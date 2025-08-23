Et suggèrent les réponses à donner à des tiers
Deux étudiants ayant abandonné leurs études à Harvard lancent Halo X, une paire de lunettes à 249 dollars équipée d'une intelligence artificielle. Les lunettes écoutent, enregistrent et fon la transcription en continu les conversations tout en affichant des informations en temps réel à l'utilisateur. Elles se servent en sus des contenus des conversations enregistrées pour suggérer à lutilisateur des réponses à donner à son interlocuteur. Linitiative qui nest pas la première dans le genre soulève de multiples questions : Vers un monde où les gens sappuieront sur les machines pour être plus humains ? Lintelligence artificielle peut-elle savérer utile pour latteinte dun tel objectif ?
« Notre objectif est de créer des lunettes qui vous rendent super intelligent dès que vous les mettez », déclare AnhPhu Nguyen, cofondateur de Halo. En gros, il sagit de « vibe penser », cest-à-dire de sappuyer sur lintelligence artificielle pour remplir une fonction naturelle qui est celle de la cognition.
Pour l'instant, les lunettes Halo X ne disposent que d'un écran et d'un microphone, mais pas de caméra, bien que les deux partenaires étudient la possibilité d'en ajouter une dans un futur modèle. Les utilisateurs doivent toujours avoir leur smartphone à portée de main pour alimenter les lunettes et obtenir « des informations en temps réel et des réponses à leurs questions », selon les têtes derrière linitiative.
Les lunettes, qui sont fabriquées par une autre société dont la startup n'a pas révélé le nom, sont reliées à une application compagnon sur le téléphone de leur propriétaire, où les lunettes externalisent essentiellement le calcul, car elles ne disposent pas d'une puissance suffisante pour le faire sur l'appareil lui-même. Selon les deux cofondateurs, les lunettes intelligentes utilisent Gemini et Perplexity de Google comme moteur de chatbot. Gemini est plus performant pour les mathématiques et le raisonnement, tandis que Perplexity est utilisé pour parcourir Internet, ont-ils déclaré.
Un projet similaire détudiants de Standford a fait lobjet de lancement au deuxième trimestre de lannée 2023 mais semble avoir été abandonné
Il sagissait aussi de lunettes intelligentes qui indiquent aux utilisateurs ce quil faut dire lors de rendez-vous galants. Elles reposaient sur un dispositif ressemblant à un monocle qui peut être fixé sur pratiquement n'importe quelle paire de lunettes. Le dispositif était doté dune caméra, dun microphone et dun écran haute résolution capable dafficher le texte généré par GPT-4. Le logiciel de reconnaissance vocale d'OpenAI, Whisper, permettait aux lunettes de transmettre directement la parole au chatbot, qui se chargeait ensuite de répondre en quelques secondes à son utilisateur. « L'appareil écoute votre conversation et vous dit exactement ce qu'il faut dire ensuite », avait indiqué Bryan Hau-Ping Chiang.
Lintelligence artificielle comme solution pour augmenter les capacités des humains ?
Le tableau donne le sentiment de présence dun être supérieur qui écoute les conversations et sait souffler à qui sappuie sur lui les mots nécessaires pour la tenue dune conversation. Sauf que lon a affaire à une intelligence artificielle avec tous les débats autour de la technologie. De nombreux acteurs de la filière sont désormais davis quil sagit doutils à prendre avec des pincettes.
« Le problème est qu'il fait de bonnes choses pour nous, mais il peut faire d'horribles erreurs en ne sachant pas ce qu'est l'humanité », prévient Steve Wozniak cofondateur dApple à propos de ChatGPT.
Cest une redite de lavis de certains enseignants. Ethan Mollick en fait partie et a décidé dopter pour une politique dutilisation ouverte du chatbot ChatGPT. La raison : l'utilisation de l'intelligence artificielle est une compétence émergente. Il précise néanmoins au travers de cette dernière que lintelligence artificielle peut se tromper. Les étudiants doivent donc vérifier les résultats quelle leur renvoie à laide dautres et qu'ils seront responsables de toute erreur ou omission fournie par l'outil. De plus, les étudiants doivent faire preuve dhonnêteté intellectuelle en citant leur source (qui savère être ChatGPT) comme on le fait lors du montage dune bibliographie. « Le manquement à cette obligation constitue une violation des politiques d'honnêteté académique », lit-on.
Arvind Narayanan de luniversité de Princeton est pour sa part davis que ChatGPT na rien de révolutionnaire :
« Sayash Kapoor et moi-même l'appelons un générateur de conneries, comme d'autres l'ont aussi fait. Nous n'entendons pas cela dans un sens normatif mais dans un sens relativement précis. Nous voulons dire qu'il est entraîné à produire des textes plausibles. Il est très bon pour être persuasif, mais il n'est pas entraîné à produire des déclarations vraies. Il produit souvent des affirmations vraies comme effet secondaire de sa plausibilité et de sa persuasion, mais ce n'est pas son objectif.
Cela correspond en fait à ce que le philosophe Harry Frankfurt a appelé connerie, c'est-à-dire un discours destiné à persuader sans se soucier de la vérité. Un conteur humain ne se soucie pas de savoir si ce qu'il dit est vrai ou non ; il a certaines fins en tête. Tant qu'il persuade, ces objectifs sont atteints. En fait, c'est ce que fait ChatGPT. Il essaie d'être persuasif et il n'a aucun moyen de savoir avec certitude si les déclarations qu'il fait sont vraies ou non. »
Dailleurs lun des chercheurs derrière ces lunettes intelligentes souligne quelles en sont les limites via un regret : « Si seulement GPT-4 avait plus de personnalité. »
Et vous ?
Se fier de façon totale à lIA pour savoir quoi dire lors dune rencontre est-il une bonne ou une mauvaise idée ?
Dans quels cas de figures pensez-vous que de tels dispositifs puissent être utiles ?
