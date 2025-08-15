Robby Starbuck est un activiste controversé et non un spécialiste de l'IA
Robby Starbuck a été nommé conseiller auprès de Meta pour traiter les biais idéologiques et politiques dans les outils d'IA de l'entreprise. Mais ce choix a provoqué un tollé dans la communauté en raison du profil controversé du personnage. Robby Starbuck nest pas un spécialiste de lIA. Il est surtout activiste conservateur connu pour ses positions anti-DEI (diversité, équité et inclusion) et anti-LGBTQ+. Il a mené des campagnes contre les initiatives DEI dans de grandes entreprises, entraînant le retrait de plusieurs programmes DEI. En outre, l'annonce intervient après que Meta a conclu un règlement à lamiable avec Robby Starbuck, à la suite d'un différend judiciaire.
Meta a publié Llama 4 en avril 2025 et l'a présenté comme le meilleur modèle de langage sur le marché actuellement. Mais Meta a été vivement critiqué après que des chercheurs indépendants ont révélé que l'entreprise a triché lors des tests pour donner l'impression que Llama 4 surpasse la concurrence. D'un autre côté, le géant de Melon Park a déclaré qu'il s'efforce de remédier aux polémiques liées à une IA jugée politiquement correcte et partiale.
L'entreprise s'inquiète spécifiquement du fait que Llama a des préjugés politiques de gauche. Elle a déclaré que son objectif est d'éliminer les préjugés de ses modèles d'IA et de faire en sorte qu'ils correspondent aux utilisateurs des deux bords. Elle a choisi de prendre exemple sur Grok de xAI d'Elon Musk.
Pour l'aider à atteindre cet objectif, Meta a nommé le militant conservateur Robby Starbuck au poste de conseiller. Il aidera l'entreprise à lutter contre les « préjugés idéologiques et politiques » dans ses modèles de langage. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu entre Meta et Robby Starbuck, qui avait intenté un procès contre Meta AI, affirmant que l'entreprise avait déclaré à tort qu'il avait participé à l'émeute du Capitole le 6 janvier.
Dans la communauté, beaucoup s'interrogent sur la capacité de Robby Starbuck à jouer convenablement ce rôle. Ils s'inquiètent de l'influence négative qu'il pourrait avoir sur les produits d'IA de Meta. Robby Starbuck n'est ni un spécialiste de l'IA ni un expert des questions en rapport avec les préjugés idéologiques et politiques. « Cela ressemble plutôt à un lot de consolation, mais il pourrait finir par coûter très cher à Meta », indique un commentaire.
Le profil controversé du militant conservateur Robby Starbuck
Robby Starbuck, ancien réalisateur de clips musicaux devenu candidat malheureux au Congrès et expert républicain MAGA, est le visage du mouvement anti-DEI (diversité, équité et inclusion) de la droite dans sa guerre contre le wokisme qu'elle s'est elle-même imposée. À ce titre, la mission de Robby Starbuck consiste à « ramener la raison dans les entreprises américaines » par le biais de campagnes de pression publique très intense et de boycotts.
Ces compagnes de pression ont conduit plusieurs grandes marques américaines telles que Walmart, Ford, Harley-Davidson, Jack Daniel's, Stanley Black & Decker et John Deere, pour n'en citer que quelques-unes, à revenir sur leurs politiques DEI. En bref, Robby Starbuck est largement considéré comme un activiste.
Il est également associé à des théories du complot largement discréditées, affirmant par exemple que des pesticides rendraient les enfants LGBTQ+ ou que les drapeaux de la fierté seraient du grooming (pédopiégeage) ou de lendoctrinement. Il a même insinué que la mort de lacteur Matthew Perry était liée au vaccin Covid-19, et non à une cause médicale officielle. Sa nomination par Meta laisse donc certains membres de la communauté perplexes.
Ce partenariat fait partie d'un accord de règlement que Meta le 14 août 2025, après que Robby Starbuck a poursuivi la société en avril en l'accusant de diffamation par son chatbot d'IA. Dans sa plainte, il avait allégué que Meta AI avait produit à plusieurs reprises des réponses fausses à des requêtes le concernant, affirmant qu'il avait participé à l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Les deux parties ont indiqué que l'affaire est désormais résolue.
« Depuis qu'il s'est engagé sur ces questions importantes avec Robby, Meta a fait d'énormes progrès pour améliorer la précision de Meta AI et atténuer les préjugés idéologiques et politiques », indique un communiqué conjoint entre Robby Starbuck et Joel Kaplan, responsable des affaires internationales de Meta. Robby Starbuck réclamait 5 millions de dollars de dommages et intérêts, mais l'on ignore si l'activiste a été rémunéré dans le cadre de l'accord.
Le virage à droite de Zuckerberg pour plaire à Donald Trump
Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, de nombreuses entreprises américaines ont introduit un certain nombre de changements afin de s'attirer les faveurs de l'administration Trump. Par exemple, Meta et Amazon ont mis fin à leurs programmes DEI. Donald Trump et sa nouvelle administration considèrent ses programmes comme de la discrimination et exhortent les entreprises américaines à s'en débarrer. Plusieurs Big Tech ont obéi.
Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, pousse son entreprise et son modèle d'IA vers la droite, d'abord parce qu'il plaît à l'administration actuelle et ensuite parce qu'il se voit en concurrence avec un Elon Musk de plus en plus à l'extrême droite. Meta n'explique pas clairement ce qu'il fait pour atténuer les biais de ses modèles, ce qui suscite des préoccupations. L'entreprise se contente de dire que « Llama est devenu aussi meilleur que Grok sur ces points ».
Par ailleurs, la nomination de Robby Starbuck intervient après que Meta a mis à jour sa politique en matière de discours haineux en janvier 2025, avec une série de changements controversés. Meta a décidé de ne plus modérer les questions controversées, telles que l'immigration et le genre, et de mettre fin à son programme de vérification des faits en adoptant un système de notes communautaires similaire à celui utilisé sur X (ex-Twitter) d'Elon Musk.
Les modifications apportées par Meta ont suscité une vive controverse, car elles permettent désormais aux utilisateurs de qualifier les personnes LGBTQ+ de malades mentaux. Mark Zuckerberg a déclaré que ces changements visaient à « rétablir la liberté d'expression » sur les plateformes Meta. L'arrivée de Robby Starbuck chez Meta fait également suite à la signature par le président américain Donald Trump d'un décret visant les modèles d'IA dits « woke ».
Le décret intitulé « Prévenir l'IA woke au sein du gouvernement fédéral » stipule que les entreprises bénéficiant d'un financement fédéral doivent maintenir des modèles d'IA politiquement neutres, exempts de « dogmes idéologiques tels que la DEI ». Le décret est qualifié d'inconstitutionnel par des experts juridiques.
Conclusion
Meta déploie des efforts pour supprimer les préjugés idéologiques et politiques dans ses modèles d'IA. Mais le choix de confier ce rôle à une personnalité vue comme hostile aux droits LGBTQ+ suscite une vive controverse. Des critiques estiment que cette décision pourrait fragiliser lengagement de Meta en matière dinclusivité et déthique technologique. De son côté, Meta affirme que sa collaboration avec l'activiste Robby Starbuck produit des résultats.
Comme le note Meta, il ne fait aucun doute que la partialité des systèmes d'IA est un problème bien établi. Selon Meta, les chatbots se situent dans la section gauche/libertaire : « il est bien connu que tous les principaux modèles d'IA ont eu des problèmes de partialité ; en particulier, ils ont historiquement penché à gauche lorsqu'il s'agit de sujets politiques et sociaux débattus. Cela est dû aux types de données de formation disponibles sur Internet ».
Les experts estiment que sans un accès aux données, il est impossible de vérifier les affirmations de Meta selon lesquelles les données d'Internet sont orientées à gauche. « Même si c'était vrai, je serais prudent en supposant que les données extraites d'Internet reflètent ou correspondent à la réalité. Elles reflètent plutôt les opinions de ceux qui ont accès à [l'Internet]... ceux qui sont connectés numériquement », affirme Abeba Birhane, de la Fondation Mozilla.
