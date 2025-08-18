il continue malgré tout à réclamer des milliers de milliards pour l'IA
Sam Altman reconnaît ce que le reste de l'industrie de l'IA ne veut pas admettre : « nous sommes en présence d'une grosse bulle spéculative ». Lors d'une récente interview, le PDG d'OpenAI a comparé la réaction du marché à l'IA à la bulle des dotcoms, lorsque la valeur des startups Internet a grimpé en flèche avant de s'effondrer brusquement en 2000. Selon lui, la bulle de l'IA est le résultat de la surexcitation des investisseurs à l'égard de la technologie. Sam Altman a ajouté qu'il trouve « insensé » le fait que certaines startups spécialisées dans l'IA, composées de « trois personnes et d'une idée », reçoivent des financements à des valorisations aussi élevées.
« Sommes-nous dans une phase où les investisseurs dans leur ensemble s'enthousiasment à l'excès pour l'IA ? Je pense que oui », a déclaré Sam Altman aux journalistes. Cest un aveu important de la part de celui qui dirige l'entreprise leader de la course à l'IA et à l'intelligence artificielle générale (AGI), OpenAI. Jusqu'à présent, la plupart des dirigeants des entreprises d'IA ont toujours rejeté l'idée d'une bulle, promettant des capacités révolutionnaires.
Sam Altman semble se joindre à la controverse, accordant pour la première fois du crédit aux avertissements des économistes concernant la bulle spéculative de l'IA. Il a déclaré : « lorsque des bulles se forment, les gens intelligents s'enthousiasment de manière excessive pour un grain de vérité ».
« Si vous regardez la plupart des bulles de l'histoire, comme la bulle technologique, il y avait une réalité. La technologie était vraiment importante. Internet était vraiment important. Les gens se sont enthousiasmés de manière excessive », a ajouté Sam Altman. Il dénonce l'injection excessive de capitaux dans toute entreprise estampillée IA par les investisseurs, affirmant qu'il s'agit d'un comportement « irrationnel » et quelqu'un va y laisser des plumes.
Envoyé par Sam Altman, PDG d'OpenAI
Aujourd'hui, on pourrait remplacer les infrastructures de télécommunications par les « centres de données » et les entreprises Internet par les « startups d'IA » et faire valoir à peu près le même argument. Selon certaines analyses, l'éclatement de la bulle de l'IA pourrait s'avérer encore plus dévastateur.
Au cours de l'année écoulée, plusieurs startups spécialisées dans l'IA, comme Safe Superintelligence, dirigée par Ilya Sutskever, cofondateur et ancien scientifique en chef d'OpenAI, et Thinking Machines, fondée par Mira Murati, ancienne directrice technique d'OpenAI, ont levé des milliards de dollars. Plusieurs autres startups peu connues ont également levé des sommes pharaoniques, mais selon Sam Altman, très peu survivront à l'éclatement de la bulle.
En d'autres termes, l'éclatement de la bulle Internet n'a pas tué l'Internet tel que nous le connaissons, et bon nombre des idées lancées à cette époque, telles que le commerce électronique et les moteurs de recherche, ont donné naissance à des entreprises valant des milliards de dollars. Par analogie, l'IA générative survivra probablement à l'implosion d'un nombre incalculable de startups qui espéraient obtenir une part du gâteau avant qu'il ne se gâte.
Pourquoi la bulle de l'IA pourrait-elle éclater et provoquer un désastre ?
Torsten Slok, l'influent économiste en chef d'Apollo Global Management, affirme que la bulle actuelle du marché de l'IA est encore plus étendue que la frénésie des dotcoms de la fin des années 1990. Selon lui, les dix principales actions du secteur de l'IA sont beaucoup plus éloignées de la réalité que ne l'étaient les titans de la technologie dans les années 1990. Son graphique est un avertissement brutal que l'histoire est sur le point de se répéter.
« La différence entre la bulle informatique des années 1990 et la bulle de l'IA aujourd'hui est que les 10 premières entreprises du S&P 500 sont aujourd'hui plus surévaluées qu'elles ne l'étaient dans les années 1990 », a écrit Torsten Sløk dans sa note adressée aux clients le mois dernier. D'après l'analyse de Torsten Sløk, les 10 premières entreprises de l'indice de référence se négocient à un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois d'environ 25.
L'une des raisons pour lesquelles la bulle pourrait éclater est la pénurie de GPU. C'est un problème que Sam Altman a également souligné, en indiquant que la pénurie de GPU était à l'origine de la décision d'OpenAI de concevoir GPT-5 en mettant l'accent sur l'optimisation du coût de l'inférence plutôt que sur la puissance. Nous avons vu à quel point cela a bien fonctionné : GPT-5 est un fiasco spectaculaire, très loin de la révolution promise par OpenAI.
La deuxième raison concerne les centres de données, dans lesquels les Big Tech et les sociétés de colocation ont tous investi des milliards pour alimenter les modèles d'IA, et qui pourraient eux-mêmes finir par constituer un goulot d'étranglement pour l'IA, pris dans l'effondrement de la bulle spéculative.
Selon les analystes, l'IA en tant que logiciel est une énorme bulle, car tout le monde sait faire les bons logiciels, y compris la Chine avec DeepSeek et Alibaba. Deepseek a ébranlé le secteur de l'IA au début de l'année avec la sortie de son modèle DeepSeek-R1. Le modèle R1 était aussi puissant que ses rivaux américains, pour une fraction du coût. Cette évolution est perçue comme « une menace existentielle » pour le modèle économique d'OpenAI.
D'un autre côté, la bulle de l'IA liée au matériel pourrait s'étendre sur de nombreuses années encore. La demande pour les puces d'IA ne cesse de croître et cette tendance perdurera jusqu'à ce qu'un constructeur arrive à concurrencer sérieusement Nvidia, le leader actuel du marché. En bref, la bulle de l'IA logicielle risque l'éclatement en bourse à tout moment, comme la bulle Internet. En revanche, les actions des constructeurs de puces d'IA semblent plus solides.
Sam Altman reste optimisme sur le long terme en dépit de ce constat
Sam Altman semble tout aussi préoccupé par l'éclatement de la bulle de l'IA que n'importe quel autre fournisseur de centres de données à l'heure actuelle, c'est-à-dire pas du tout. Microsoft et Amazon Web Services (AWS) continuent d'investir des milliards de dollars dans l'expansion de leurs infrastructures de centre de données respectives. Lors de l'interview, Sam Altman a laissé entendre que son entreprise tirera son épingle du jeu.
« Vous devez vous attendre à ce qu'OpenAI dépense des milliards de dollars dans la construction de centres de données dans un avenir proche. Nous avons de meilleurs modèles, mais nous ne pouvons tout simplement pas les proposer, car nous n'avons pas la capacité nécessaire. Nous avons d'autres types de nouveaux produits et services que nous aimerions proposer », a déclaré le PDG d'OpenAI lors de l'entretien avec The Verge et d'autres journalistes.
On ne sait pas d'où viendront ces milliers de milliards de dollars. OpenAI a déjà levé, ou du moins obtenu des engagements pour lever, des dizaines de milliards auprès de Microsoft, Softbank, Oracle et diverses autres entreprises, mais la société est loin d'avoir récolté une telle somme. Elle est en passe de générer un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars cette année, contre 5,5 milliards l'année dernière, où elle avait également perdu 5 milliards.
C'est assez impressionnant pour une entreprise qui était à peine connue des investisseurs avant la sortie de ChatGPT, mais loin des flux de trésorerie massifs dont bénéficient des géants comme Microsoft, Amazon ou Google. Par ailleurs, le désastre de GPT-5 pourrait faire reculer certains investisseurs.
Conclusion
Sam Altman parle-t-il à tort et à travers, ou tente-t-il d'anticiper ce qui semble être un déclin inévitable pour le secteur ? Quelle que soit la réponse à cette question, c'est un aveu surprenant de la part de Sam Altman, dont la société vise une valorisation de 500 milliards de dollars. Il pense qu'OpenAI y survivra, voire en sortira renforcée, tout comme Amazon a survécu à l'éclatement de la bulle Internet et est devenu l'une des plus grandes entreprises au monde.
Le plus révélateur est la prévision de Sam Altman concernant les projets d'OpenAI, qui vise à dépenser des milliers et des milliers de dollars dans les prochaines années. Il a également balayé les préoccupations légitimes que cela pourrait susciter quant à la viabilité de telles dépenses.
Selon un rapport publié en 2024 par la société Jefferies, les valeurs liées à l'IA ont grimpé jusqu'à 656 % depuis le lancement de ChatGPT, ajoutant environ 10 000 milliards de dollars à la capitalisation boursière. Mais les bénéfices sont à la traîne. Malgré les signes de surévaluation, la bulle de l'IA pourrait continuer à se développer à court terme. À terme, cela pourrait entraîner « une correction significative du marché » si les attentes ne sont pas satisfaites.
L'année dernière, le PDG de Baidu, Robin Li, a déclaré que la plupart des entreprises travaillant sur l'IA s'effondreront lorsque la bulle de l'IA éclatera. Selon lui, « 99 % des acteurs du marché sont voués à disparaître ». Il a comparé le secteur de l'IA à la bulle Internet des années de la fin des années 1990.
Source : Sam Altman, PDG d'OpenAI
