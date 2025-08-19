Lorsque vous demandez des réponses à des chatbots IA, ceux-ci exploitent vos données : l'épisode des requêtes à ChatGPT retrouvées dans les recherches Google n'est qu'une piqûre de rappel

Envoyé par Dane Stuckey Envoyé par

Nous venons de supprimer une fonctionnalité de @ChatGPTapp qui permettait aux utilisateurs de rendre leurs conversations visibles par les moteurs de recherche, tels que Google. Il s'agissait d'une expérience de courte durée visant à aider les utilisateurs à découvrir des conversations utiles. Cette fonctionnalité nécessitait que les utilisateurs donnent leur accord, d'abord en sélectionnant une conversation à partager, puis en cochant une case pour qu'elle soit partagée avec les moteurs de recherche (voir ci-dessous).



Au final, nous pensons que cette fonctionnalité offrait trop d'occasions aux utilisateurs de partager accidentellement des informations qu'ils ne souhaitaient pas divulguer, c'est pourquoi nous supprimons cette option. Nous travaillons également à la suppression du contenu indexé des moteurs de recherche concernés. Cette modification sera déployée pour tous les utilisateurs d'ici demain matin.



La sécurité et la confidentialité sont primordiales pour nous, et nous continuerons à travailler pour que cela se reflète au maximum dans nos produits et fonctionnalités.