchait un nouveau poste. Bien qu'il comprenne le nombre de candidatures que les RH doivent examiner, il trouve les intervieweurs IA « bizarres » et, en fin de compte, inefficaces pour évaluer pleinement les candidats humains. Cette expérience lui a laissé un mauvais goût dans la bouche, à tel point que Cobb n'envisagera pas d'entretiens dirigés par l'IA dans un avenir proche.« Si je sais, en regardant les évaluations de l'entreprise ou le processus d'embauche, que j'aurai recours à l'IA pour les entretiens, je ne perdrai tout simplement pas mon temps, car j'ai l'impression qu'il s'agit avant tout d'un exercice de réduction des coûts », déclare Cobb. « J'ai l'impression qu'ils n'accordent pas d'importance à mon apprentissage et à mon développement. Cela m'amène à m'interroger sur la culture de l'entreprise : vont-ils supprimer des emplois à l'avenir parce qu'ils ont appris que les robots peuvent déjà recruter des gens ? À quoi d'autre vont-ils confier cette tâche à l'extérieur ? »Alors que de nombreux demandeurs d'emploi hésitent à passer des entretiens avec l'IA, les responsables du recrutement accueillent cette technologie à bras ouverts. Cela s'explique en grande partie par la nécessité.« Ils sont de plus en plus courants dans les phases initiales de sélection, car ils permettent de rationaliser les recrutements en masse », explique Priya Rathod, rédactrice en chef des tendances sur le lieu de travail chez Indeed. « On les voit partout. Mais pour les recrutements à fort volume, comme le service à la clientèle, la vente au détail ou les postes techniques de premier niveau, nous les voyons de plus en plus... L'IA effectue ce travail de première étape dont beaucoup d'employeurs ont besoin afin d'être plus efficaces et de gagner du temps ».Il convient de noter que tous les intervieweurs d'IA ne sont pas créés égaux ; il existe un large éventail d'intervieweurs d'IA sur le marché. Les demandeurs d'emploi qui ont parlé aux médias ont décrit des robots monotones, à la voix robotique, avec des images d'étranges avatars féminisés. Mais certains intervieweurs IA, comme celui créé par Braintrust, distribuent un robot sans visage avec une voix plus naturelle. Le PDG de Braintrust affirme que les candidats qui utilisent cette technologie sont globalement satisfaits de leur expérience, et que ses clients recruteurs sont eux aussi enthousiastes.Toutefois, Jackson admet que les intervieweurs IA ont encore des limites, même s'ils sont révolutionnaires pour les équipes RH.« Elle fait passer 100 entretiens et transmet les 10 meilleurs au responsable du recrutement, puis l'humain prend le relais », explique-t-il. « L'IA est douée pour l'évaluation objective des compétences - je dirais même qu'elle est meilleure que les humains. Mais [lorsqu'il s'agit] d'adéquation culturelle, je n'essaierais même pas de demander à l'IA de le faire ».Source : témoignagesPour ou contre les IA dans le processus d'interview de candidat ? Pourquoi ?Avez-vous déjà été interviewé par une IA lors d'une demande d'emploi ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu l'expérience ? Comment cela s'est-il passé ?Au-delà du refus de l'entretien, en quoi cette tendance renforce-t-elle le sentiment de solitude et de frustration dans la quête d'un emploi ? Y a-t-il un risque d'exclusion pour les candidats moins à l'aise avec la technologie ?Les entreprises qui utilisent l'IA mesurent-elles le risque de perdre des candidats de qualité qui refusent ces entretiens ? Est-ce que les gains d'efficacité justifient le risque de nuire à leur marque employeur ?