Anthropic lance Claude Opus 4.1 avec des améliorations en matière de codage, de raisonnement et de débogage pour répondre aux besoins en manipulation précise du code et en recherches avancées des utilisateurs

La start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a dévoilé Claude Opus 4.1, le présentant comme une mise à jour majeure axée sur les tâches agentiques, le codage dans le monde réel et l'amélioration du raisonnement. Cette mise à jour vise à offrir de meilleurs résultats aux utilisateurs qui ont besoin de recherches avancées et d'une manipulation précise du code.
Anthropic PBC est une société américaine spécialisée dans l'IA fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei. Anthropic développe une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude, concurrente de ChatGPT d'OpenAI et de Gemini de Google. Selon l'entreprise, elle mène des recherches et développe des IA afin « d'étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public. En septembre 2023, Amazon a annoncé un investissement pouvant atteindre 4 milliards de dollars dans Anthropic, suivi d'un engagement de 2 milliards de dollars de la part de Google le mois suivant.
À partir du 5 août 2025, les utilisateurs payants ont désormais accès à Opus 4.1 à la fois dans Claude Code et via l'API d'Anthropic. Conformément à la stratégie globale d'Anthropic, le modèle est également disponible via Amazon Bedrock et Vertex AI de Google Cloud, au même prix qu'Opus 4.
Claude Opus 4.1 améliore ses capacités techniques, atteignant 74,5 % sur le benchmark SWE-bench Verified pour les performances de codage. Outre ces gains, le modèle améliore également les capacités de recherche approfondie et d'analyse de données de Claude, en particulier en matière de suivi des détails et de recherche agentique, élargissant ainsi son utilité pour les professionnels de l'analyse de données.
Les commentaires des communautés de développeurs contribuent à valider ces améliorations. GitHub note que Claude Opus 4.1 apporte des améliorations dans la plupart des fonctionnalités par rapport à Opus 4, avec des gains de performances particulièrement notables dans la refactorisation de code multi-fichiers. Le groupe Rakuten estime qu'Opus 4.1 excelle dans l'identification précise des corrections à apporter dans les bases de code volumineuses, sans introduction de modifications inutiles ou de nouveaux bogues, et son équipe préfère cette précision pour les tâches quotidiennes de débogage. Windsurf rapporte qu'Opus 4.1 offre une amélioration d'un écart-type par rapport à Opus 4 sur son benchmark pour développeurs juniors, ce qui représente à peu près le même bond en avant en termes de performances que le passage de Sonnet 3.7 à Sonnet 4.
Le lancement de Claude Opus 4.1 intervient alors que des litiges juridiques ciblant son éditeur restent en suspens. Anthropic est en effet accusée d'avoir démantelé et numérisé des millions de livres, qui ont ensuite été détruits, et d'en avoir téléchargé plus de 7 millions d'autres à partir de sources piratées pour entraîner son IA Claude. Si un tribunal a jugé légale la numérisation des livres achetés, le litige relatif au piratage persiste. L'issue de cette affaire pourrait redéfinir la manière dont les entreprises d'IA se procurent leurs données, une question qui exige une vigilance à l'échelle de l'ensemble du secteur à mesure que les capacités et la portée de l'IA s'accélèrent.
Source : Anthropic
