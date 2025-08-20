Après que Sam Altman a admis que la surexcitation autour de l'IA est une bulle, des valeurs IA chutent entraînant le NASDAQ à la baisse, un krach IA serait plus violent que pour la bulle Web

Sam Altman a admis que l'industrie de l'IA est en proie à une grosse bulle spéculative. Il a ajouté que beaucoup vont perdre des sommes d'argent phénoménales. C'est un aveu important de la part de celui-là même qui a contribué à gonfler cette bulle et qui continue à le faire. Le marché a réagi par la baisse à cette déclaration. Plusieurs valeurs liées à l'IA ont dévissé, notamment les actions du Magnificent Seven (Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta et Tesla), entraînant une chute de 1,5 % du NASDAQ. La désillusion s'installe après des milliards de dollars d'investissements, avec 95 % des projets pilotes d'IA générative en entreprise qui échouent.
Lors d'une récente interview, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a accordé pour la première fois du crédit aux avertissements des économistes concernant la bulle spéculative de l'IA. Il a expliqué que la bulle est née de l'engouement excessif des investisseurs pour la technologie et que les conséquences pourraient être graves. Il a déclaré : « lorsque des bulles se forment, les gens intelligents s'enthousiasment de manière excessive pour un grain de vérité ».
« Si vous regardez la plupart des bulles de l'histoire, comme la bulle technologique, il y avait une réalité. La technologie était vraiment importante. Internet était vraiment important. Les gens se sont enthousiasmés de manière excessive », a expliqué Sam Altman. Il a dénoncé l'injection excessive de capitaux dans toute entreprise estampillée IA par les investisseurs, affirmant qu'il s'agit d'un comportement « irrationnel » et quelqu'un va y laisser des plumes.
À la suite de cette sortie, les marchés boursiers se sont emballés, les actions liées à l'IA ayant dévissé. Le titre Palantir a chuté de plus de 9 % le 19 août 2025, enregistrant sa cinquième journée consécutive de baisse et poursuivant ainsi son recul par rapport à ses plus hauts sommets historiques. Palantir Technologies est une entreprise de services et d'édition logicielle spécialisée dans l'analyse et la science des données. Il fournit des logiciels basés sur l'IA.
Jusqu'à 95 % des programmes pilotes d'IA générative en entreprise échouent
Fin 2023, Gartner a placé l'IA générative au sommet des attentes exagérées en matière de technologies émergentes. Les faits récents sur le terrain le confirment quand on prend en compte que certaines entreprises sappuient sur des humains en arrière-plan pour simuler lIA. Les capacités de lIA sont surestimées comme le met en avant une récente étude selon laquelle les assistants dIA des centres dappels créent plus de problèmes quils nen résolvent.
Les résultats de l'étude ne présentent pas l'IA comme la technologie d'assistance miracle souvent décrite par ses créateurs. L'une des principales critiques concernait la transcription des appels audio des clients en texte. Un nouveau rapport du MIT révèle que 95 % des projets pilotes d'IA générative en entreprise échouent, en raison de difficultés de développement en interne, d'objectifs flous, de données de mauvaise qualité et d'un engouement excessif.
Selon le rapport du MIT, les outils prêts à l'emploi des fournisseurs réussissent plus souvent, avec un taux de réussite de 20 à 30 %. Pour prospérer, les entreprises doivent donner la priorité aux solutions éprouvées, à la gouvernance des données et à des objectifs alignés pour créer de la valeur à long terme.
Par ailleurs, après avoir passé des années à prédire l'hécatombe sur le marché du travail pour les développeurs, Sam Altman, PDG d'OpenAI, change de discours et affirme désormais que le monde a peut-être besoin de plus de développeurs et de logiciels. « Le monde veut une quantité gigantesque de logiciels, peut-être 100 fois, voire 1 000 fois plus », a déclaré Sam Altman, estimant que c'est pourquoi les salaires des programmeurs augmentent.
Les actions technologiques dévissent à la suite des déclarations de Sam Altman
L'action Palantir a été propulsée à des sommets historiques après que Palantir a publié des résultats exceptionnels au début du mois. Le rapport financier faisait état du premier trimestre à un milliard de dollars de chiffre d'affaires de Palantir. Mais le cours de l'action évolue à la baisse depuis quelques jours. Le titre Palantir a chuté de plus de 15 % au cours des cinq dernières séances. La baisse du 19 août coïncide avec un recul plus général du marché technologique :
- Meta Platforms : -2,06 % ;
- Nvidia : -3,49 % ;
- Tesla : -2 % ;
- Amazon : -1,51 % ;
- Microsoft : -1,37 % ;
- Alphabet (Google) : -0,91 % ;
- Apple : -0,13 % ;
- Symbotic : -8 % ;
- Advancer Micro Devices (AMD) : -5,44 % ;
- Super Micro Computer (SMCI) : -5,68 %.
L'indice de référence S&P 500 et l'indice NASDAQ Composite, à forte composante technologique, ont reculé respectivement de 0,6 % et 1,5 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average (DJI) a clôturé en légère hausse après avoir atteint un niveau record en début de séance. Les principaux indices ont clôturé la séance du 19 août pratiquement inchangés, après deux semaines consécutives de hausse qui ont propulsé les actions vers une série de records.
Intel a été le grand gagnant du S&P 500, avec une hausse de 7 % après que le groupe japonais SoftBank a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars dans le fabricant américain de puces électroniques en difficulté. Cette nouvelle fait suite à des informations récentes selon lesquelles le gouvernement américain envisagerait de prendre une participation dans le fabricant de puces électroniques. Intel a perdu plus de 60 % de sa valeur en 2024.
La bulle de l'IA serait pire que la bulle des dotcoms des années 90
Torsten Slok, l'influent économiste en chef d'Apollo Global Management, une importante société d'investissement internationale, affirme que « la bulle actuelle du marché de l'IA est encore plus étendue que la frénésie des dotcoms de la fin des années 1990 ». Selon une récente note écrite par l'économiste, les dix principales actions du secteur de l'IA sont beaucoup plus éloignées de la réalité que ne l'étaient les titans de la technologie dans les années 1990.
Son graphique est un avertissement brutal que l'histoire est sur le point de se répéter. L'économiste James Ferguson a averti que l'éclatement de la bulle pourrait se solder par un désastre. Erik Gordon, professeur d'entrepreneuriat qui mène des recherches sur les marchés financiers et la technologie à la Ross School of Business de l'université du Michigan, a précédemment qualifié le boom de l'IA de « bulle spéculative d'un ordre de grandeur supérieur ».
Erik Gordon a comparé la valeur boursière de Pets.com, le détaillant en ligne d'articles pour animaux de compagnie qui est devenu ce qu'il a appelé le « bouffon emblématique » de la bulle Web, et celle de CoreWeave, une startup spécialisée dans les infrastructures d'IA qui est entrée en bourse en mars 2025.
L'action CoreWeave a chuté de 30 % entre le 11 et le 13 août, effaçant environ 23 milliards de dollars de sa capitalisation boursière, ce qui suggère que « davantage d'investisseurs souffriront que lors du krach des dotcoms, et leur souffrance sera plus douloureuse » dans le cadre de l'éclatement de la bulle de l'IA. Cette chute fait suite à la publication de ses derniers résultats, qui ont révélé une augmentation des pertes et des contraintes infrastructurelles.
Pets.com, soutenu par Amazon et plusieurs sociétés de capital-risque renommées, a atteint une valeur marchande de 410 millions de dollars à son apogée en février 2000. Mais au cours des 12 mois suivants, il a déclaré faillite et liquidé ses actifs, et son action a été retirée de la cote. « Si l'on suppose que la totalité des 410 millions de dollars a été perdue, la perte est minime par rapport à ce que nous pourrions voir dans le secteur de l'IA », affirme Erik Gordon.
Selon Erik Gordon, CoreWeave montre à quel point les pertes peuvent être soudaines et importantes pour les actionnaires. Les conséquences pourraient être dramatiques. « Il faut une action technologique portée par le battage médiatique pour détruire instantanément 20 milliards de dollars de richesse », a déclaré Erik Gordon. La perte de sa capitalisation boursière est environ 56 fois supérieure à la capitalisation boursière maximale de Pets.com.
L'éclatement de la bulle Internet a vu l'indice S&P, dividendes compris, chuter d'environ 9 % en 2000, 12 % en 2001, puis 22 % en 2002. De nombreuses startups, fondées sur les promesses audacieuses du Web, ont déposé le bilan et des milliers de travailleurs du secteur technologique ont perdu leur emploi.
Conclusion
Sam Altman reconnaît ce que le reste de l'industrie de l'IA ne veut pas admettre : « nous sommes en présence d'une grosse bulle spéculative ». Sa déclaration a ébranlé le marché, entraînant une chute brutale des actions des entreprises engagées dans la course à l'IA générative. Selon les économistes, l'effondrement des actions telles que Nvidia ou CoreWeave pourrait entraîner l'ensemble du secteur dans sa chute et provoquer des dégâts impressionnants.
Les géants de la technologie représentent une part importante de la valeur du marché boursier américain, et leurs bénéfices et leur domination du marché en ont fait des piliers des portefeuilles de retraite et des fonds de pension. Un krach IA entraînerait des pertes colossales pour ces fonds de pension.
Les Big Tech déversent des milliards dans l'IA sans perspective de rentabilité claire, ce qui, à terme, pourrait entraîner « une correction significative du marché » si les attentes ne sont pas satisfaites. À son tour, cette situation pourrait provoquer un effondrement de l'économie dans son ensemble, impactant ainsi tout le monde. L'éclatement de la bulle pourrait anéantir les sociétés de capital-risque de la Silicon Valley et provoquer la chute des marchés publics.
