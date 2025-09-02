Envoyé par Wikimedia Envoyé par

Notre contenu est gratuit, notre infrastructure ne lest pas : Établir une utilisation responsable de linfrastructure.



Fournir un contenu fiable implique également de soutenir un modèle de « connaissance en tant que service », où nous reconnaissons quInternet tout entier sappuie sur le contenu Wikimedia. Mais cela doit se faire de manière durable pour nous : comment pouvons-nous continuer à soutenir notre communauté, tout en limitant la consommation automatique de contenu ? Comment pouvons-nous orienter les développeurs et les réutilisateurs vers des canaux daccès privilégiés et pris en charge ? De quelles orientations avons-nous besoin pour encourager une réutilisation responsable du contenu ?



Nous avons commencé à travailler à la résolution systémique de ces questions et avons mis laccent sur la mise en place de moyens durables pour les développeurs et les réutilisateurs daccéder au contenu de la connaissance au cours du prochain exercice financier de la Fondation. Pour en savoir plus, consultez notre projet de plan annuel : WE5 : Utilisation responsable des infrastructures. Notre contenu est gratuit, mais pas notre infrastructure : nous devons agir dès maintenant pour rétablir un équilibre sain, afin de pouvoir consacrer nos ressources dingénierie au soutien et à la priorisation des projets Wikimedia, de nos contributeurs et de laccès humain à la connaissance.