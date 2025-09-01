Le milliardaire Mark Cuban affirme que « les entreprises ne comprennent pas » comment mettre en uvre l'IA à l'heure actuelle, ce qui représente une opportunité pour la génération Z qui sort de l'école

Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déclaré que « la génération Z est la plus chanceuse de l'histoire en raison des opportunités infinies offertes par l'IA ». Le milliardaire Mark Cuban partage cet avis, expliquant que les opportunités ne font que croître pour les membres de la génération Z qui adoptent l'IA. Il encourage les jeunes à consacrer leur temps libre à apprendre tout ce qu'ils peuvent sur l'IA pour se rendre indispensables pour les entreprises. Mais la génération Z se dit désabusée, car les emplois autrefois réservés aux jeunes diplômés disparaissent au profit de l'IA. Certains employeurs préfèrent embaucher une IA plutôt qu'un jeune diplômé de la génération Z.
L'avenir du travail peut sembler décourageant pour la génération Z, car les jeunes diplômés continuent de peiner à trouver un emploi, en partie parce que les entreprises pensent pouvoir confier à l'IA les tâches qui étaient réservées aux débutants. Et le constat sur le terrain est frappant. Selon une étude, 89 % des employeurs évitent d'embaucher de jeunes diplômés et 37 % d'entre eux préfèrent embaucher une IA plutôt qu'un jeune diplômé de la génération Z.
L'étude, menée par Hult International Business School, a révélé un décalage croissant entre les études universitaires et les compétences dont les employés ont besoin pour réussir en début de carrière. Dans l'enquête de Hult, 77 % des jeunes diplômés ont déclaré avoir appris davantage en six mois de travail qu'au cours de leurs quatre années d'études. L'étude a aussi révélé que les entreprises, malgré leur préférence pour l'IA, peinent à trouver des talents.
En réfléchissant à leur propre expérience universitaire, 94 % des jeunes diplômés regrettent leur diplôme et 43 % se sentent condamnés à l'échec parce qu'ils n'ont pas choisi le bon diplôme. Ils se disent désabusés, considérant que les diplômes universitaires ont été une perte de temps et d'argent.
Les jeunes diplômés de la génération Z, nés entre 1997 et 2012, expriment un désarroi croissant. Initialement encouragés par leurs parents et enseignants à poursuivre des études supérieures coûteuses, ces jeunes constatent aujourd'hui avec amertume que leurs compétences durement acquises peuvent être rapidement surpassées par des systèmes d'IA sophistiqués, capables d'effectuer des tâches complexes à moindre coût et en moins de temps.
L'optimise exacerbé des dirigeants et des milliardaires à l'égard de l'IA
Malgré le climat morose, certains milliardaires et les grands patrons de la Tech continuent de dire que la génération Z est la plus privilégiée grâce à lIA. Selon Mark Cuban, « les opportunités ne font que croître pour les membres de la génération Z qui adoptent cette technologie ». Le milliardaire encourage les jeunes à consacrer leur temps libre à apprendre tout ce qu'ils peuvent sur l'IA et à enseigner aux générations plus âgées comment utiliser les outils d'IA.
Cet homme de 67 ans a souligné que les membres de la génération Z en dernière année d'université, voire de lycée, devraient consacrer tout leur « temps libre » à apprendre la différence entre les générateurs de vidéos, dont Sora d'OpenAI et Veo de Google, et à personnaliser les modèles d'IA. Mark Cuban a insisté sur le fait qu'ils devraient être capables d'entrer dans n'importe quelle petite entreprise et de repérer immédiatement comment l'IA pourrait l'aider.
« Apprenez tout ce que vous pouvez sur l'IA, mais apprenez surtout comment la mettre en uvre dans les entreprises », explique le milliardaire, ajoutant que les dirigeants ne comprennent pas encore comment mettre en uvre tous ces nouveaux outils. « Il existe des millions d'entreprises qui comptent 1, 5, 10, 50, 100 ou 500 employés et qui ne disposent ni d'un budget dédié à l'IA ni d'experts en IA. C'est là que les jeunes sont embauchés », a-t-il déclaré.
Sam Altman a partagé sa vision sur la génération Z dans un épisode du podcast « Huge If True » de Cleo Abram le mois dernier. Il a déclaré : « si j'obtenais mon diplôme universitaire à l'heure actuelle, je me sentirais comme le jeune le plus chanceux de toute l'histoire ». Il a fait cette déclaration tout en reconnaissant le risque de perte d'emplois lié à l'IA, laissant entrevoir un avenir où certaines catégories d'emplois pourraient disparaître complètement.
Ces jeunes ont grandi avec les smartphones comme outil par défaut, les réseaux sociaux comme terrain de jeu, et ils entrent maintenant dans la vie active au moment même où ChatGPT et les autres outils d'IA concurrents transforment la façon dont le travail est effectué. Ils n'auront pas à désapprendre des décennies d'habitudes anciennes comme les séniors. Néanmoins, les qualifier de « génération la plus chanceuse de l'histoire » semble fort exagéré.
Selon plusieurs rapports, la génération Z est confrontée à des coûts de logement exorbitants, à l'angoisse climatique et à une économie qui ne cesse de leur réserver des surprises. L'IA pourrait faciliter la vie professionnelle des membres de la génération Z, mais elle ne résoudra pas tous leurs problèmes.
Maîtriser l'IA signifie-t-elle de meilleurs emplois et des salaires élevés ?
Bien sûr, savoir comment interagir avec un système d'IA pourrait devenir une compétence aussi fondamentale que l'utilisation d'Excel aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas automatiquement de meilleurs emplois ou des salaires plus élevés. Certains vétérans de la technologie lèvent les yeux au ciel devant l'optimisme de Sam Altman, et c'est compréhensible. Nous avons vu beaucoup de technologies « révolutionnaires » apparaître et disparaître brusquement.
Mais l'IA semble différente. Ce n'est pas simplement une nouvelle application ou plateforme, elle change fondamentalement notre approche de la résolution de problèmes et de la créativité. La déclaration de Sam Altman suggère en effet que la génération Z ne réalise peut-être même pas à quel point sa position est unique. Elle fait simplement ce qui lui vient naturellement, en utilisant tous les nouveaux outils à sa disposition pour accomplir ses tâches.
Et c'est peut-être précisément pour cette raison qu'elle est bien placée pour tirer le meilleur parti de l'IA, sans les préjugés et les idées reçues des générations précédentes. Selon les analystes, même si le point de vue de Sam Altman est quelque peu exagéré, sa remarque reste pertinente.
Selon lui, dans dix ans, un étudiant pourrait partir en mission pour explorer le système solaire à bord d'un vaisseau spatial. Il estime que la société s'est montrée « assez résiliente » face à de tels changements tout au long de l'histoire. Toutefois, l'évolution rapide de la technologie rend « très difficile à imaginer à ce stade » toute prévision à dix ans, et même les leaders de l'IA comme lui-même n'ont aucune idée de l'avenir de cette technologie.
La perte de valeur du diplôme universitaire suscite des préoccupations. Goldman Sachs a également constaté que depuis 1997, les jeunes travailleurs sans diplôme universitaire sont beaucoup moins susceptibles de chercher un emploi, leur taux de participation ayant chuté de sept points de pourcentage.
Les données du cabinet de conseil en emploi Challenger, Gray and Christmas montrent une forte augmentation des licenciements en juillet 2025, près de la moitié d'entre eux étant liés à l'IA et aux « mises à jour technologiques ». Dans le secteur technologique, plus de 150 000 emplois ont été supprimés dans 549 entreprises en 2024. Depuis le début de cette année, plus de 80 000 travailleurs ont été victimes de réductions d'effectifs dans l'industrie.
L'essor de l'IA fait craindre une génération de programmeurs illettrés
Avec l'essor de l'IA, les futurs développeurs - les jeunes diplômés de la génération Z - deviennent dépendants des outils automatisés pour écrire du code, sans vraiment comprendre les principes fondamentaux de la programmation. En dautres termes, les nouveaux programmeurs risqueraient de perdre leur maîtrise technique et leur capacité à résoudre des problèmes complexes par eux-mêmes, car lIA ferait à leur place une grande partie du travail.
Cette situation pourrait entraîner un appauvrissement des compétences essentielles, avec des conséquences sur la qualité du code, la créativité et linnovation dans le domaine du développement logiciel. Ce phénomène met en péril l'avenir de l'ingénierie logicielle, un secteur vital pour notre monde connecté.
Un rapport publié en février 2024 par la Linux Foundation Research et de l'Open Source Security Foundation (OpenSSF) indique que de nombreux développeurs n'ont pas les connaissances et les compétences essentielles pour développer efficacement des logiciels sécurisés. Près d'un tiers des développeurs logiciels ne sont pas familiers avec les pratiques de développement de logiciels sécurisés. Le rapport indique que l'éducation et la formation sont requises.
Par ailleurs, selon une étude publiée en 2023 par Dell Technologies, les membres de la génération Z estiment que l'école ne leur donne pas les compétences nécessaires pour survivre dans un monde numérique. Ils reconnaissent la nécessité de développer des compétences numériques pour leur future carrière, mais les membres de la génération Z sont frustrés par le fait que leur éducation ne les ait pas suffisamment préparés au monde du travail.
Selon une enquête menée par Intoo et Workplace Intelligence, près de la moitié (47%) des employés de la génération Z disent obtenir de meilleurs conseils de carrière de ChatGPT que de leurs managers sur le lieu de travail. Les membres de la génération Z perçoivent leurs managers comme trop occupés, trop focalisés sur leur propre carrière, ou pas assez compétents ou intéressés pour aider leurs subordonnés à se développer professionnellement.
Conclusion
Mark Cuban met en avant un paradoxe : alors que lIA est sur toutes les lèvres, les entreprises narrivent pas encore à lexploiter correctement. Selon lui, pour la génération Z, cest une chance rare de devenir non seulement des utilisateurs compétents de ces technologies, mais aussi des moteurs de transformation pour des organisations qui ont du retard. Maîtriser lIA aujourdhui, cest se positionner en acteur indispensable de léconomie de demain.
La génération Z entre dans un monde où l'IA devient aussi fondamentale que l'Internet lui-même. On peut débattre pour savoir si cela fait d'elle la « génération la plus chanceuse », mais ils sont sans aucun doute dans une position idéale pour façonner l'évolution de ces technologies. Et c'est plutôt intéressant, même si ce n'est pas tout à fait l'utopie technologique imaginée par Sam Altman. Sa position reste très controversée dans la communauté.
À l'heure actuelle, la plupart des projets d'IA échouent. Selon le MIT, le taux d'échec de 95 %. Malgré la ruée vers l'intégration de nouveaux modèles d'IA puissants, environ 5 % des programmes pilotes d'IA parviennent à accélérer rapidement leurs revenus ; la grande majorité stagne, n'ayant que peu ou pas d'impact mesurable sur le compte de résultat. Ce constat amer fait écho à des études récentes selon lesquelles les capacités de l'IA sont surestimées.
Source : Mark Cuban
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Mark Cuban estime que l'IA représente une chance inédite pour la génération Z. Qu'en pensez-vous ?
Voir aussi
Sam Altman affirme que la génération Z est la plus « chanceuse » de toute l'histoire grâce à l'IA, malgré la crainte croissante de perte d'emplois et d'une génération de programmeurs illettrés
Les générateurs de code par IA créent une génération de « codeurs copier-coller », voici comment y remédier, par Terrance Craddock
Sam Altman estime désormais que l'IA rendra les codeurs 10 fois plus productifs, plutôt que de les remplacer. Même Bill Gates affirme que le codage est trop complexe pour être entièrement automatisé par l'IA
Vous avez lu gratuitement 551 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.