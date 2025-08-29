Plus de la moitié des développeurs pensent que l'IA code mieux que les humains et 78 % d'entre eux s'appuient régulièrement sur l'IA, selon une enquête de Clutch

Une nouvelle enquête menée auprès de 800 développeurs seniors révèle que 75 % des personnes interrogées s'attendent à ce que l'IA transforme considérablement le secteur au cours des cinq prochaines années. De plus, 53 % d'entre elles estiment que les grands modèles de langage sont déjà capables de coder mieux que la plupart des humains. La plupart des personnes interrogées ont une opinion « positive » de l'IA (42 %). Malgré des sentiments largement positifs, des inquiétudes subsistent quant à l'utilisation de l'IA, puisque seulement 8 % des personnes interrogées ont des inquiétudes à ce sujet.
Les assistants d'IA de codage sont censés accélérer le développement de logiciels. Les entreprises d'IA comme Microsoft affirment que leurs outils améliorent déjà la productivité des développeurs, mais les études rigoureuses indépendantes révèlent le contraire. Une étude du Model Evaluation & Threat Research rapporte que l'utilisation d'outils d'IA fait perdre du temps aux développeurs. Ils s'attendaient à une augmentation de 24 % de leur productivité, mais l'équipe a constaté un ralentissement de 19 %. Une précédente étude a révélé que l'utilisation d'outils d'IA n'augmente pas la vitesse de codage, mais augmente significativement le taux de bogues.
49 % des développeurs seniors et des chefs d'équipe déclarent utiliser des outils d'IA tous les jours. 29 % les utilisent presque tous les jours, ce qui signifie que 78 % ont régulièrement recours à l'IA. En ce qui concerne les domaines dans lesquels l'IA est le plus couramment utilisée par les développeurs, 48 % des personnes interrogées l'utilisent pendant le codage, 36 % pendant les tests et 36 % pendant la révision du code.
La plupart des personnes interrogées ont une opinion « positive » de l'IA (42 %). 29 % déclarent se sentir « enthousiastes » ou « responsabilisés » par ces outils. Cependant, 10 % des développeurs s'inquiètent de la manière dont l'IA est utilisée dans le développement de logiciels, et 8 % se montrent sceptiques. Les attentes en matière de recrutement évoluent. Les compétences en IA deviennent rapidement indispensables, et 3 développeurs sur 4 affirment que la maîtrise de ces outils a déjà une incidence sur le recrutement.
Malgré des sentiments largement positifs, des inquiétudes subsistent quant à l'utilisation de l'IA, puisque seulement 8 % des personnes interrogées ont des inquiétudes à ce sujet. Parmi les principales préoccupations, la plus courante est la confidentialité des données, puisque près d'un quart (24 %) se disent inquiets quant à la manière dont ces outils traitent les données sensibles. Viennent ensuite la perte d'emploi, citée par 14 % des personnes interrogées, et la fiabilité du code généré par l'IA, qui n'inspire pas pleinement confiance à 14 % d'entre elles.
Les conclusions de l'enquête affirme que "l'IA ne remplace pas les développeurs, mais modifie leur façon de travailler." Une conclusion qui n'est pas partagé pas d'autres développeurs. Selon David Farley, le vibe coding est la pire idée en 2025. Le vibe coding est une pratique où le développeur décrit un programme en langage naturel (français par exemple) et demande au modèle d'IA, tels que ChatGPT, de le traduire en code fonctionnel, souvent sans comprendre comment le code fonctionne.
L'IA est déjà largement répandue dans le développement logiciel
L'IA est devenue un outil quotidien pour de nombreuses équipes de développement logiciel. Selon l'enquête, 49 % des développeurs seniors et des chefs d'équipe ont déclaré utiliser des outils d'IA tous les jours. 29 % ont déclaré les utiliser presque tous les jours. Cela signifie que 78 % d'entre eux s'appuient régulièrement sur l'IA, ce qui témoigne clairement de son intégration profonde à toutes les étapes du développement.
L'IA est le plus souvent utilisée dans les étapes nécessitant beaucoup de codage. 48 % des personnes interrogées utilisent l'IA pendant le codage, suivies par 36 % pendant les tests et 36 % pendant la révision du code. Ces étapes exigent rapidité, cohérence et reconnaissance de modèles, ce qui les rend naturellement adaptées à l'automatisation. Les développeurs de logiciels adoptent également l'IA plus tôt dans le cycle de développement (recueil des exigences et conception du système) et après le lancement (débogage), ce qui témoigne d'une intégration plus large dans l'ensemble de la pile.
Les développeurs de logiciels sont optimistes à l'égard de l'IA, mais ont également des préoccupations réelles
L'IA devenant de plus en plus courante, les sentiments à son égard sont généralement positifs. La plus grande partie des personnes interrogées, soit 42 %, ont une opinion « positive » de l'IA. 29 % ont déclaré se sentir « enthousiastes » ou « responsabilisés » par ces outils. Cependant, 10 % des développeurs se sont dits préoccupés par la manière dont l'IA est utilisée dans le développement de logiciels, et 8 % ont exprimé leur scepticisme.
Malgré ces sentiments positifs, les inquiétudes restent importantes. Seuls 8 % des personnes interrogées n'ont exprimé aucune inquiétude. La principale préoccupation concerne la confidentialité : environ un quart des personnes interrogées se disent inquiètes quant à la manière dont ces outils traitent les données sensibles. Viennent ensuite les emplois : 14 % citent la perte d'emploi comme leur principale préoccupation, et 14 % déclarent ne pas avoir entièrement confiance dans la précision du code généré par l'IA.
Les développeurs doivent-ils s'inquiéter ? L'impact de l'IA sur le secteur indique... peut-être.
L'IA suscite l'enthousiasme de nombreux acteurs, mais les inquiétudes liées à la sécurité de l'emploi persistent. Dans notre enquête, les développeurs ont cité la confidentialité des données et la perte d'emploi comme leurs principales préoccupations. Cela ne se limitait pas aux postes en début de carrière. Près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré penser que l'IA pourrait menacer le secteur du développement logiciel lui-même, et pas seulement les emplois individuels.
Lorsqu'on leur a demandé comment l'IA pourrait affecter l'accès à la profession, les opinions étaient partagées. 45 % des personnes interrogées ont déclaré que l'IA pourrait en fait réduire les obstacles pour les développeurs juniors en leur offrant de meilleurs outils et des moyens d'apprentissage plus rapides. Mais 37 % ont déclaré que cela aurait l'effet inverse, rendant plus difficile pour les nouveaux arrivants d'être compétitifs ou même de se faire remarquer. La capacité de l'IA à automatiser le travail des juniors est en train de redéfinir les critères d'embauche.
Même les développeurs seniors sont incertains quant à l'impact à long terme de l'IA. Certains voient l'IA comme une force susceptible de démocratiser le développement logiciel. D'autres craignent qu'elle ne devienne un gardien, renforçant les hiérarchies existantes en remplaçant les tremplins qui leur ont permis d'acquérir de l'expérience au départ. Cette tension est clairement visible dans les chiffres. 53 % des personnes interrogées ont déclaré penser que les grands modèles linguistiques sont déjà capables de coder mieux que la plupart des humains. Que cette opinion reflète de l'optimisme ou de l'inquiétude dépend de la personne à qui vous posez la question, mais dans tous les cas, il est clair que les attentes ont rapidement changé.
La solution : travailler avec l'IA, et non contre elle
À mesure que l'IA remodèle le travail lui-même, elle modifie également les critères de recrutement des équipes. Selon l'enquête, 79 % des personnes interrogées ont déclaré que les compétences en IA seront essentielles pour les développeurs dans un avenir proche, et 76 % ont déclaré qu'elles seraient plus enclines à embaucher une personne ayant une expertise en IA. Les responsables du recrutement ne se concentrent plus uniquement sur la maîtrise des langues ou les années d'expérience. Ils demandent également aux candidats s'ils savent utiliser efficacement les outils d'IA.
Ce changement ne signifie pas que l'IA se contente de remplacer les humains. 80 % des développeurs ont déclaré qu'ils considéraient l'IA comme un catalyseur et non comme une menace. La plupart estiment que sa plus grande valeur réside au-delà de l'automatisation. Il ne s'agit pas seulement d'effectuer les mêmes tâches plus rapidement. Il s'agit de les effectuer différemment, avec de nouvelles méthodes de débogage, de test et de prototypage qui n'étaient pas pratiques auparavant.
Il existe toutefois un fossé entre l'utilisation de l'IA et la compréhension de son fonctionnement. 59 % des personnes interrogées ont admis s'appuyer sur du code généré par l'IA sans en comprendre pleinement le fonctionnement. Cette tension entre rapidité et compréhension devient l'un des plus grands défis pour les équipes qui souhaitent se développer de manière responsable.
Quelle est la prochaine étape pour les équipes de développement qui utilisent l'IA ?
Hannah Hicklen, responsable du marketing de contenu chez Clutch, conclut le rapport :
L'IA est déjà là. Les développeurs l'utilisent quotidiennement pour écrire du code, effectuer des tests et des révisions. Ce n'est plus quelque chose qu'ils testent. Cela fait partie intégrante de leur travail.
Conclusion principale : l'IA ne remplace pas les développeurs. Mais elle modifie leur façon de travailler. Les équipes qui prennent le temps de comprendre ces outils seront mieux préparées pour l'avenir.
