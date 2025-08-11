et d'une génération de programmeurs illettrés
Le marché de l'emploi dans le secteur de la technologie se rétrécit alors que l'IA redéfinit les exigences de l'industrie. La génération Z se dit désabusée, car les emplois autrefois réservés aux jeunes diplômés disparaissent au profit de l'IA. Pourtant, Sam Altman, PDG d'OpenAI, affirme que « l'IA fait de la génération Z la génération la plus chanceuse de l'histoire ». Lors d'une récente interview, il a brossé un tableau presque utopique de la façon dont l'IA va remodeler l'avenir des plus jeunes travailleurs d'aujourd'hui. Cette déclaration fracassante de Sama Altman fait écho à l'optimisme exacerbé des dirigeants et milliardaires de la Silicon Valley.
Sam Altman a partagé sa vision sur la génération Z dans un récent épisode du podcast « Huge If True » de Cleo Abram. Il a déclaré : « si j'obtenais mon diplôme universitaire à l'heure actuelle, je me sentirais comme le jeune le plus chanceux de toute l'histoire ». Il a fait cette déclaration audacieux tout en reconnaissant le risque de perte d'emplois lié à l'IA, laissant entrevoir un avenir où certaines catégories d'emplois pourraient disparaître complètement.
Son optimisme découle de l'accès inégalé à des outils puissants basés sur l'IA, comme ChatGPT et Claude. Selon lui, le pouvoir transformateur de l'IA offre des opportunités sans précédent aux jeunes. Il imagine un monde où la puissance de l'IA permettrait à un individu de créer une entreprise qui atteint une valorisation d'un milliard de dollars et d'offrir des produits exceptionnels, un exploit qui nécessitait autrefois des équipes de centaines de personnes.
Il a déclaré que cette capacité repose sur les progrès remarquables réalisés dans le modèle GPT-5 récemment lancé par OpenAI. Selon Sam Altman, cette nouvelle ère donnera énormément de pouvoir aux jeunes créateurs, leur permettant de concrétiser leurs idées à une vitesse sans précédent.
Pour Sam Altman, « l'IA est une toile pour la création et l'entrepreneuriat ». Concernant la crainte croissante d'une perte d'emplois potentielle, il a déclaré : « cela arrive toujours, et les jeunes sont les mieux placés pour s'y adapter. Je m'inquiète davantage de ce que cela signifie, non pas pour les jeunes de 22 ans, mais pour les personnes de 62 ans qui ne veulent pas se recycler, se reconvertir ou quoi que ce soit d'autre que les politiciens appellent ainsi ».
La remarque de Sam Altman jugée pertinente, mais aussi exagérée
Nous avons déjà entendu ce genre d'optimisme technologique auparavant. La Silicon Valley regorge de patrons d'entreprise qui voient toute nouvelle technologie comme la prochaine révolution. Tous les deux ou trois ans, un leader affirme que son innovation va transformer fondamentalement notre société. Vous souvenez-vous quand Mark Zuckerberg a déclaré que le métavers allait révolutionner notre façon de travailler ? Eh bien, c'est toujours en cours.
Mais Sam Altman pourrait bien avoir vu juste, même si son point de vue semble un peu exagéré. La génération Z entre sur le marché du travail au moment où les outils d'IA deviennent utiles pour certaines tâches, et ne sont plus seulement des démos sophistiquées. C'est la première génération qui va pouvoir façonner la manière dont ces technologies seront utilisées dans le monde réel. Le calendrier est particulièrement remarquable lorsquon y réfléchit.
Ces jeunes ont grandi avec les smartphones comme outil par défaut, les réseaux sociaux comme terrain de jeu, et ils entrent maintenant dans la vie active au moment même où ChatGPT et les autres outils d'IA concurrents transforment la façon dont le travail est effectué. Ils n'auront pas à désapprendre des décennies d'habitudes anciennes comme les séniors. Néanmoins, les qualifier de « génération la plus chanceuse de l'histoire » semble fort exagéré.
Selon plusieurs rapports, la génération Z est confrontée à des coûts de logement exorbitants, à l'angoisse climatique et à une économie qui ne cesse de leur réserver des surprises. L'IA pourrait faciliter la vie professionnelle des membres de la génération Z, mais elle ne résoudra pas tous leurs problèmes.
Alors que les personnes plus âgées tentent encore de déterminer si l'IA est une alliée ou une ennemie, la génération Z intègre déjà ces outils dans son quotidien sans trop se poser de questions. Pour la génération Z, il s'agit simplement d'un outil technologique parmi d'autres, et non d'un concept effrayant issu de la science-fiction. La vraie question est de savoir si cette maîtrise précoce des outils d'IA se traduira réellement par de meilleures opportunités.
Maîtriser l'IA signifie-t-elle de meilleurs emplois et des salaires élevés ?
Bien sûr, savoir comment interagir avec un système d'IA pourrait devenir une compétence aussi fondamentale que l'utilisation d'Excel aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas automatiquement de meilleurs emplois ou des salaires plus élevés. Certains vétérans de la technologie lèvent les yeux au ciel devant l'optimisme de Sam Altman, et c'est compréhensible. Nous avons vu beaucoup de technologies « révolutionnaires » apparaître et disparaître brusquement.
Mais l'IA semble différente. Ce n'est pas simplement une nouvelle application ou plateforme, elle change fondamentalement notre approche de la résolution de problèmes et de la créativité. La déclaration de Sam Altman suggère en effet que la génération Z ne réalise peut-être même pas à quel point sa position est unique. Elle fait simplement ce qui lui vient naturellement, en utilisant tous les outils à sa disposition pour accomplir ses tâches.
Et c'est peut-être précisément pour cette raison qu'elle est bien placée pour tirer le meilleur parti de l'IA, sans les préjugés et les idées reçues des générations précédentes. Selon les analystes, même si le point de vue de Sam Altman est quelque peu exagéré, sa remarque reste pertinente.
Selon lui, dans dix ans, un étudiant pourrait partir en mission pour explorer le système solaire à bord d'un vaisseau spatial. Il estime que la société s'est montrée « assez résiliente » face à de tels changements tout au long de l'histoire. Toutefois, l'évolution rapide de la technologie rend « très difficile à imaginer à ce stade » toute prévision à dix ans, et même les leaders de l'IA comme lui-même n'ont aucune idée de l'avenir de cette technologie.
Sam Altman reconnaît la réalité de la menace de l'IA sur les emplois
Sam Altman n'a toutefois pas éludé le potentiel disruptif de l'IA sur le marché du travail. Il a reconnu les prévisions selon lesquelles « la moitié des cols blancs débutants sera remplacée par l'IA » dans les cinq prochaines années. Cependant, au-delà de sa conviction que les jeunes s'adapteront mieux à cette situation, il a déclaré qu'il s'attend à « l'émergence d'emplois complètement nouveaux, passionnants, très bien rémunérés et très intéressants ».
Mais les analystes du marché de l'emploi se montrent plus prudents. Jan Hatzius, économiste en chef chez Goldman Sachs, a analysé les données sur le marché du travail et a constaté que la « prime de sécurité » liée au diplôme universitaire a pratiquement disparu. « Les données récentes suggèrent que le marché du travail pour les jeunes diplômés s'est affaibli à un moment où le marché du travail dans son ensemble semblait en bonne santé », a-t-il noté.
La perte de valeur du diplôme universitaire suscite des préoccupations. Goldman Sachs a également constaté que depuis 1997, les jeunes travailleurs sans diplôme universitaire sont beaucoup moins susceptibles de chercher un emploi, leur taux de participation ayant chuté de sept points de pourcentage.
Les données du cabinet de conseil en emploi Challenger, Gray and Christmas montrent une forte augmentation des licenciements en juillet 2025, près de la moitié d'entre eux étant liés à l'IA et aux « mises à jour technologiques ». Dans le secteur technologique, plus de 150 000 emplois ont été supprimés dans 549 entreprises en 2024. Depuis le début de cette année, plus de 80 000 travailleurs ont été victimes de réductions d'effectifs dans l'industrie.
Les inscriptions dans les filières informatiques stagnent ou baissent
Pendant des années, l'informatique a été présentée aux jeunes comme le meilleur moyen pour réussir sa carrière : un choix sûr, prometteur et bien payé, presque incontournable pour qui voulait travailler dans un secteur davenir. En d'autres termes, on disait aux jeunes qu'apprendre à coder était un ticket d'or. Selon les données disponibles, entre 2005 et 2023, les inscriptions sciences informatiques ont explosé aux États-Unis, multipliant par deux leur nombre.
C'était logique : toutes les entreprises devenaient des entreprises technologiques et les logiciels étaient en train de conquérir le monde. Mais aujourd'hui, la situation est en train de changer. Un rapport indique que cette année, les inscriptions en informatique aux États-Unis n'ont augmenté que de 0,2 %.
Le rapport, publié par The Atlantic en juin 2025, indique que dans des établissements de renom tels que Stanford et Princeton, le nombre d'étudiants en informatique a cessé d'augmenter, ou a carrément diminué ces dernières années. Selon Szymon Rusinkiewicz, directeur du département d'informatique de Princeton, si la tendance actuelle se maintient, la cohorte de diplômés en informatique à Princeton sera 25 % plus petite dans deux ans qu'elle ne l'est aujourd'hui.
À Duke, les inscriptions aux cours d'introduction à l'informatique ont chuté de 20 % en seulement un an. Si cette tendance à la baisse est surprenante, la raison en est assez simple : les jeunes réagissent aux sombres perspectives d'emploi des codeurs débutants. Ces dernières années, l'industrie technologique a été secouée par des licenciements massifs et des gels d'embauche. Et le principal responsable de ce ralentissement est la technologie elle-même.
L'essor de l'IA fait craindre une génération de programmeurs illettrés
Avec l'essor de l'IA, les futurs développeurs - les jeunes diplômés de la génération Z - deviennent dépendants des outils automatisés pour écrire du code, sans vraiment comprendre les principes fondamentaux de la programmation. En dautres termes, les nouveaux programmeurs risqueraient de perdre leur maîtrise technique et leur capacité à résoudre des problèmes complexes par eux-mêmes, car lIA ferait à leur place une grande partie du travail.
Cette situation pourrait entraîner un appauvrissement des compétences essentielles, avec des conséquences sur la qualité du code, la créativité et linnovation dans le domaine du développement logiciel. Ce phénomène met en péril l'avenir de l'ingénierie logicielle, un secteur vital pour notre monde connecté.
Un rapport publié en février 2024 par la Linux Foundation Research et de l'Open Source Security Foundation (OpenSSF) indique que de nombreux développeurs n'ont pas les connaissances et les compétences essentielles pour développer efficacement des logiciels sécurisés. Près d'un tiers des développeurs logiciels ne sont pas familiers avec les pratiques de développement de logiciels sécurisés. Le rapport indique que l'éducation et la formation sont requises.
Par ailleurs, selon une étude publiée en 2023 par Dell Technologies, les membres de la génération Z estiment que l'école ne leur donne pas les compétences nécessaires pour survivre dans un monde numérique. Ils reconnaissent la nécessité de développer des compétences numériques pour leur future carrière, mais les membres de la génération Z sont frustrés par le fait que leur éducation ne les ait pas suffisamment préparés au monde du travail.
Selon une enquête menée par Intoo et Workplace Intelligence, près de la moitié (47%) des employés de la génération Z disent obtenir de meilleurs conseils de carrière de ChatGPT que de leurs managers sur le lieu de travail. Les membres de la génération Z perçoivent leurs managers comme trop occupés, trop focalisés sur leur propre carrière, ou pas assez compétents ou intéressés pour aider leurs subordonnés à se développer professionnellement.
Conclusion
La génération Z entre dans un monde où l'IA devient aussi fondamentale que l'Internet lui-même. On peut débattre pour savoir si cela fait d'elle la « génération la plus chanceuse », mais ils sont sans aucun doute dans une position idéale pour façonner l'évolution de ces technologies. Et c'est plutôt intéressant, même si ce n'est pas tout à fait l'utopie technologique imaginée par Sam Altman. Sa position reste très controversée dans la communauté.
L'IA soulève aussi un débat plus large sur la formation des futurs professionnels de la Tech. La génération Z estime que les diplômes universitaires ont été une perte de temps et d'argent, tandis que l'IA fait incursion dans les entreprises et accapare les postes qui étaient autrefois réservés aux débutants.
Pour éviter que la dépendance à lIA ne devienne un frein, les experts affirment qu'il est important de repenser les programmes d'apprentissage afin dintégrer à la fois lutilisation efficace des outils dIA et un solide enseignement des bases conceptuelles. Ainsi, cela permettra aux programmeurs de demain combiner lefficacité offerte par lIA avec une compréhension approfondie de leur métier, garantissant à la fois productivité et maîtrise technique.
Source : SamAltman, PDG d'OpenAI
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Sam Altman affirme que la génération Z est la plus « chanceuse » de toute l'histoire grâce à l'IA. Qu'en pensez-vous ?
Selon vous, la maîtrise des outils d'IA se traduira-t-elle automatiquement par de meilleurs emplois et des salaires plus élevés ?
