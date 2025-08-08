Duolingo réoriente ses produits et son modèle économique autour de l'IA. L'entreprise entend ainsi remplacer progressivement ses travailleurs contractuels par l'IA. La stratégie « AI-first » de Duolingo a fait l'objet et de vives critiques dans la communauté. L'année dernière, Duolingo a été vivement critiqué après avoir licencié 10 % de ses sous-traitants au profit de l'IA. Toutefois, les réactions négatives n'ont pas ralenti sa croissance. Le bénéfice net de Duolingo au deuxième trimestre 2025 s'est élevé à 44,8 millions de dollars, soit une hausse de 84 % par rapport à l'année précédente. L'action Duolingo a bondi de près de 30 % à l'annonce de cette nouvelle.
Le 6 août 2025, Duolingo a annoncé avoir dépassé ses estimations de chiffre d'affaires trimestriel, malgré les réactions négatives dont l'entreprise a fait l'objet pour avoir choisi de privilégier l'IA générative au détriment des travailleurs humains. Certains utilisateurs de Duolingo et les critiques de sa stratégie « AI-first » affirment que les fonctionnalités d'IA détériorent l'application, mais les indicateurs financiers de l'entreprise racontent une autre histoire.
« Je suis heureux d'annoncer un nouveau trimestre de résultats exceptionnels, grâce à une croissance axée sur les produits, une expérience d'apprentissage agréable et une itération rapide », a écrit Luis von Ahn, cofondateur et PDG de Duolingo, dans une lettre aux actionnaires. « La croissance et l'engagement de nos utilisateurs restent solides, et les performances et la rentabilité de nos abonnements ont dépassé les attentes ». Il se dit enthousiaste.
Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Duolingo a augmenté de 41 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre plus de 252,3 millions de dollars, et le bénéfice net s'est élevé à 44,8 millions de dollars, soit une hausse de 84 %. Selon les données publiées, le nombre d'abonnés payants s'élève à 10,9 millions (contre 8 millions il y a un an), et le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens avoisine les 48 millions (contre 34 millions en 2024).
Le pari audacieux de Duolingo sur l'IA a suscité la controverse en raison de la suppression d'emplois, mais semble porter ses fruits. Le PDG Luis von Ahn a également déclaré qu'il existe un fort potentiel de croissance, d'autant plus que l'IA contribue à stimuler l'engagement des utilisateurs et la rentabilité.
Duolingo va poursuivre le recentrage de la plateforme autour de l'IA
En avril, le PDG Luis von Ahn a partagé avec le personnel de Duolingo un courriel dans lequel il annonce la nouvelle orientation de la plateforme. Le courriel a été publié sur le compte LinkedIn de Duolingo et informe que la plateforme se dirige vers un avenir centré sur l'IA. Dans le courriel, Luis von Ahn explique la raison d'être du pivot de Duolingo vers l'IA et en cite les avantages, bien que son annonce a déclenché une importante vague de critiques.
« Duolingo va devenir AI-first », a-t-il écrit. Cela signifie que l'entreprise va adopter l'IA comme pilier central de son développement. L'IA ne sera plus simplement un outil parmi d'autres, mais le point de départ de la conception de ses produits, de son expérience utilisateur et de son fonctionnement global.
Dans le cadre de cette initiative, Duolingo va procéder à quelques changements pour intégrer l'IA à ses processus internes. Ce sera frontal, puisque de nombreux emplois et contractuels seront directement remplacés par l'IA qui, selon le PDG, est bien plus intuitive, économique, mais surtout pratique. « L'IA modifie déjà la façon dont le travail est effectué. Lorsqu'il y a un changement aussi important, la pire chose à faire est d'attendre », a écrit Luis von Ahn.
En outre, le recrutement ne se fera que si une équipe ne peut pas automatiser une plus grande partie de son travail. Selon Luis von Ahn, « l'une des meilleures décisions que nous ayons prises récemment a été de remplacer un processus de création de contenu lent et manuel par un processus basé sur l'IA ». Luis von Ahn considère l'IA générative comme une révolution et compare la vague actuelle de logiciels d'IA à l'essor des applications mobiles en 2012.
Ce faisant, Duolingo est devenue l'une des premières grandes entreprises à miser publiquement sur l'IA, notamment en remplaçant des sous-traitants humains par des systèmes d'IA. Pendant un certain temps, cette stratégie semblait se retourner contre elle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus aussi évident.
Les analystes se montrent prudents sur les perspectives à long terme
Le PDG de Duolingo s'est rétracté après le tollé provoqué par ses propos sur sa stratégie « AI-first ». Dans un message publié sur LinkedIn en mai, Luis von Ahn a expliqué que son mémo sur l'IA publié en avril manquait de clarté, provoquant ces mauvaises réactions. « Je ne pense pas que l'IA puisse remplacer le travail de nos employés », a-t-il déclaré. Les résultats du deuxième trimestre encouragent toutefois l'entreprise à continuer sur cette lancée.
Duolingo prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars en 2025 ; le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 40 % par rapport à 2024. Cette croissance est significative, mais se situe dans la fourchette basse des estimations de l'entreprise, qui tablait sur une croissance comprise entre 40 % et 45 %, comme l'a fait remarquer un investisseur lors de la conférence téléphonique sur les résultats. Le PDG a répondu :
En adoptant l'IA, la plateforme promet un enseignement plus naturel, adapté, plus de formations et de mentorat personnalisé, mais l'on ignore comment cela sera présenté dans l'application. Des critiques soulignent que les hallucinations de l'IA pourraient s'avérer un défi de taille et nuire à l'expérience des utilisateurs.
Une étude publiée l'année dernière a révélé que les grands modèles de langage (LLM) auront toujours des hallucinations et que nous devons nous en accommoder. Selon l'étude, les hallucinations des LLM découlent de leurs structures mathématiques et logiques fondamentales. En augmentant la complexité et la capacité des modèles, il est possible de réduire la fréquence de ces hallucinations, mais il serait impossible de les éliminer complètement.
La transition de Duolingo vers l'IA a suscité une levée de boucliers. Certains utilisateurs craignent que lIA dégrade la qualité de lapplication. Sur TikTok notamment, les commentaires ironiques et négatifs se sont multipliés, poussant lentreprise à ajuster sa communication pour adoucir limage perçue sur les réseaux sociaux. Le PDG Luis von Ahn a été contraint de clarifier sa position sur l'IA, mais n'a pas réussi à dissiper entièrement les critiques.
Malgré ce retour de bâton médiatique, Duolingo a dépassé les prévisions de revenus pour le deuxième trimestre 2025, et son action a bondi de près de 30 %. Lentreprise prévoit désormais plus dun milliard de dollars de chiffre daffaires cette année, et ses utilisateurs actifs quotidiens ont augmenté de 40 % sur un an. Le PDG reconnaît que la controverse a pu freiner légèrement cette croissance, mais insiste sur le fait que les résultats restent solides.
Le tollé suscité par Duolingo révèle une tension croissante entre efficacité technologique et valeurs humaines, particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la créativité. Par ailleurs, les experts redoutent l'impact potentiel des hallucinations de l'IA sur l'expérience des utilisateurs à long terme.
