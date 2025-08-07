Pas de portes dérobées. Pas de kill switches. Pas de logiciels espions

Les GPU NVIDIA sont au cur de l'informatique moderne. Ils sont utilisés dans tous les secteurs, de la santé à la finance en passant par la recherche scientifique, les systèmes autonomes et les infrastructures d'IA. Les GPU NVIDIA sont intégrés dans les scanners CT et les appareils IRM, les séquenceurs d'ADN, les systèmes de suivi radar du trafic aérien, les systèmes de gestion du trafic urbain, les voitures autonomes, les supercalculateurs, les systèmes de diffusion télévisuelle, les machines de casino et les consoles de jeux.Afin d'atténuer le risque d'utilisation abusive, certains experts et décideurs politiques proposent d'exiger des « kill switches » matériels ou des contrôles intégrés permettant de désactiver à distance les GPU à l'insu et sans le consentement de l'utilisateur. Certains soupçonnent qu'ils existent déjà.Les GPU NVIDIA ne disposent pas et ne devraient pas disposer de kill switches et de portes dérobées.NVIDIA conçoit des processeurs depuis plus de 30 ans. Intégrer des portes dérobées et des kill switches dans les puces serait un cadeau pour les pirates informatiques et les acteurs hostiles. Cela compromettrait l'infrastructure numérique mondiale et ébranlerait la confiance dans la technologie américaine. La loi en vigueur exige à juste titre des entreprises qu'elles corrigent les vulnérabilités, et non qu'elles en créent.Jusqu'à récemment, cette politique était universellement acceptée et incontestée. Lorsque des chercheurs en sécurité ont découvert des vulnérabilités telles que « Spectre » et « Meltdown » pour les processeurs, les gouvernements et l'industrie ont réagi rapidement et de manière unie pour éliminer le risque.Ce principe est toujours d'actualité. Il n'existe pas de « bonne » porte dérobée secrète, seulement des vulnérabilités dangereuses qui doivent être éliminées. La sécurité des produits doit toujours être assurée de la bonne manière : par des tests internes rigoureux, une validation indépendante et une conformité totale aux normes mondiales de cybersécurité. Une sécurité robuste repose sur le principe de la « défense en profondeur » : la superposition de plusieurs couches de protection afin qu'aucune vulnérabilité ponctuelle ne puisse compromettre ou mettre hors service un système. C'est ainsi que NVIDIA et l'industrie américaine ont encouragé l'innovation tout en protégeant les utilisateurs et en favorisant la croissance économique pendant des décennies. Ce n'est pas le moment de s'écarter de cette formule gagnante.La communauté de la cybersécurité a appris ces leçons à ses dépens dans les années 1990 avec l'initiative Clipper Chip de la NSA. Lancé en 1993, le Clipper Chip était conçu pour fournir un cryptage puissant tout en maintenant un accès gouvernemental par le biais d'un système de dépôt de clés.La puce Clipper représentait tout ce qui ne va pas avec les portes dérobées intégrées. Les chercheurs en sécurité ont découvert des failles fondamentales dans le système qui pouvaient permettre à des personnes malveillantes de falsifier le logiciel. Cela a créé des vulnérabilités centralisées qui pouvaient être exploitées par des adversaires. La simple existence de portes dérobées gouvernementales a sapé la confiance des utilisateurs dans la sécurité des systèmes.Les kill switches et les portes dérobées intégrées créent des points de défaillance uniques et violent les principes fondamentaux de la cybersécurité.Certains citent les fonctionnalités des smartphones telles que « trouver mon téléphone » ou « effacement à distance » comme modèles pour un kill switch GPU. Cette comparaison ne tient pas la route : les fonctionnalités logicielles optionnelles, contrôlées par l'utilisateur, ne sont pas des portes dérobées matérielles.NVIDIA a toujours soutenu les logiciels ouverts et transparents qui aident les clients à tirer le meilleur parti de leurs systèmes équipés de GPU (diagnostics, surveillance des performances, signalement des bogues et correctifs rapides) avec la connaissance et le consentement de l'utilisateur. C'est cela, une informatique responsable et sécurisée. Elle aide nos clients à exceller et l'industrie à rester à la pointe.Intégrer un kill switch dans une puce est tout autre chose : il s'agit d'une faille permanente échappant au contrôle de l'utilisateur et d'une invitation ouverte au désastre. C'est comme acheter une voiture dont le concessionnaire conserve la télécommande du frein à main, au cas où il déciderait que vous ne devriez pas conduire. Ce n'est pas une politique judicieuse. Il s'agit d'une réaction excessive qui nuirait de manière irréparable aux intérêts économiques et à la sécurité nationale des États-Unis.Depuis des décennies, les décideurs politiques soutiennent les efforts de l'industrie pour créer du matériel sécurisé et fiable. Les gouvernements disposent de nombreux outils pour protéger les nations, les consommateurs et l'économie. Affaiblir délibérément les infrastructures critiques ne devrait jamais en faire partie.Il n'y a pas de portes dérobées dans les puces NVIDIA. Pas de kill switch. Pas de logiciels espions. Ce n'est pas ainsi que l'on construit des systèmes fiables, et cela ne le sera jamais.