Aujourd'hui, nous déployons des mises à jour de nos Conditions d'utilisation et de notre Politique de confidentialité qui nous aideront à fournir des modèles d'IA encore plus performants et utiles. Nous offrons désormais aux utilisateurs la possibilité d'autoriser l'utilisation de leurs données pour améliorer Claude et renforcer nos mesures de protection contre les utilisations préjudiciables telles que les escroqueries et les abus. Vous pouvez facilement modifier vos préférences à tout moment.



Ces mises à jour s'appliquent aux utilisateurs de nos forfaits Claude Free, Pro et Max, y compris lorsqu'ils utilisent Claude Code à partir de comptes associés à ces forfaits. Elles ne s'appliquent pas aux services soumis à nos conditions commerciales, notamment Claude for Work, Claude Gov, Claude for Education ou l'utilisation de l'API, y compris via des tiers tels qu'Amazon Bedrock et Vertex AI de Google Cloud.



En participant, vous nous aiderez à améliorer la sécurité des modèles, en rendant nos systèmes de détection de contenus préjudiciables plus précis et moins susceptibles de signaler des conversations inoffensives. Vous contribuerez également à améliorer les futurs modèles Claude dans des domaines tels que le codage, l'analyse et le raisonnement, ce qui permettra en fin de compte d'obtenir de meilleurs modèles pour tous les utilisateurs.



Vous contrôlez à tout moment ce paramètre et décidez si nous pouvons utiliser vos données de cette manière. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez sélectionner vos préférences lors du processus d'inscription. Les utilisateurs existants verront le choix dans une fenêtre contextuelle comme celle ci-dessous.