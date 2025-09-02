0 0

Je cite : L'IA engloutit des milliards, mais ne peut pas résoudre les puzzles ARC qui ne prennent parfois que quelques secondes à un être humain,C'est une manière assez stupide d'évaluer un investissement. Un peu comme je m'offusquais que ma visseuse DeWalt (pourtant de marque réputée), ne pouvait pas enfoncer un clou.Lorsqu'un investissement englouti beaucoup d'argent, la seule question intéressante est de savoir si cela rapporte beaucoup en retour (et la résolution de puzzles ARC ne risque pas de rapporter beaucoup).Dans le même état d'esprit, si le taux d'exactitude n'est "que" de 50%, cela signifie que pour les 50% restant, tout le travail est épargné, donc c'est intéressant.Je cite : Mais la technologie est encore loin de tenir ses promesses et le scepticisme ne cesse grandir quant à son objectif ultime : l'AGI.Une technologie (ici les LLM) n'a pas de promesses. S'il y a des promesses ou des extrapolations, ce ne peut être que par ceux qui en parle, et il me semble que les limitations de la technologie sont arrivées assez vite. Mais c'est vrai que certains discours (par exemple les apôtres du vibe-coding) extrapolent le cas d'un petit projet où les compétence de codage en informatique n'ont pas été utile et vont un peu vite pour proposer le remplacement des informaticiens (bon, en même temps, les commerciaux ne vont pas commencer à dénigrer leur produit, cela ne date pas des LLM...).