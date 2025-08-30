à moins que vous ne le refusiez explicitement
Le paysage de lIA générative se transforme à grande vitesse, et lune des annonces les plus marquantes de cet été 2025 vient dAnthropic, léditeur du modèle Claude. Jusquici réputée pour son approche prudente et orientée « sécurité », lentreprise vient de réviser ses Conditions générales et sa Politique de confidentialité. Désormais, les données issues des conversations des utilisateurs de Claude pourront être utilisées pour entraîner les modèles sauf en cas de refus explicite.
Cette décision marque une rupture par rapport à la politique originelle dAnthropic, qui affirmait vouloir limiter au maximum la collecte et lusage des données, se différenciant ainsi de certains concurrents comme OpenAI. Pour beaucoup dobservateurs, il sagit dun tournant stratégique, dicté à la fois par la nécessité de rester compétitif et par les exigences financières colossales que représente lentraînement des modèles de nouvelle génération.
Anthropic apporte des changements importants à la manière dont elle traite les données des utilisateurs, exigeant que tous les utilisateurs de Claude décident avant le 28 septembre s'ils souhaitent que leurs conversations soient utilisées pour entraîner des modèles d'IA.
Auparavant, Anthropic n'utilisait pas les données des chats des consommateurs pour l'entraînement des modèles. Désormais, l'entreprise souhaite entraîner ses systèmes d'IA à partir des conversations et des sessions de codage des utilisateurs, et elle a déclaré qu'elle prolongeait la conservation des données à cinq ans pour ceux qui ne se désinscrivent pas.
Il s'agit d'une mise à jour majeure. Auparavant, les utilisateurs des produits grand public d'Anthropic étaient informés que leurs requêtes et leurs conversations seraient automatiquement supprimées du back-end d'Anthropic dans un délai de 30 jours, « sauf si la loi ou la politique exigeait de les conserver plus longtemps » ou si leurs contributions étaient signalées comme violant ses politiques, auquel cas les contributions et les conversations d'un utilisateur pouvaient être conservées jusqu'à deux ans.
Par « consommateurs », nous entendons que les nouvelles politiques s'appliquent aux utilisateurs de Claude Free, Pro et Max, y compris ceux qui utilisent Claude Code. Les clients professionnels utilisant Claude Gov, Claude for Work, Claude for Education ou l'accès API ne seront pas concernés, ce qui correspond à la manière dont OpenAI protège de la même manière ses clients professionnels des politiques de formation des données.
Envoyé par Anthropic
Un consentement affiché dès le 28 août 2025
Les utilisateurs des formules Claude Free, Pro et Max ont désormais jusquau 28 septembre 2025 pour faire leur choix. Lors de leur prochaine connexion, une fenêtre saffichera, présentant :
- un bouton Accept, validant les nouvelles conditions dutilisation,
- une case à cocher par défaut activée : Help improve Claude.
Si vous laissez cette option cochée, vos conversations (nouvelles ou réactivées) ainsi que vos sessions de code seront utilisées pour lentraînement futur du modèle. En revanche, si vous décochez la case, vos données continueront à être supprimées après 30 jours, sans intégration dans le corpus dentraînement.
À compter d'aujourd'hui, nous envoyons des notifications afin que vous puissiez consulter ces mises à jour et gérer vos paramètres. Si vous êtes déjà utilisateur, vous avez jusqu'au 28 septembre 2025 pour accepter les Conditions d'utilisation mises à jour et prendre votre décision. Si vous choisissez d'accepter les nouvelles politiques dès maintenant, elles entreront en vigueur immédiatement. Ces mises à jour s'appliqueront uniquement aux nouvelles discussions et sessions de codage ou à celles qui ont repris. Après le 28 septembre, vous devrez faire votre choix concernant le paramètre de formation du modèle afin de continuer à utiliser Claude. Vous pouvez modifier votre choix à tout moment dans vos paramètres de confidentialité.
Durée de conservation : 30 jours ou 5 ans
Anthropic introduit une distinction majeure dans la gestion du cycle de vie des données :
- 5 ans de conservation si vous participez volontairement à lamélioration de Claude,
- 30 jours sinon ce qui correspond à la durée de rétention déjà en vigueur.
Un détail important : si vous changez davis plus tard, seules les données futures seront affectées par votre choix. Les conversations déjà utilisées à des fins dentraînement resteront intégrées dans les modèles et donc impossibles à retirer rétroactivement.
Envoyé par Anthropic
- Les nouvelles conversations : toute interaction initiée après le 28 août, si loption reste activée.
- Les sessions réactivées : reprendre une ancienne discussion équivaut à la rendre potentiellement exploitable pour lentraînement.
- Les interactions de codage : particulièrement précieuses pour améliorer les compétences de Claude en matière de développement logiciel.
En revanche :
- Les utilisateurs professionnels (Claude for Work, Education, API via AWS Bedrock ou Google Vertex AI) ne sont pas concernés par cette politique.
- Les partenaires de développement restent soumis à des conditions contractuelles spécifiques, indépendantes de ce nouveau régime.
Pourquoi Anthropic change-t-il de stratégie ?
Anthropic avance plusieurs justifications officielles :
- Améliorer la sécurité du modèle : Les données réelles, issues dutilisateurs variés, permettent didentifier plus efficacement les abus, les prompts malveillants ou encore les biais dutilisation.
- Optimiser les performances : Plus de données signifie de meilleurs résultats dans les tâches complexes : raisonnement logique, compréhension de code, cohérence des réponses.
- Maintenir la continuité entre les générations de modèles : Lentraînement dun modèle nécessite dénormes volumes de données diversifiées. Prolonger la rétention sur 5 ans permet de bâtir un corpus stable et plus représentatif.
- Assurer la compétitivité : Dans un marché dominé par OpenAI, Google DeepMind et de nouveaux entrants asiatiques, Anthropic ne peut se permettre de limiter drastiquement son accès à des données fraîches et contextualisées.
Cependant, cette réorientation saccompagne dune promesse : les données sensibles seront filtrées via des outils automatisés, anonymisées et ne feront lobjet daucune commercialisation externe.
Envoyé par Anthropic
Les critiques et inquiétudes des utilisateurs
Malgré ces assurances, la communauté tech reste prudente voire méfiante. Plusieurs points alimentent le débat.
Un opt-out plutôt quun opt-in : Beaucoup estiment que la méthode choisie par Anthropic (activation par défaut) constitue une forme de biais coercitif, surtout pour des utilisateurs payants qui pourraient sattendre à un niveau de confidentialité maximal.
Un précédent dangereux : Si Anthropic, pourtant considérée comme lune des entreprises les plus responsables, se tourne vers cette stratégie, quest-ce qui empêchera dautres acteurs de pousser encore plus loin la collecte de données ?
La question du consentement réel : Les utilisateurs comprennent-ils vraiment la portée de ce choix ? En pratique, beaucoup risquent daccepter sans lire les conditions, laissant leurs données circuler bien au-delà de leur intention initiale.
Lanonymisation reste opaque : Lentreprise na pas détaillé en profondeur la nature du filtrage appliqué, ni la capacité de ces outils à garantir que des données sensibles ou confidentielles ne se retrouvent pas indirectement exploitées.
Cette annonce survient alors quAnthropic est déjà sous le feu de critiques judiciaires. Reddit a engagé une poursuite en justice contre la société, laccusant davoir fait du scrapping massif de ses contenus, y compris des posts supprimés, afin dentraîner Claude... le tout sans licence ni respect des conditions de la plateforme.
Cette affaire met en lumière la fragilité juridique de lécosystème IA : dun côté, des entreprises qui ont besoin de données pour survivre ; de lautre, des producteurs de contenus qui réclament une juste rémunération ou, au minimum, un contrôle sur lusage de leurs données.
Source : Anthropic
Et vous ?
Êtes-vous surpris de ce revirement ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
Le fait de proposer un opt-out par défaut (plutôt quun opt-in volontaire) est-il une forme dingénierie sociale visant à obtenir massivement des données sans réel choix ?
Faut-il accepter une collecte plus intrusive pour permettre aux modèles dIA dêtre plus performants, ou la confidentialité doit-elle rester un principe non négociable ?
Les techniques de filtrage et de pseudonymisation mises en avant par Anthropic garantissent-elles réellement la protection des données sensibles ?
Les utilisateurs pourraient-ils, par inadvertance, exposer des secrets de fabrication, du code propriétaire ou des données clients dans un contexte où ces données sont absorbées par le modèle ?
Payer un service devrait-il logiquement inclure une confidentialité renforcée, plutôt quun partage de données activé par défaut ?
Vous avez lu gratuitement 548 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.