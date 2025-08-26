AI slop : les vidéos générées par IA envahissent les plateformes comme TikTok et YouTube, exploitant les failles des algorithmes de recommandation pour générer du clic et de l'argent

pour générer du clic et de l'argent
Depuis quelques mois, une nouvelle vague de contenus inonde les réseaux sociaux : les vidéos générées par intelligence artificielle, étranges, absurdes, parfois dérangeantes, mais irrésistiblement virales. Ce phénomène a été baptisé "AI slop", littéralement la « bouillie numérique produite par IA ». Le terme nest pas anodin : il reflète une perception de contenu industriel, bâclé, produit à la chaîne, qui na pas de valeur artistique intrinsèque mais qui exploite les failles des algorithmes de recommandation pour générer du clic et de largent.
Pour les professionnels du numérique, ce raz-de-marée est révélateur : il illustre à la fois la puissance des outils IA grand public, la fragilité des plateformes face à la manipulation algorithmique, et la mutation du business model de la création en ligne.
Luis Talavera, un agent de crédit de 31 ans vivant dans l'est de l'Idaho, s'est fait connaître en juin grâce à une vidéo générée par IA sur TikTok. En deux semaines, il avait utilisé l'IA pour en produire 91 autres, montrant pour la plupart de fausses interviews dans la rue et des blagues sur les personnes en surpoids à un public qui a dépassé les 180 000 abonnés, dont certains commentent pour demander si les scènes sont réelles.
La nature peu exigeante et à haut volume des vidéos IA leur a valu le surnom de « AI slop », et Talavera sait que ses vidéos ne sont pas du grand art. Mais elles lui rapportent environ 5 000 dollars par mois grâce au programme pour créateurs de TikTok, dit-il. Aussi, chaque soir et chaque week-end, il passe des heures à les produire. « Je suis resté assis sur mon canapé, ma fille de 3 mois dans les bras, en disant : "Hé, ChatGPT, on va créer ce script" », raconte-t-il.
Luis Talavera a plus de 180 000 abonnés
Rien n'a autant transformé ou pollué le paysage créatif ces dernières années que les vidéos IA, dont les outils transforment des commandes textuelles en séquences vidéo en couleur qui peuvent sembler étrangement réelles. Au cours des trois années qui ont suivi le lancement de ChatGPT, les vidéos IA ont envahi les réseaux sociaux, copiant et parfois supplantant les artistes et vidéastes humains dont le travail a contribué à former les systèmes au départ.
Leur puissance a donné naissance à une industrie artisanale florissante de créateurs de vidéos IA, attirés par la possibilité d'une création infinie pour un travail minimal. Adele, une étudiante de 20 ans en Floride qui a accepté de s'exprimer à condition que seul son prénom soit utilisé par crainte de harcèlement, a déclaré qu'elle avait décidé de faire une pause dans ses études pour se consacrer à la création de revenus grâce à ses comptes de vidéos IA. Un autre créateur en Arizona, qui est devenu viral grâce à une vidéo IA montrant un kangourou dans un aéroport, a déclaré avoir gagné 15 000 dollars de commissions en trois mois, s'exprimant sous couvert d'anonymat par crainte de harcèlement en ligne.
Quest-ce que « lAI slop » ?
LAI slop désigne donc des contenus générés par IA (vidéos, images, parfois textes ou musiques) qui répondent à trois critères principaux :
- Production rapide et massive : grâce à des outils comme Sora (OpenAI), Runway, Pika Labs pour la vidéo, ChatGPT pour les scripts, ou ElevenLabs pour les voix.
- Qualité esthétique secondaire : lobjectif nest pas de produire une uvre cohérente, mais plutôt quelque chose de frappant, bizarre ou absurde.
- Optimisation pour lalgorithme : le contenu est pensé pour maximiser la viralité : couleurs flashy, sujets extrêmes, scénario court et choquant, ou encore mélange improbable déléments culturels.
Le business derrière lAI slop
Contrairement à ce quon pourrait croire, lAI slop nest pas seulement un hobby de créateurs amateurs. Cest un véritable business, et parfois très lucratif :
- Monétisation directe : YouTube et TikTok paient pour les vues (parfois plusieurs milliers de dollars par mois).
- Produits dérivés : vente de « prompts » prêts à lemploi, formations express, clubs privés. Une créatrice citée par Washington Post facture 29 $/mois pour donner accès à ses secrets de viralité.
- Commandes personnalisées : certaines agences ou particuliers paient plusieurs centaines de dollars pour une vidéo personnalisée IA de quelques secondes.
Un parallèle intéressant peut être fait avec la ruée vers lor numérique : comme les fermes de contenu "SEO" des années 2010, on assiste à une industrialisation du contenu, mais cette fois-ci dopée par lIA.
L'émergence de ce phénomène est donc directement liée à la facilité d'accès à des outils d'IA spécialisés. Des plateformes comme Synthesia et Pictory permettent de transformer de simples textes en contenu vidéo d'apparence réaliste, avec des avatars synthétiques. Ces outils abaissent drastiquement les barrières à l'entrée, permettant à quiconque, du hobbyiste au producteur de contenu professionnel, de se lancer dans la création vidéo sans les coûts et les contraintes habituelles de production (tournage, acteurs, montage complexe).
Pour un public d'informaticiens, l'intérêt réside dans la technologie sous-jacente : l'automatisation du processus de production. Les scripts sont rapidement convertis en vidéos, réduisant le temps de travail et augmentant le volume de production. Cette efficacité inouïe est le cur de ce nouveau modèle économique.
Les créateurs exploitent cette productivité pour inonder les plateformes comme YouTube et TikTok de vidéos. Ils monétisent leur contenu principalement via les revenus publicitaires et les partenariats. L'approche est simple : générer un volume colossal de vidéos sur des sujets populaires pour capter une audience massive, même si la qualité et l'originalité ne sont pas toujours au rendez-vous.
Pour l'écosystème numérique, cela soulève des questions importantes. Si cette approche permet de maximiser les profits, elle met en lumière les défis liés à la désinformation et à la banalisation du contenu. Pour les professionnels de l'informatique, cela représente une opportunité d'explorer de nouvelles façons d'utiliser l'IA, tout en restant conscients de ses limites et des implications.
Pourquoi ça marche ? Trois raisons principales
- La viralité algorithmique : Les algorithmes de TikTok et YouTube récompensent lengagement. Une vidéo bizarre attire les clics, les partages et les commentaires ironiques ce qui booste son score.
- Le coût quasi nul de production : Produire une vidéo réaliste de 30 secondes avec un logiciel 3D nécessitait jadis des semaines de travail. Aujourdhui, un étudiant peut générer la même chose en une heure avec un PC portable.
- Un effet psychologique puissant : Létrangeté fascine. Le cerveau humain est attiré par labsurde et le choquant. Ces contenus exploitent ce biais cognitif pour maximiser lattention.
Mais l'avalanche de « slop » financé par des incitations financières a également donné naissance à un nouvel Internet étrange, où les flux des réseaux sociaux regorgent d'images troublantes de réalisme et où même les vidéos réelles peuvent sembler suspectes. Certains clips viraux ne reposent désormais presque plus du tout sur des humains, les outils d'IA générant non seulement les images, mais aussi les idées.
« Je considère cela davantage comme une science que comme un art », a déclaré un créateur de 25 ans basé à Phoenix, qui utilise le pseudonyme Infinite Unreality sur Instagram. « En réalité, il n'y a pas beaucoup de créativité. Et la créativité qui existe provient de l'ordinateur. »
Certaines vidéos sont des uvres d'art surréalistes ou des satires caricaturales, accompagnées d'étiquettes indiquant qu'elles ont été créées par l'IA. Mais beaucoup d'autres sont d'un réalisme trompeur et présentées sous forme de reportages, de publications d'influenceurs ou de blagues méchantes, souvent dans l'espoir qu'elles soient suffisamment choquantes pour attirer l'attention, et donc générer des revenus.
YouTube Shorts va intégrer l'outil Veo 3 de Google
Le nouveau modèle d'IA Veo 3 de Google sera disponible sur la plateforme de vidéos courtes YouTube Shorts dans le courant de l'été. C'est ce qu'a annoncé le PDG de YouTube, Neal Mohan, lors d'un discours prononcé au festival Cannes Lions 2025. Veo 3 est capable de créer des vidéos et des sons à partir d'un prompt (instruction générative). Selon Neal Mohan, « la technologie de l'IA va repousser les limites de la créativité humaine ».
Shorts est devenu un impératif stratégique pour YouTube, alors que des plateformes telles que TikTok et Instagram Reels se disputent également les parts d'audience des vidéos courtes. YouTube a lancé Shorts en 2021, et Neal Mohan a révélé lors de son discours que la plateforme enregistre désormais en moyenne plus de 200 milliards de vues par jour, un chiffre stupéfiant qui souligne l'importance de YouTube dans le domaine du streaming vidéo.
L'intégration de Veo 3 dans Shorts signifie que les créateurs pourront produire une quantité infinie de clips à partir de prompts (instructions génératives). Mais selon les critiques, ce sont là des mots grandiloquents pour quelque chose qui servira surtout à créer des clips de chiens jouant du piano ou autre.
« J'utilise YouTube Shorts principalement pour regarder des tutoriels rapides ou des clips d'humoristes. Je ne veux pas de tutoriels générés par l'IA, car je pense qu'ils risquent de fournir des informations incorrectes. Je ne veux pas d'humoristes générés par l'IA, car ils ne sont pas drôles. Ce n'est donc pas pour moi. Si la plateforme devient trop saturée d'IA, je passerai simplement à TikTok ou, ô horreur, à Instagram Reels », a commenté un critique.
Veo 3 a déjà entraîné une explosion de contenus générés par l'IA sur des plateformes comme X (ex-Twitter) et YouTube. Son utilisation massive sur ces plateformes met en lumière les défis liés à la véracité des contenus et à la protection des utilisateurs.
Et vous ?
LIA menace-t-elle réellement la qualité du web, ou assiste-t-on simplement à une nouvelle phase dexpérimentation créative ?
Les algorithmes de recommandation devraient-ils favoriser la qualité sur la quantité, et si oui, qui décide de ce quest la qualité ?
YouTube, TikTok et Instagram ont-ils encore les moyens techniques de contenir lexplosion des contenus IA, ou la bataille est déjà perdue ? En intégrant des outils IA (comme Veo 3 pour YouTube), ces plateformes ne participent-elles pas à ce phénomène ?
