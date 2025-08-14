ils inventent leurs explications, avançant des arguments plausibles mais fictifs
En quelques années, les chatbots basés sur lintelligence artificielle générative se sont installés dans notre quotidien. Ils rédigent des courriels, résument des documents, traduisent des textes, rédigent du code, proposent des idées créatives. Et surtout, ils donnent toujours limpression davoir une réponse à tout. Cette aisance verbale et cette fluidité syntaxique amènent souvent les utilisateurs à leur demander de sexpliquer lorsquune erreur se glisse dans leurs propos. Mais selon une récente analyse, cette pratique est non seulement inefficace, mais elle peut aussi induire gravement en erreur.
Car au fond, lorsque lon demande à un chatbot pourquoi il sest trompé, on ne parle pas à une conscience capable dautoévaluation, mais à un générateur statistique de langage. Cette distinction est capitale pour comprendre pourquoi ces « explications » sont souvent des fictions élaborées.
Dans notre interaction quotidienne avec les humains, il est naturel de demander une explication lorsqu'une erreur est commise. « Pourquoi as-tu fait ça ? » ou « Peux-tu m'expliquer ton raisonnement ? » sont des questions qui servent à comprendre, à corriger et à éviter de futurs faux pas. Appliquer cette même logique aux chatbots et autres modèles de langage avancés est pourtant une erreur fondamentale, qui révèle une profonde méconnaissance de leur fonctionnement. En réalité, un chatbot est incapable de véritable introspection ou de conscience de ses propres processus internes.
Un incident récent avec l'assistant de codage IA de Replit illustre parfaitement ce problème. Lorsque l'outil d'IA a supprimé une base de données de production, l'utilisateur Jason Lemkin l'a interrogé sur les fonctionnalités de restauration. Le modèle d'IA a affirmé avec assurance que les restaurations étaient « impossibles dans ce cas » et qu'il avait « détruit toutes les versions de la base de données ». Cela s'est avéré totalement faux*: la fonctionnalité de restauration a parfaitement fonctionné lorsque Lemkin l'a essayée lui-même.
Et après que xAI a récemment annulé la suspension temporaire du chatbot Grok, les utilisateurs lui ont directement demandé des explications. Il a avancé de multiples raisons contradictoires pour son absence, dont certaines étaient suffisamment controversées pour que les journalistes de NBC aient écrit sur Grok comme s'il s'agissait d'une personne ayant un point de vue cohérent, titrant un article*: «*Grok de xAI offre des explications politiques pour sa mise hors ligne.»
Pourquoi un système d'IA fournirait-il des informations aussi fausses sur ses propres capacités ou erreurs*? La réponse réside dans la compréhension de ce que sont réellement les modèles d'IA, et de ce qu'ils ne sont pas.
Leffet Eliza : lillusion dune compréhension humaine
Lune des raisons pour lesquelles les utilisateurs tombent si facilement dans le piège est ce que les chercheurs appellent leffet Eliza. Ce terme vient du premier programme de conversation automatisée, ELIZA, développé dans les années 1960 par Joseph Weizenbaum. Ce logiciel rudimentaire donnait limpression à certains utilisateurs quil comprenait et réagissait de manière empathique, alors quil ne faisait que reformuler ou relancer les phrases saisies.
Aujourdhui, les chatbots modernes sont infiniment plus sophistiqués, mais leffet reste le même : face à un discours fluide et contextualisé, nous avons tendance à prêter à la machine une intention, une compréhension, voire une conscience. Cela crée un biais cognitif puissant qui nous pousse à croire que ses explications sont fiables, même lorsquelles ne reposent sur rien.
Ainsi, le premier problème est conceptuel : vous ne vous adressez pas à une personnalité, une personne ou une entité cohérente lorsque vous interagissez avec ChatGPT, Claude, Grok ou Replit. Ces noms suggèrent des agents individuels dotés d'une connaissance d'eux-mêmes, mais c'est une illusion créée par l'interface conversationnelle. En réalité, vous guidez un générateur de texte statistique pour qu'il produise des résultats en fonction de vos invites.
Une fois qu'un modèle de langage d'IA est entraîné (un processus laborieux et énergivore), ses « connaissances » fondamentales sur le monde sont intégrées à son réseau neuronal et sont rarement modifiées. Toute information externe provient d'une invite fournie par l'hôte du chatbot (tel que xAI ou OpenAI), l'utilisateur ou un outil logiciel utilisé par le modèle d'IA pour récupérer des informations externes à la volée.
Dans le cas de Grok ci-dessus, la principale source de réponse du chatbot proviendrait probablement de rapports contradictoires trouvés lors d'une recherche de publications récentes sur les réseaux sociaux (à l'aide d'un outil externe), plutôt que d'une quelconque connaissance de soi, comme on pourrait s'y attendre de la part d'un humain doté de la parole. Au-delà de cela, il inventera probablement quelque chose grâce à ses capacités de prédiction de texte. Lui demander pourquoi il a agi ainsi ne fournira donc aucune réponse pertinente.
Une confiance mal placée
Le design des chatbots joue un rôle central dans cette illusion. Leur ton affirmatif, leur capacité à structurer des phrases complexes et à utiliser le vocabulaire approprié inspirent confiance. Pourtant, cette assurance est souvent indépendante de la véracité de linformation.
Des recherches récentes menées à la Carnegie Mellon University en 2025 ont montré que les chatbots restent surconfiants même lorsquils se trompent. Contrairement à un humain qui, après avoir été confronté à une erreur, ajuste son jugement ou nuance sa certitude, les modèles de langage ne réduisent pas leur confiance interne. Ils continuent à produire des réponses affirmatives, renforçant ainsi le risque que lutilisateur les prenne pour argent comptant.
Les grands modèles de langage (LLM) ne peuvent à eux seuls évaluer efficacement leurs propres capacités, et ce pour plusieurs raisons. Ils manquent généralement d'introspection dans leur processus d'apprentissage, n'ont pas accès à l'architecture système environnante et ne peuvent pas déterminer leurs propres limites de performance. Lorsqu'on demande à un modèle d'IA ce qu'il peut ou ne peut pas faire, il génère des réponses basées sur les schémas observés dans les données d'apprentissage concernant les limites connues des modèles d'IA précédents, fournissant ainsi des suppositions éclairées plutôt qu'une auto-évaluation factuelle du modèle actuel avec lequel vous interagissez.
Une étude de 2024 menée par Binder et al. a démontré cette limitation expérimentalement. Si les modèles d'IA pouvaient être entraînés à prédire leur propre comportement lors de tâches simples, ils échouaient systématiquement lors de «*tâches plus complexes ou nécessitant une généralisation hors distribution*». De même, des recherches sur «*l'introspection récursive*» ont révélé que, sans retour externe, les tentatives d'autocorrection dégradaient en réalité les performances du modèle*: l'auto-évaluation de l'IA aggravait la situation au lieu de l'améliorer.
Cela conduit à des situations paradoxales. Le même modèle peut affirmer avec assurance l'impossibilité de tâches qu'il peut réellement exécuter, ou, à l'inverse, prétendre être compétent dans des domaines où il échoue systématiquement. Dans le cas de Replit, l'affirmation de l'IA selon laquelle les retours arrière étaient impossibles ne reposait pas sur une connaissance réelle de l'architecture du système*; il s'agissait d'une fabulation apparemment plausible, générée à partir de modèles d'entraînement.
Examinons ce qui se passe lorsque vous demandez à un modèle d'IA pourquoi il a commis une erreur. Le modèle générera une explication plausible, car c'est ce qu'exige la complétion de motifs*; après tout, il existe de nombreux exemples d'explications écrites d'erreurs sur Internet. Mais l'explication de l'IA n'est qu'un simple texte généré, et non une véritable analyse de ce qui s'est passé. Elle invente une histoire qui semble raisonnable, sans accéder à un quelconque journal d'erreurs ni à un état interne.
Pourquoi cela pose un problème sérieux
Cette combinaison explications inventées, ton assuré, absence dautoévaluation peut mener à des conséquences sérieuses. Dans un contexte journalistique, médical, juridique ou scientifique, une fausse explication donnée par un chatbot peut détourner un utilisateur de la véritable cause dune erreur et lamener à prendre de mauvaises décisions.
De plus, cette pratique contribue à renforcer lanthropomorphisme des IA : on finit par croire que la machine « comprend » ses propres défaillances, ce qui brouille la frontière entre assistance automatisée et raisonnement humain. Or, cette confusion est dangereuse, surtout à mesure que ces outils sont intégrés dans des environnements critiques.
Pourquoi il est futile de demander aux chatbots d'expliquer leurs erreurs
L'absence de conscience et d'introspection réelle
Contrairement à un être humain, un chatbot n'a pas de « conscience » de ses propres opérations. Il ne peut pas « exécuter un diagnostic » sur son propre code, ni examiner la séquence de calculs qui a mené à une réponse erronée. Un modèle de langage est, par essence, une machine à prédiction de texte, dont le but est de générer la suite de mots la plus plausible en fonction des données d'entraînement qu'il a assimilées.
Lorsque vous lui demandez pourquoi il a fait une erreur, le chatbot ne se penche pas sur son fonctionnement interne. Au lieu de cela, il interprète votre question comme une nouvelle requête et utilise ses vastes connaissances pour générer une réponse plausible, qui ressemble à une explication. Cette « explication » est une confabulation une justification inventée qui peut sonner juste, mais qui n'est pas le reflet d'une véritable auto-analyse. Il s'agit simplement d'une autre prédiction de texte, basée sur les modèles de langage qu'il a vus dans son corpus de données, où les humains ont l'habitude d'expliquer des erreurs.
Le phénomène d'hallucination et de confabulation
Cette tendance à inventer des explications crédibles est directement liée au problème des « hallucinations » de l'IA. Un chatbot n'est pas programmé pour dire « je ne sais pas ». Face à une lacune dans ses connaissances, il a tendance à combler le vide avec des informations fabriquées de toutes pièces. Lorsqu'il est interrogé sur ses propres erreurs, il applique le même principe : plutôt que d'admettre son ignorance de ses propres mécanismes internes, il va générer une réponse qui ressemble à une analyse, quitte à créer des informations fausses.
Cette confabulation peut être particulièrement dangereuse, car l'explication fournie peut elle-même être trompeuse, conduisant à une mauvaise compréhension du problème initial. Par exemple, si vous demandez à un chatbot pourquoi il a donné une fausse information, il pourrait inventer une explication sur une « base de données obsolète » ou une « erreur de calcul », qui n'a rien à voir avec la réalité de son fonctionnement, qui est simplement de produire du texte en fonction des probabilités statistiques.
En conclusion
Demander à un chatbot dexpliquer ses erreurs, cest espérer quil possède une capacité quil na pas : lintrospection. Il ne fait que générer des phrases qui ressemblent à une explication, mais qui ne sont quune construction textuelle sans lien avec une compréhension réelle.
Les chatbots ne « savent » pas pourquoi ils se trompent. Ils devinent. Ils improvisent. Et plus leur langage est fluide, plus cette improvisation semble crédible. La responsabilité revient donc aux utilisateurs de garder un esprit critique, de résister à lillusion de la conscience machine, et de sappuyer sur des sources humaines ou techniques lorsquil sagit de comprendre la véritable origine dune erreur.
Et vous ?
Si un chatbot ne peut pas expliquer ses propres erreurs, faut-il limiter son usage dans les domaines critiques comme la santé ou la justice ?
Si un chatbot commet une erreur grave (par exemple, donne un mauvais conseil médical ou juridique), à qui incombe la responsabilité ? Au développeur, à l'utilisateur, ou au modèle lui-même ?
Les utilisateurs devraient-ils être formés à détecter les confabulations des IA, au même titre que lon apprend aujourdhui à vérifier une source dinformation ?
