Le PDG de Coinbase a licencié les ingénieurs logiciels qui n'adoptaient pas les outils d'IA, l'entreprise génère 33 % de son nouveau code à l'aide de l'IA, avec pour objectif d'atteindre 50 %.

Coinbase, une plateforme de 77,4 milliards de dollars qui permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de stocker des cryptomonnaies, a lancé une initiative interne pour adopter l'IA. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré qu'il avait licencié les employés qui n'avaient pas adopté les outils de codage IA tels que Cursor et Copilot. L'entreprise génère 33 % de son nouveau code grâce à l'IA, avec pour objectif d'atteindre 50 % d'ici la fin du mois de septembre. Les ingénieurs logiciels de Coinbase ont été invités à expliquer directement au PDG pourquoi ils n'utilisaient pas les outils de codage IA. S'ils n'avaient pas de bonne raison, ils étaient licenciés.
En 2022, le marché des cryptomonnaies a suivi une tendance à la baisse, tout comme la macroéconomie au sens large. Les marchés des cryptomonnaies ont perdu 200 milliards de dollars. En conséquence, en 2023, la bourse de cryptomonnaies Coinbase a supprimé 20 % de ses effectifs dans le cadre de sa deuxième grande vague de licenciements. Le PDG et cofondateur de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré : « Jai pris la difficile décision de réduire nos dépenses d'exploitation d'environ 25 % par rapport au trimestre précédent, ce qui implique le licenciement d'environ 950 personnes. Tous les membres de l'équipe concernés seront informés ».
Récemment, le PDG de la plateforme de cryptomonnaies Coinbase, évaluée à 77,4 milliards de dollars, a imposé l'adoption de l'IA en licenciant les employés qui n'avaient pas adopté les nouveaux outils IA dans les délais impartis. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré au podcast « Cheeky Pint » qu'il avait montré à son personnel à quel point il était sérieux au sujet de l'adoption de l'IA dans l'entreprise. Armstrong a déclaré qu'il avait « imposé » l'utilisation d'outils de codage IA en interne au début de l'année, et les employés de Coinbase lui ont dit qu'il faudrait jusqu'à six mois pour que 50 % des ingénieurs logiciels du personnel utilisent les outils IA.
Mais Armstrong a décidé d'accélérer ce calendrier. Il a demandé aux ingénieurs logiciels d'apprendre à utiliser les outils d'IA avant la fin de la semaine de travail. Ils n'étaient pas tenus d'utiliser ces outils tous les jours, mais simplement de se familiariser avec eux. Les ingénieurs qui n'avaient pas réussi à s'y mettre ont dû rencontrer Armstrong un samedi pour expliquer pourquoi. Ceux qui n'avaient pas de raison valable ont été licenciés.
« J'ai participé à cette réunion le samedi, et il y avait deux ou trois personnes qui n'avaient pas fait ce qu'on leur avait demandé », a déclaré Armstrong dans le podcast. « Certains avaient une bonne raison, parce qu'ils venaient de rentrer d'un voyage ou autre, mais d'autres n'en avaient pas, et ils ont été licenciés. » Armstrong a déclaré que ces licenciements étaient liés à une volonté plus générale d'utiliser l'IA. « Comme beaucoup d'entreprises, nous misons autant que possible sur l'IA », a déclaré Armstrong dans le podcast.
« Nous avons fait un gros effort pour que tous les ingénieurs utilisent Cursor et Copilot », a-t-il ajouté, en référence à deux outils de codage IA populaires qui génèrent du code à partir d'invites, modifient le code et déboguent les programmes. » Armstrong a mentionné que même si certains employés n'appréciaient pas son « approche autoritaire », celle-ci avait donné le ton et clarifié les priorités de l'entreprise. Aujourd'hui, 33 % du code de Coinbase est écrit par l'IA, l'objectif étant d'atteindre 50 % d'ici la fin du trimestre en septembre, a-t-il déclaré.
D'autres entreprises génèrent également des quantités comparables de code grâce à l'IA. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré en avril que Google utilisait l'IA pour écrire « bien plus de 30 % » de tout le nouveau code de l'entreprise, tandis que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré le même mois que l'IA générait 20 à 30 % du nouveau code chez Microsoft. De nombreuses entreprises aux États-Unis obligent leurs employés à utiliser des outils d'IA. Perplexity, une start-up spécialisée dans les moteurs de recherche basés sur l'IA et évaluée à 14 milliards de dollars, a rendu « obligatoire » l'utilisation de Cursor ou Copilot par ses ingénieurs au début de l'année, et a constaté des résultats mesurables.
Le PDG Aravind Srinivas a déclaré le mois dernier à Y Combinator que les outils d'IA avaient réduit le « temps d'expérimentation » de « trois ou quatre jours à littéralement une heure ». « Ce niveau de changement est incroyable », a déclaré Srinivas. Les outils de codage IA gagnent également en popularité. Cursor a atteint le million d'utilisateurs en avril depuis son lancement l'année dernière et a dépassé les 500 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel en juin. De son côté, GitHub Copilot a atteint plus de 20 millions d'utilisateurs le mois dernier.
Pourtant les études montrent que l'IA n'est pas prête à remplacer les développeurs humains pour le débogage. Alors que les modèles dintelligence artificielle générative comme ChatGPT, Claude, Gemini ou CodeWhisperer font déjà figure dassistants prometteurs pour lécriture de code, une étude menée par des chercheurs de Microsoft met un sérieux bémol à lenthousiasme ambiant : lIA nest pas encore à la hauteur lorsquil sagit de déboguer efficacement du code réel. Elle ne peut pas déboguer les logiciels de manière fiable même si elle a accès à des outils.
Une autre étude du Model Evaluation & Threat Research rapporte que l'utilisation d'outils d'IA fait perdre du temps aux développeurs. Ils s'attendaient à une augmentation de 24 % de leur productivité, mais l'équipe a constaté un ralentissement de 19 %. Une précédente étude a révélé que l'utilisation d'outils d'IA n'augmente pas la vitesse de codage, mais augmente significativement le taux de bogues.
Selon de nombreux codeurs, les outils d'IA peuvent aider à tester rapidement de nouveaux concepts avec peu d'enjeux et à automatiser certaines tâches de routine, mais qu'ils ne permettent pas de gagner du temps, car il faut toujours valider si le code fonctionne réellement. Ils n'apprennent pas comme un stagiaire. En d'autres termes, les outils d'IA peuvent rendre la programmation progressivement plus amusante, mais ils ne la rendent pas plus efficace.
