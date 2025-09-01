Microsoft pose la première pierre de son indépendance vis-à-vis d'OpenAI en proposant enfin des modèles d'IA maison : MAI-Voice-1 et MAI-1-preview sont sous la bannière MAI (Microsoft AI)

Tout d'abord, nous lançons MAI-Voice-1, notre premier modèle de génération de discours hautement expressif et naturel, disponible dans Copilot Daily et Podcasts, ainsi que dans une toute nouvelle expérience Copilot Labs à essayer ici. La voix est l'interface du futur pour les compagnons IA et MAI-Voice-1 offre un son haute fidélité et expressif dans des scénarios à un ou plusieurs locuteurs.

Deuxièmement, nous avons commencé à tester publiquement MAI-1-preview sur LMArena, une plateforme populaire d'évaluation de modèles communautaires. Il s'agit du premier modèle de base de MAI formé de bout en bout, qui donne un aperçu des futures offres de Copilot. Nous travaillons activement à l'amélioration des modèles. Nous aurons beaucoup plus à partager dans les mois à venir. Restez à l'écoute !

Chez Microsoft AI (MAI), nous pensons que l'IA doit être utilisée pour donner plus de moyens à chaque individu sur la planète. Nous créons une IA pour tous, une présence solidaire et utile, toujours au service de l'humanité. Elle sera la porte d'entrée vers un univers de connaissances et un ensemble de capacités qui permettront aux individus et aux organisations d'aller plus loin. Responsables, fiables, dotés de personnalité et d'expertise, nous nous concentrons sur la création d'une IA appliquée comme plateforme pour des produits de référence et profondément fiables qui comprennent chacun de nos besoins uniques.Depuis l'année dernière, nous nous sommes attachés à poser les bases de cette vision, avec une équipe et une infrastructure de classe mondiale. Pour atteindre pleinement nos objectifs, MAI a besoin de modèles spécialement conçus. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter les premières étapes pour que cela devienne réalité.Nous avons de grandes ambitions pour l'avenir. Non seulement nous poursuivrons nos progrès dans ce domaine, mais nous pensons également que la mise en place d'une gamme de modèles spécialisés répondant à différentes intentions et cas d'utilisation des utilisateurs permettra de dégager une valeur considérable. Cette équipe aura beaucoup à offrir dans ces deux domaines dans un avenir proche. Nous sommes enthousiasmés par le travail qui nous attend, car notre objectif est de fournir des modèles de pointe et de les mettre à la disposition des utilisateurs du monde entier.