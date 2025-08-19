Envoyé par totozor Envoyé par GPT-5 a un intérêt : prouver le ridicule du test de QI

Il faut utiliser les outils pour la tâche pour lesquels ils ont été conçus.Ces tests ont été inventés à la base il y a plus d'un siècle pour savoir si un enfant peut aller dans la classe normale (ou sinon avoir une vision des différentes classes d'aptitudes et savoir si le développement est normal pour l'âge) (Merci à Simon et Binet en France). De ce fait, ces tests sont bien corrélés à l'aptitude scolaire générale.Ensuite, des gens ont théorisé qu'il existait un lien statistique aux différentes composantes du test (facteur g), qui aurait peut être un lien avec l'intelligence... (mais aussi avec l'éducation reçue)Bref, ceci n'a jamais été conçu comme un test d'intelligence, et au contraire c'est un outil très utile (même si pour des raisons plus politiques que logiques, en France, maintenant on met en vrac tout le monde dans les classes avec les résultats qu'on connaît).Le fait que les modèles d'IA aient des bons scores reflète à mon humble avis le fait que ces tests et leurs solutions soient dans leurs données d'entraînement, ce qui leur permet de simuler une réponse intelligente sans comprendre quoique ce soit.Si on refaisait des tests entièrement nouveaux piégés avec des énoncés inutilement longs et pleins de distracteurs, on n'aurait plus grand chose.Edit : d'ailleurs un équivalent simple qui nous concerne, c'est de demander aux LLM prétendument supra-intelligents de coder dans un langage peu courant. Ex, en nim qui syntaxiquement s'apprend en une demi-journée tellement ça ressemble à python, pascal... Bizarrement la performance s'effondre.