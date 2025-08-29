Plus de la moitié des développeurs pensent que l'IA code mieux que les humains et 78 % d'entre eux s'appuient régulièrement sur l'IA, selon une enquête de Clutch

L'IA est déjà là. Les développeurs l'utilisent quotidiennement pour écrire du code, effectuer des tests et des révisions. Ce n'est plus quelque chose qu'ils testent. Cela fait partie intégrante de leur travail.La plupart des personnes interrogées ont déclaré considérer l'IA comme utile. Mais les inquiétudes sont réelles. Certaines ont mentionné la confidentialité. D'autres ont évoqué la sécurité de l'emploi. Quelques-unes ont déclaré ne pas être sûres de la fiabilité réelle du code généré par l'IA. Près de la moitié ont déclaré penser que l'IA pourrait changer le domaine d'une manière difficile à prévoir.Dans le même temps, les pratiques de recrutement évoluent. Les développeurs qui savent travailler avec l'IA ont un avantage. Cela se reflète dans la manière dont les équipes choisissent les personnes à embaucher ou à promouvoir. Pourtant, 59 % des personnes interrogées ont déclaré avoir utilisé du code généré par l'IA qu'elles ne comprenaient pas entièrement. Cet écart entre la rapidité et la compréhension est un point sur lequel les équipes devront travailler.: l'IA ne remplace pas les développeurs. Mais elle modifie leur façon de travailler. Les équipes qui prennent le temps de comprendre ces outils seront mieux préparées pour l'avenir.