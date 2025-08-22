Un nouveau rapport a révélé qu'une campagne en ligne sophistiquée pro-russe trompe activement le public en se faisant passer pour des organes de presse réputés afin de diffuser largement de la désinformation. Identifiée sous le nom de Storm-1669, cette opération crée des sites web trompeurs qui imitent étroitement des médias établis. Alors que la menace de la désinformation numérique et des faux générés par l'IA s'intensifie, l'administration Trump a considérablement réduit les initiatives essentielles destinées à lutter contre ces opérations.
En Europe, des documents internes provenant d'un centre de propagande contrôlé par le Kremlin ont révélé comment une campagne russe bien coordonnée a soutenu les partis d'extrême droite lors des élections du Parlement européen et a diffusé de la désinformation sur les plateformes de médias sociaux pour affaiblir l'Ukraine. Les documents, qui ont fuité en 2024, ont révélé comment la Russie fonctionne comme un centre de guerre psychologique. Son "armée" n'est pas composée de soldats, mais de créateurs de mèmes et de trolls sur Internet. Selon les documents internes, l'agence emploie des "idéologues", huit "commentateurs" et un "opérateur de ferme à bots".
Récemment, un nouveau rapport a révélé qu'une campagne en ligne sophistiquée pro-russe trompe activement le public en se faisant passer pour des organes de presse réputés afin de diffuser largement de la désinformation. Identifiée sous le nom de Storm-1669, cette opération crée des sites web trompeurs qui imitent étroitement des médias établis, notamment des noms prestigieux tels que ABC News, la BBC et Politico. Ces plateformes fabriquées de toutes pièces servent ensuite de relais pour propager de faux récits et manipuler l'opinion publique.
Au-delà des articles trompeurs, Storm-1669 utilise une intelligence artificielle (IA) avancée pour générer des contenus vidéo réalistes, mais entièrement fabriqués. Ces faux contenus alimentés par l'IA sont souvent programmés pour coïncider avec des événements mondiaux importants, amplifiant ainsi leur impact potentiel. Il est inquiétant de constater que ces efforts concertés s'avèrent efficaces, réussissant à tromper de nombreuses personnes, y compris des personnalités influentes au sein des cercles de droite.
Un exemple notable de cette tromperie numérique s'est produit récemment avec un reportage. Une vidéo bidon, qui a largement circulé en février, affirmait à tort que l'Agence américaine pour le développement international (USAID) avait rémunéré des célébrités hollywoodiennes pour qu'elles se rendent en Ukraine après l'invasion russe de 2022. Les légendes qui accompagnaient la vidéo sur les réseaux sociaux étaient incendiaires et encourageaient l'indignation du public contre l'USAID. Cette fake news a pris une ampleur considérable lorsqu'elle a été republiée sur X (anciennement Twitter) par des personnalités de premier plan, notamment Donald Trump et Elon Musk, avant qu'une confirmation a révélé que la vidéo était « non authentique ».
Ivana Stradner, chercheuse éminente sur la Russie à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré que ces campagnes de désinformation « surgissent souvent et déclenchent une vague de fausses informations autour d'un événement d'actualité particulier ». L'ampleur de cette opération est considérable ; NewsGuard, une organisation de surveillance de la désinformation, surveille actuellement 556 domaines uniques qui diffusent activement de fausses informations concernant le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine.
Si certains de ces domaines sont identifiables comme des médias officiels russes, un nombre considérable d'entre eux fonctionnent comme « des sites web anonymes, des fondations et des sites de recherche dont le financement est incertain », dont beaucoup sont soupçonnés d'avoir des liens non divulgués avec le gouvernement russe, ce qui brouille encore davantage les frontières de la vérité.
Le contenu de ces articles frauduleux comprend souvent des récits depuis longtemps démentis, tels que des affirmations selon lesquelles les États-Unis exploitent des laboratoires d'armes biologiques en Europe de l'Est, que le nazisme est omniprésent dans la politique et la société ukrainiennes, et que le massacre de civils à Boutcha, en Ukraine, était un événement mis en scène. Ces thèmes sont conformes aux objectifs de propagande russes de longue date.
En mars, un réseau mondial d'« information » bien financé et basé à Moscou a infecté les outils d'intelligence artificielle occidentaux dans le monde entier avec de la propagande russe. En 2024, le réseau de propagande du Kremlin a inondé le web de 3,6 millions de faux articles pour tromper les 10 meilleurs modèles d'IA, selon un rapport de NewsGuard. Les dix principaux outils d'intelligence artificielle générative ont favorisé les objectifs de désinformation de Moscou en répétant 33 % du temps les fausses affirmations du réseau Pravda pro-Kremlin.
Alors que la menace de la désinformation numérique et des faux générés par l'IA s'intensifie, l'administration Trump a considérablement réduit les initiatives essentielles destinées à lutter contre ces opérations. Sous la direction du sous-secrétaire Marco Rubio, le département d'État a fermé de manière controversée son bureau dédié à la lutte contre la désinformation étrangère. Rubio a affirmé, sans fournir de preuves, que ce bureau détournait des fonds pour « faire taire et censurer les voix des Américains ».
Dans le même temps, l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA) au sein du département de la Sécurité intérieure aurait licencié le personnel fédéral spécifiquement chargé de lutter contre la désinformation liée aux élections américaines, affaiblissant encore davantage les défenses du pays contre l'influence étrangère. Selon Stradner, ces reculs importants dans les efforts du gouvernement américain pour lutter contre la désinformation représentent « un rêve devenu réalité pour Poutine », créant potentiellement un environnement plus permissif permettant aux adversaires étrangers d'exploiter les vulnérabilités en matière d'information.
