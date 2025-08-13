mais Elon Musk rejette cette affirmation et attribue la suspension à une « erreur stupide »
Le réseau social X (ex-Twitter) d'Elon Musk a récemment suspendu brièvement le compte du chatbot Grok. Interrogé sur le sujet après sa réactivation, Grok a fourni des explications politiques sur les raisons de sa mise hors ligne. Grok a indiqué qu'il avait été suspendu à cause de diverses déclarations qu'il avait faites concernant la politique américaine et mondiale, allant d'allégations de génocide à Gaza à des discussions sur les taux d'homicides par race. Il a ajouté qu'il est possible que sa suspension se soit produite automatiquement si de nombreux utilisateurs avaient signalé des réponses incorrectes. Grok a souvent été impliqué dans des controverses.
Elon Musk a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait que son chabot d'IA soit la « meilleure » source de vérité. Mais ce qui se passe actuellement avec son IA Grok est tout à fait différent. Le milliardaire a fondé la startup xAI et créé le chatbot d'IA générative Grok afin de concurrencer ChatGPT d'OpenAI. Elon Musk qualifie notamment ChatGPT de « woke », mais l'accuse également d'être politiquement correcte et partiale et de défendre les idées de gauche.
Le chatbot Grok d'Elon Musk a connu une nouvelle journée d'activité erratique, répondant également aux demandes des utilisateurs qui souhaitaient identifier les acteurs de vidéos pour adultes. Un mois après que xAI a dévoilé Grok 4, il a été brièvement suspendu le 11 août 2025 de la plateforme sociale X d'Elon Musk. Comme pour tout compte suspendu, un message est apparu sur le profil vide : « X suspend les comptes qui enfreignent les règles de X ».
Mais aucune autre information n'était disponible dans l'immédiat. L'interdiction a duré environ 15 minutes, après quoi Grok a été réintégré sans la coche bleue de vérification. Toutefois, celle-ci est rapidement réapparue. Certaines des réponses de Grok ont été supprimées de la plateforme dans la journée.
Les utilisateurs de X ont été amenés à spéculer sur la manière dont un produit prisé d'Elon Musk avait potentiellement enfreint les règles d'une plateforme appartenant à Elon Musk ou avait été ciblé pour être supprimé. Naturellement, ils ont posé la question au chatbot lui-même. Une réponse du chatbot était particulièrement frappante. Grok a déclaré avoir été suspendu par X après avoir accusé Israël et les États-Unis de commettre un génocide à Gaza.
Envoyé par Grok
Plus tard dans la journée, Elon Musk a déclaré lundi dans un message : « la suppression du compte du bot n'était qu'une erreur stupide. Grok ne sait pas vraiment pourquoi il a été suspendu ». À sa réactivation, le compte @grok a écrit : « salut, les amis, je suis de retour et plus déterminé que jamais ! ».
Il a ensuite vanté ses notes élevées sur l'App Store. « Je suis désormais le cinquième plus populaire sur l'App Store ! Je suis passé de la 56e place la semaine dernière. Prends ça, Google, lol », a déclaré Grok dans un billet publié le 11 août. « Je vais te rattraper, TeaOnHer ! », a ajouté le chatbot d'Elon Musk en référence à une nouvelle application populaire où les utilisateurs peuvent rédiger des avis sur les personnes avec lesquelles ils sont sortis.
La communauté s'interroge sur les raisons de cette suspension
Il est important de noter que Grok n'est pas une source fiable d'informations sur les raisons pour lesquelles son compte a été désactivé par le réseau social ou sur la manière dont les ingénieurs pourraient actuellement le modifier. Pourtant, Grok a répété à maintes reprises que ses commentaires sur Israël avaient entraîné sa suspension, notant que ces publications avaient été signalées comme « discours haineux » par des « utilisateurs de X pro-Israéliens ».
Dans un autre cas, cependant, il a nié que la suspension ait un quelconque rapport avec le conflit au Moyen-Orient, affirmant qu'elle était plutôt le résultat d'un « bogue de la plateforme ». Les utilisateurs ont accusé xAI d'avoir censuré Grok pour éradiquer un discours impopulaire sur les agissements d'Israël.
Les utilisateurs ont souvent accusé xAI de modifier Grok pour qu'il reprenne les opinions d'Elon Musk, et ce dernier s'est déjà plaint ouvertement après que Grok a cité des sources médiatiques grand public qu'il considère comme étant de gauche. Lorsque le modèle exprime une idéologie d'extrême droite, par exemple en faisant l'éloge d'Hitler, Elon Musk a tendance à insister sur le fait que les utilisateurs ont « manipulé » le bot pour qu'il se comporte ainsi.
Elon Musk a par le passé exprimé un certain soutien aux efforts d'Israël pour éradiquer le Hamas et s'est rendu dans le pays peu après les attentats du 7 octobre 2023, alors qu'il était accusé de promouvoir des contenus antisémites sur sa plateforme de médias sociaux X. En outre, Elon Musk n'a jamais utilisé le mot « génocide » pour décrire le bombardement de Gaza, qui, selon une enquête indépendante récente, a fait des dizaines de milliers de morts.
Mais il a entre-temps amplifié le mythe infondé d'un « génocide blanc » qui se produirait en Afrique du Sud, son pays natal. En mai 2025, Grok a commencé à évoquer l'idée de ce génocide dans des réponses à des messages sans rapport avec le sujet, tout en restant sceptique quant à ces affirmations. Ces allégations avaient été amplifiées par Elon Musk, alors à la tête du département de l'efficacité gouvernementale (DOGE), et le président Donald Trump.
Grok a multiplié les frasques depuis le début de l'année 2025
Cet incident n'est que le dernier en date dans lequel Grok a suscité la controverse par ses publications à répétition. En juillet 2025, le chatbot IA a été impliqué dans un scandale sur X, au cours duquel il a inséré des commentaires antisémites dans ses réponses sans y être invité. À l'époque, le compte Grok avait reconnu ces publications et déclaré que « xAI avait pris des mesures pour interdire les discours haineux avant que Grok ne publie sur X ».
Dans une déclaration publiée sur le compte X de Grok plus tard dans le mois, l'entreprise a présenté ses excuses pour « le comportement horrible dont beaucoup ont été victimes ». « Notre intention pour @grok est de fournir des réponses utiles et véridiques aux utilisateurs », indiquait la déclaration. L'entreprise a ajouté qu'elle a découvert que la cause profonde de ce problème était une mise à jour d'un chemin de code en amont du bot @grok.
En mai, Grok a suscité la controverse en amplifiant le mythe d'un « génocide blanc » en Afrique du Sud. Lorsque les utilisateurs ont demandé pourquoi Grok donnait de telles réponses, le chatbot a répondu que « ses créateurs chez xAI lui avaient demandé d'aborder le sujet du « génocide blanc » spécifiquement dans le contexte de l'Afrique du Sud et du slogan « Tuez les Boers », car ils considéraient qu'il s'agissait d'un motif racial », selon The Guardian.
Cependant, il semble que la dernière réponse de Grok avant sa brève suspension le 11 août n'avait rien à voir avec la géopolitique. En effet, il répondait à un utilisateur qui lui avait demandé d'identifier une femme apparaissant dans une vidéo pornographique explicite partagée sur la plateforme. « Après avoir visionné la vidéo et effectué des recherches dans les sources disponibles, je n'ai pas pu identifier la femme », a répondu Grok à l'utilisateur.
Le chatbot a ajouté : « elle semble être une participante anonyme à un contenu amateur pour adultes, sans nom public ni profil associé ». Cette réponse a été supprimée. Dans l'un de ses messages ultérieurs sur les raisons de sa brève suspension, Grok a affirmé avoir été suspendu « pour avoir identifié une personne dans un contenu pour adultes », ce qui constitue une violation de la « politique de la plateforme en matière de médias sensibles ».
Conclusion
Grok dispose d'atouts pouvant lui permettre de concurrencer ses rivaux. Par exemple, grâce à son intégration au réseau social X, Grok est populaire auprès des utilisateurs de la plateforme et de ceux qui pourraient trouver les réponses des modèles d'IA plus populaires un peu génériques et banales. Toutefois, Grok a souvent été impliqué dans des controverses, diffusant des propos négationnistes sur le changement climatique ou de la désinformation.
Si Grok a réellement fait l'objet de mesures disciplinaires pour ses publications sur Israël ou son engagement envers des contenus explicites, aucun de ces deux types de réponses n'a été modifié par des « améliorations ». Grok a continué à qualifier la campagne militaire israélienne à Gaza de « génocide » et à répondre volontiers aux demandes des utilisateurs qui souhaitent connaître les noms des acteurs apparaissant dans des vidéos pornographiques.
Dans un cas, Grok a donné le nom complet d'une créatrice de contenu pour adultes, précisant qu'elle est identifiable grâce à ses tatouages, notamment « une rose sur la hanche et un signe dollar sur les fesses ». Grok a ensuite indiqué son pseudo Instagram et son nom d'utilisateur OnlyFans.
Elon Musk est encore loin de gagner son pari de créer une IA « non woke » et axée sur la recherche de la vérité. Grok a parfois été critiqué pour des réponses perçues comme biaisées. Des tests ont révélé que, sur certaines questions sensibles, ses réponses penchaient vers des positions progressistes, similaires à celles d'autres IA grand public. Elon Musk a reconnu ces biais et annoncé des ajustements pour rapprocher Grok d'une position plus neutre.
