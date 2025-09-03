Anthropic a clôturé une nouvelle levée de fonds 13 milliards de $, portant la valorisation de l'entreprise à 183 milliards de $, une somme colossale qui gonfle encore plus la bulle IA

Anthropic a finalisé une levée de fonds de série F de 13 milliards de dollars menée par ICONIQ. Ce financement valorise Anthropic à 183 milliards de dollars après investissement. Outre ICONIQ, ce tour de table a été co-dirigé par Fidelity Management & Research Company et Lightspeed Venture Partners. Cet investissement reflète la dynamique continue d'Anthropic et renforce notre position de plateforme d'intelligence leader pour les entreprises, les développeurs et les utilisateurs expérimentés.Parmi les investisseurs importants de ce tour de table figurent Altimeter, Baillie Gifford, les fonds affiliés à BlackRock, Blackstone, Coatue, D1 Capital Partners, General Atlantic, General Catalyst, GIC, Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives, Insight Partners, Jane Street, Ontario Teachers' Pension Plan, Qatar Investment Authority, TPG, T. Rowe Price Associates, Inc., T. Rowe Price Investment Management, Inc., WCM Investment Management et XN.« Des entreprises du Fortune 500 aux start-ups spécialisées dans l'IA, nos clients font confiance aux modèles de pointe et aux produits de la plateforme Anthropic pour leurs tâches les plus importantes et les plus critiques », a déclaré Krishna Rao, directeur financier d'Anthropic. « Nous constatons une croissance exponentielle de la demande parmi l'ensemble de notre clientèle. Ce financement témoigne de la confiance extraordinaire des investisseurs dans nos performances financières et de la solidité de leur collaboration avec nous pour continuer à alimenter notre croissance sans précédent. »Anthropic a connu une croissance rapide depuis le lancement de Claude en mars 2023. Au début de l'année 2025, moins de deux ans après son lancement, le chiffre d'affaires d'Anthropic avait atteint environ 1 milliard de dollars. En août 2025, huit mois plus tard seulement, notre chiffre d'affaires annuel dépassait les 5 milliards de dollars, faisant d'Anthropic l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de l'histoire.La trajectoire d'Anthropic a été guidée par nos talents techniques de premier plan, notre souci de la sécurité et nos recherches de pointe, notamment nos travaux pionniers en matière d'alignement et d'interprétabilité, qui sous-tendent la performance et la fiabilité de nos modèles. Chaque jour, de plus en plus d'entreprises, de développeurs et d'utilisateurs expérimentés font confiance à Claude pour les aider à résoudre leurs problèmes les plus complexes. Anthropic compte désormais plus de 300 000 clients professionnels, et le nombre de nos grands comptes (clients représentant chacun plus de 100 000 dollars de chiffre d'affaires) a été multiplié par près de 7 au cours de l'année dernière.Cette croissance concerne l'ensemble de la plateforme Anthropic, avec des avancées pour les entreprises, les développeurs et les consommateurs. Pour les entreprises, notre API et nos produits spécifiques à chaque secteur leur permettent d'ajouter facilement une IA puissante à leurs applications critiques sans travail d'intégration complexe. Les développeurs ont fait de Claude Code leur outil de prédilection depuis son lancement complet en mai 2025. Claude Code a rapidement pris son essor, générant déjà plus de 500 millions de dollars de revenus courants, avec une utilisation qui a été multipliée par plus de 10 en seulement trois mois. Pour les utilisateurs individuels, les formules Pro et Max de Claude offrent des capacités d'IA améliorées pour les tâches quotidiennes et les projets spécialisés.« Anthropic suit une trajectoire exceptionnelle, alliant l'excellence de la recherche, le leadership technologique et une attention constante portée aux clients. Nous sommes honorés de nous associer à Dario et à son équipe, et notre investissement principal dans leur série F reflète notre confiance en leurs valeurs et leur capacité à façonner l'avenir d'une IA responsable », a déclaré Divesh Makan, partenaire chez ICONIQ. « Les dirigeants d'entreprise nous confirment ce que nous constatons par nous-mêmes : Claude est fiable, repose sur des bases solides et est guidé par des dirigeants véritablement tournés vers le long terme. »L'investissement de série F nous permettra d'accroître notre capacité à répondre à la demande croissante des entreprises, d'approfondir nos recherches en matière de sécurité et de soutenir notre expansion internationale, tout en continuant à développer des systèmes d'IA fiables, interprétables et contrôlables.