Anthropic a clôturé une nouvelle levée de fonds 13 milliards de $, portant la valorisation de l'entreprise à 183 milliards de $, une somme colossale qui gonfle encore plus la bulle IA

Anthropic est une start-up américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021. Anthropic a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude. Selon l'entreprise, elle mène des recherches et développe des IA afin « d'étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public. Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei.
En février 2025, la société a finalisé un tour de table d'au moins 3,5 milliards de dollars. Le tour de table comprenait les sociétés de capital-risque Lightspeed Venture Partners, General Catalyst et Bessemer Venture Partners. La startup a alors été évaluée à 61,5 milliards de dollars, un chiffre qui représentait une augmentation significative par rapport à sa précédente évaluation, puisqu'elle était estimée à environ 18 milliards de dollars.
Récemment, Anthropic a obtenu un financement de série F de 13 milliards de dollars, portant sa valorisation post-financement à 183 milliards de dollars, un montant extraordinaire. Le dernier tour de table, annoncé le 2 septembre 2025, marque l'un des plus importants investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle à ce jour et consolide la position d'Anthropic en tant que leader mondial de l'innovation en matière d'IA.
Le tour de table de série F a été mené par ICONIQ, aux côtés de Fidelity Management & Research Company et Lightspeed Venture Partners. Parmi les autres investisseurs de renom figuraient Altimeter, Baillie Gifford, BlackRock, Blackstone, Coatue, D1 Capital Partners, General Atlantic, General Catalyst, GIC, Goldman Sachs Alternatives, Insight Partners, Jane Street, Ontario Teachers' Pension Plan, Qatar Investment Authority, TPG, T. Rowe Price, WCM Investment Management et XN.
Ce soutien diversifié reflète non seulement la confiance dans la technologie d'IA d'Anthropic, mais aussi la dynamique de l'entreprise en matière d'adoption par les entreprises, d'outils de développement et de produits grand public. Selon Krishna Rao, directeur financier d'Anthropic, « la croissance exponentielle de la demande démontre la confiance extraordinaire des investisseurs dans nos performances financières et leur forte collaboration avec nous pour alimenter notre croissance sans précédent ».
La trajectoire de croissance explosive d'Anthropic
Depuis le lancement de Claude en mars 2023, Anthropic a connu une augmentation sans précédent de la demande. Au début de l'année 2025, l'entreprise avait déjà dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires. À peine huit mois plus tard, en août 2025, ce chiffre avait grimpé en flèche pour atteindre plus de 5 milliards de dollars, faisant d'Anthropic l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de l'histoire.
Actuellement, Anthropic compte plus de 300 000 clients professionnels dans le monde entier. Les comptes des grandes entreprises, générant chacun plus de 100 000 dollars de chiffre d'affaires annuel, ont été multipliés par près de sept au cours de l'année dernière. Cette adoption impressionnante souligne la capacité de l'entreprise à répondre aux besoins des entreprises du Fortune 500 et des start-ups natives de l'IA.
L'ascension rapide d'Anthropic n'est pas seulement liée à son financement, mais aussi à la richesse de son offre. Sa plateforme Claude continue d'évoluer avec des outils spécialisés destinés aux entreprises, aux développeurs et aux utilisateurs individuels.
- Pour les entreprises : Anthropic fournit des produits et des API spécifiques à chaque secteur d'activité qui permettent une intégration transparente de l'IA dans les systèmes critiques.
- Pour les développeurs : Claude Code, lancé en mai 2025, est devenu un outil de prédilection, générant déjà 500 millions de dollars de revenus en trois mois.
- Pour les consommateurs : les formules Pro et Max offrent des capacités d'IA améliorées pour les tâches professionnelles et les projets personnels, renforçant ainsi la présence d'Anthropic sur les marchés grand public.
Ces solutions soulignent la manière dont Anthropic a réussi à trouver un équilibre entre l'excellence de la recherche et l'utilisabilité commerciale.
Voici le communiqué d'Anthropic sur le sujet :
Anthropic lève 13 milliards de dollars dans le cadre d'une série F, avec une valorisation post-investissement de 183 milliards de dollars
Anthropic a finalisé une levée de fonds de série F de 13 milliards de dollars menée par ICONIQ. Ce financement valorise Anthropic à 183 milliards de dollars après investissement. Outre ICONIQ, ce tour de table a été co-dirigé par Fidelity Management & Research Company et Lightspeed Venture Partners. Cet investissement reflète la dynamique continue d'Anthropic et renforce notre position de plateforme d'intelligence leader pour les entreprises, les développeurs et les utilisateurs expérimentés.
Parmi les investisseurs importants de ce tour de table figurent Altimeter, Baillie Gifford, les fonds affiliés à BlackRock, Blackstone, Coatue, D1 Capital Partners, General Atlantic, General Catalyst, GIC, Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives, Insight Partners, Jane Street, Ontario Teachers' Pension Plan, Qatar Investment Authority, TPG, T. Rowe Price Associates, Inc., T. Rowe Price Investment Management, Inc., WCM Investment Management et XN.
« Des entreprises du Fortune 500 aux start-ups spécialisées dans l'IA, nos clients font confiance aux modèles de pointe et aux produits de la plateforme Anthropic pour leurs tâches les plus importantes et les plus critiques », a déclaré Krishna Rao, directeur financier d'Anthropic. « Nous constatons une croissance exponentielle de la demande parmi l'ensemble de notre clientèle. Ce financement témoigne de la confiance extraordinaire des investisseurs dans nos performances financières et de la solidité de leur collaboration avec nous pour continuer à alimenter notre croissance sans précédent. »
Anthropic a connu une croissance rapide depuis le lancement de Claude en mars 2023. Au début de l'année 2025, moins de deux ans après son lancement, le chiffre d'affaires d'Anthropic avait atteint environ 1 milliard de dollars. En août 2025, huit mois plus tard seulement, notre chiffre d'affaires annuel dépassait les 5 milliards de dollars, faisant d'Anthropic l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de l'histoire.
La trajectoire d'Anthropic a été guidée par nos talents techniques de premier plan, notre souci de la sécurité et nos recherches de pointe, notamment nos travaux pionniers en matière d'alignement et d'interprétabilité, qui sous-tendent la performance et la fiabilité de nos modèles. Chaque jour, de plus en plus d'entreprises, de développeurs et d'utilisateurs expérimentés font confiance à Claude pour les aider à résoudre leurs problèmes les plus complexes. Anthropic compte désormais plus de 300 000 clients professionnels, et le nombre de nos grands comptes (clients représentant chacun plus de 100 000 dollars de chiffre d'affaires) a été multiplié par près de 7 au cours de l'année dernière.
Cette croissance concerne l'ensemble de la plateforme Anthropic, avec des avancées pour les entreprises, les développeurs et les consommateurs. Pour les entreprises, notre API et nos produits spécifiques à chaque secteur leur permettent d'ajouter facilement une IA puissante à leurs applications critiques sans travail d'intégration complexe. Les développeurs ont fait de Claude Code leur outil de prédilection depuis son lancement complet en mai 2025. Claude Code a rapidement pris son essor, générant déjà plus de 500 millions de dollars de revenus courants, avec une utilisation qui a été multipliée par plus de 10 en seulement trois mois. Pour les utilisateurs individuels, les formules Pro et Max de Claude offrent des capacités d'IA améliorées pour les tâches quotidiennes et les projets spécialisés.
« Anthropic suit une trajectoire exceptionnelle, alliant l'excellence de la recherche, le leadership technologique et une attention constante portée aux clients. Nous sommes honorés de nous associer à Dario et à son équipe, et notre investissement principal dans leur série F reflète notre confiance en leurs valeurs et leur capacité à façonner l'avenir d'une IA responsable », a déclaré Divesh Makan, partenaire chez ICONIQ. « Les dirigeants d'entreprise nous confirment ce que nous constatons par nous-mêmes : Claude est fiable, repose sur des bases solides et est guidé par des dirigeants véritablement tournés vers le long terme. »
L'investissement de série F nous permettra d'accroître notre capacité à répondre à la demande croissante des entreprises, d'approfondir nos recherches en matière de sécurité et de soutenir notre expansion internationale, tout en continuant à développer des systèmes d'IA fiables, interprétables et contrôlables.
En outre, ce financement vient gonfler encore plus la bulle IA. Selon certains analystes, cette bulle est proche d'explosée. Torsten Slok, l'influent économiste en chef d'Apollo Global Management, une importante société d'investissement internationale, affirme que « la bulle actuelle du marché de l'IA est encore plus étendue que la frénésie des dotcoms de la fin des années 1990 ». Selon une note écrite par l'économiste, les dix principales actions du secteur de l'IA sont beaucoup plus éloignées de la réalité que ne l'étaient les titans de la technologie dans les années 1990. Son graphique est un avertissement brutal que l'histoire est sur le point de se répéter. L'économiste James Ferguson a averti que l'éclatement de la bulle pourrait se solder par un désastre.
Source : Annonce d'Anthropic
