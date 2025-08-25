l'entreprise admet avoir modifié « un nombre limité » de vidéos sur YouTube Shorts
Ces derniers jours, plusieurs créateurs sur YouTube Shorts ont remarqué un phénomène troublant : leurs vidéos présentaient une qualité visuelle différente de celle quils avaient produite. Les contours semblaient plus nets, les visages artificiellement lissés, certains détails accentués ou au contraire gommés. Après plusieurs signalements, YouTube a fini par confirmer quil sagissait dune expérimentation en cours, où lintelligence artificielle est mobilisée pour « améliorer » automatiquement la qualité des vidéos au moment du traitement et de la mise en ligne.
Officiellement, lobjectif affiché est louable : corriger le flou, réduire le bruit numérique et rendre les images plus claires. En pratique, il sagit dune intervention algorithmique invisible qui change la perception du contenu final, sans que le créateur en soit averti ni quil ait donné son accord explicite.
Cette démarche soulève une vague de critiques, car elle touche à une question fondamentale : qui contrôle réellement le rendu final dune vidéo, lauteur ou la plateforme ?
Le visage de Rick Beato n'avait tout simplement pas l'air normal. « Je me suis dit : "Mec, mes cheveux ont l'air bizarres" », raconte-t-il. « Et plus je regardais de près, plus j'avais l'impression d'être maquillé. » Beato gère une chaîne YouTube qui compte plus de cinq millions d'abonnés, sur laquelle il a publié près de 2 000 vidéos explorant le monde de la musique. Quelque chose semblait clocher dans l'une de ses dernières publications, mais il avait du mal à mettre le doigt dessus. « Je me suis dit : "Est-ce que je me fais des idées ?" »
Il s'avère que non. Ces derniers mois, YouTube a secrètement utilisé l'intelligence artificielle (IA) pour modifier les vidéos des utilisateurs sans les en informer ni leur demander leur autorisation. Les plis des chemises semblent plus marqués. La peau est plus nette à certains endroits et plus lisse à d'autres. Si vous regardez attentivement les oreilles, vous remarquerez peut-être qu'elles sont déformées. Ces changements sont minimes, à peine visibles sans une comparaison côte à côte. Pourtant, certains YouTubers perturbés affirment que cela donne à leur contenu une impression subtile et indésirable d'avoir été généré par l'IA.
Une tendance plus large est à l'uvre. Une part croissante de la réalité est pré-traitée par l'IA avant de nous parvenir. À terme, la question ne sera plus de savoir si vous pouvez faire la différence, mais si cela érode nos liens avec le monde qui nous entoure.
« Plus je regardais, plus je m'énervais », explique Rhett Shull, un autre YouTuber populaire spécialisé dans la musique. Shull, un ami de Beato, a commencé à examiner ses propres publications et a repéré les mêmes artefacts étranges. Il a publié une vidéo sur le sujet qui a été visionnée plus de 500 000 fois. « Si j'avais voulu ce terrible effet de netteté excessive, je l'aurais fait moi-même. Mais le plus grave, c'est que cela semble généré par l'IA. Je pense que cela dénature profondément ma personne, mon travail et ma voix sur Internet. Cela pourrait potentiellement éroder la confiance que j'ai avec mon public, même de manière minime. Cela me dérange tout simplement.
Ce que fait réellement lIA de YouTube
Selon les informations révélées par la presse spécialisée et des témoignages dutilisateurs, YouTube applique un traitement de type post-processing intelligent via des réseaux de neurones convolutifs, similaires à ceux utilisés dans les smartphones modernes pour améliorer automatiquement les photos et vidéos.
Concrètement, cela peut impliquer :
- Upscaling intelligent : lIA recrée artificiellement des détails à partir dune image de basse qualité, parfois au prix de distorsions.
- Denoising et deblurring : réduction du grain et du flou, mais avec un effet collatéral de « plastique » ou de lissage exagéré des visages.
- Sharpening sélectif : accentuation de certaines zones, ce qui peut rendre les rides, les textures ou même certains éléments darrière-plan plus visibles que dans la vidéo originale.
Ces opérations rappellent fortement les techniques déjà utilisées dans le traitement dimages médicales, la compression vidéo avancée ou encore le « super resolution » appliqué dans les consoles de jeu. La différence majeure, ici, est labsence de contrôle utilisateur : YouTube décide seul de lactivation et du degré de ces modifications.
Shull et Beato n'ont pas été les premiers à remarquer le problème. Les plaintes sur les réseaux sociaux remontent au moins au mois de juin, les utilisateurs publiant des gros plans de parties du corps à l'aspect étrange et remettant en question les intentions de YouTube. Après des mois de rumeurs dans les sections de commentaires, la société a enfin confirmé qu'elle modifiait un nombre limité de vidéos sur YouTube Shorts, la fonctionnalité de vidéos courtes de l'application.
« Nous menons une expérience sur certaines vidéos YouTube Shorts qui utilise une technologie traditionnelle d'apprentissage automatique pour supprimer le flou, réduire le bruit et améliorer la clarté des vidéos pendant le traitement (similaire à ce que fait un smartphone moderne lorsque vous enregistrez une vidéo) », a déclaré Rene Ritchie, responsable de la rédaction et des relations avec les créateurs chez YouTube, dans un message publié sur X. « YouTube s'efforce en permanence d'offrir la meilleure qualité vidéo et la meilleure expérience possible, et continuera à prendre en compte les commentaires des créateurs et des spectateurs à mesure que nous itérons et améliorons ces fonctionnalités. »
« Ce que nous avons ici, c'est une entreprise qui manipule le contenu des principaux utilisateurs »
Il est vrai que les smartphones modernes sont équipés de fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées qui peuvent améliorer la qualité des images et des vidéos. Mais c'est une tout autre affaire, selon Samuel Wooley, titulaire de la chaire Dietrich d'études sur la désinformation à l'université de Pittsburgh aux États-Unis. « Vous pouvez décider de ce que vous voulez que votre téléphone fasse et si vous souhaitez activer certaines fonctionnalités. Ce que nous avons ici, c'est une entreprise qui manipule le contenu des principaux utilisateurs, qui est ensuite diffusé à un public sans le consentement des personnes qui produisent les vidéos. »
Wooley estime que le choix des mots de YouTube semble être une diversion. « Je pense que l'utilisation du terme "apprentissage automatique" est une tentative de masquer le fait qu'ils ont utilisé l'IA en raison des inquiétudes suscitées par cette technologie. L'apprentissage automatique est en fait un sous-domaine de l'intelligence artificielle », rappelle-t-il.
Ritchie a partagé des détails supplémentaires dans une publication complémentaire, établissant une distinction entre « l'apprentissage automatique traditionnel » et l'IA générative, où un algorithme crée un contenu entièrement nouveau en apprenant des modèles à partir de vastes ensembles de données. Wooley estime toutefois que cette distinction n'est pas pertinente dans le cas présent.
Quoi qu'il en soit, cette initiative montre à quel point l'IA continue d'ajouter des étapes supplémentaires entre nous et les informations et les médias que nous consommons, souvent d'une manière qui passe inaperçue à première vue.
« Les empreintes dans le sable sont une excellente analogie », explique Jill Walker Rettberg, professeure au Centre pour la narration numérique de l'université de Bergen en Norvège. « Vous savez que quelqu'un a laissé ces empreintes. Avec un appareil photo analogique, vous savez que quelque chose se trouvait devant l'objectif, car le film a été exposé à la lumière. Mais avec les algorithmes et l'IA, quel impact cela a-t-il sur notre relation à la réalité ? »
Entre optimisation technique et manipulation de la réalité
Dun point de vue purement technique, lapproche est défendable. Les géants du web cherchent constamment à :
- Réduire les coûts de stockage et de bande passante en compressant davantage les vidéos, tout en essayant de compenser la perte de qualité par des algorithmes damélioration.
- Uniformiser lexpérience utilisateur, en proposant un rendu plus propre et plus agréable à lil sur tous types dappareils, même lorsque la source initiale est de mauvaise qualité.
- Rivaliser avec les réseaux sociaux concurrents comme TikTok, qui intègrent déjà des filtres et effets « beauté » par défaut.
Mais derrière ces motivations techniques se cache une question : où sarrête loptimisation et où commence la manipulation ? En modifiant à la volée des vidéos sans consentement, YouTube altère la fidélité du contenu original. Ce qui était une scène réelle peut devenir une version subtilement réinterprétée par lIA.
Réactions des créateurs : de la méfiance à la colère
Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient :
- Certains décrivent des vidéos où la peau semble « trop parfaite », les imperfections gommées, donnant un effet artificiel proche des filtres Instagram.
- Dautres évoquent des détails anatomiques déformés, comme des oreilles ou des rides modifiées par lalgorithme.
- Plusieurs créateurs soulignent que leurs vidéos nont tout simplement plus la même authenticité, quil sagisse dun vlog, dun tutoriel ou dun témoignage.
Le problème principal ne réside pas tant dans leffet visuel que dans labsence de consentement. Pour beaucoup, cest une violation de la confiance : ils publient un contenu et la plateforme le transforme, sans avertissement ni possibilité de désactiver le processus.
Laffaire YouTube dépasse largement le cadre technique. Elle illustre un problème plus vaste : lintrusion croissante de lintelligence artificielle dans la médiation de nos contenus numériques. Plusieurs questions se posent naturellement : Les plateformes doivent-elles informer systématiquement lorsquune IA modifie un contenu ? Faut-il instaurer un « bouton dopt-out » obligatoire pour les créateurs ? Peut-on encore garantir que la vidéo que lon regarde correspond fidèlement à ce qua filmé son auteur ? À lheure des fake news et des deepfakes, ces retouches involontaires ne risquent-elles pas de brouiller encore plus la frontière entre réalité et artifice ? Qui est responsable si une modification algorithmique déforme un propos ou induit le spectateur en erreur ?
Pourtant, certains ne sont pas dérangés par l'incursion de YouTube dans le domaine du contenu modifié par l'IA. « Vous savez, YouTube travaille constamment sur de nouveaux outils et expérimente différentes choses », explique Beato. « C'est une entreprise hors pair, je n'ai que des compliments à lui faire. YouTube a changé ma vie. »
Conclusion
Lexpérimentation de YouTube révèle une vérité inquiétante : la frontière entre amélioration visuelle et altération de la réalité est extrêmement fine. En intervenant sans prévenir sur le contenu de millions de créateurs, la plateforme met en lumière une problématique qui dépassera bientôt le seul cadre des vidéos : celle de la confiance numérique.
Et vous ?
Les plateformes comme YouTube doivent-elles être obligées dinformer clairement chaque fois quune IA retouche un contenu ?
Faut-il instaurer un droit de veto pour les créateurs afin quils puissent refuser toute modification non sollicitée ?
Peut-on imaginer un label automatique indiquant « vidéo modifiée par IA », au même titre que les avertissements pour contenus sponsorisés ?
