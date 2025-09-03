OpenAI annonce la mise en place d'un contrôle parental pour ChatGPT après le suicide d'un adolescent, qui permettra aux parents de recevoir des notifications si ChatGPT détecte une « détresse aiguë ».

Créer des expériences ChatGPT plus utiles pour tous

Étendre les interventions à un plus grand nombre de personnes en situation de crise. Faciliter encore davantage l'accès aux services d'urgence et à l'aide d'experts. Permettre la mise en relation avec des contacts de confiance. Renforcer la protection des adolescents.

Collaboration avec des experts

Tirer parti des modèles de raisonnement pour les moments sensibles

Renforcement des protections pour les adolescents

Lier leur compte à celui de leur adolescent (âgé d'au moins 13 ans) grâce à une simple invitation par e-mail.

Contrôler la manière dont ChatGPT répond à leur adolescent grâce à des règles de comportement adaptées à son âge, qui sont activées par défaut.

Gérer les fonctionnalités à désactiver, notamment la mémoire et l'historique des conversations.

Recevoir des notifications lorsque le système détecte que leur adolescent est en situation de détresse aiguë. L'avis d'experts guidera cette fonctionnalité afin de renforcer la confiance entre les parents et les adolescents.

Nous travaillons sans relâche pour rendre ChatGPT aussi utile que possible. Nous avons vu des personnes se tourner vers cet outil dans les moments les plus difficiles. C'est pourquoi nous continuons à améliorer la façon dont nos modèles reconnaissent et réagissent aux signes de détresse mentale et émotionnelle, en nous appuyant sur l'avis d'experts.Ce travail est déjà en cours, mais nous souhaitons vous présenter de manière proactive nos projets pour les 120 prochains jours, afin que vous n'ayez pas à attendre leur lancement pour savoir où nous allons. Ce travail se poursuivra bien au-delà de cette période, mais nous nous efforçons de mettre en uvre autant d'améliorations que possible cette année.La semaine dernière, nous avons présenté quatre domaines d'action prioritaires pour aider les personnes qui en ont le plus besoin :Certaines de ces mesures seront mises en uvre très rapidement, tandis que d'autres prendront plus de temps.Aujourd'hui, nous vous en disons plus sur la manière dont nous collaborons avec des experts pour orienter notre travail, en tirant parti de nos modèles de raisonnement pour les moments sensibles, ainsi que sur l'un de nos domaines d'action prioritaires : le renforcement de la protection des adolescents.L'IA est une technologie nouvelle et en constante évolution, et nous voulons nous assurer que nos progrès s'appuient sur une expertise approfondie en matière de bien-être et de santé mentale. Ensemble, notre Conseil d'experts sur le bien-être et l'IA et notre réseau mondial de médecins nous apportent à la fois l'expertise médicale spécialisée et la perspective globale nécessaires pour éclairer notre approche. Nous vous en dirons plus sur ces efforts au cours de notre initiative de 120 jours.Au début de l'année, nous avons commencé à réunir un conseil d'experts en développement de la jeunesse, santé mentale et interaction homme-machine. Le rôle de ce conseil est de définir une vision claire et fondée sur des preuves de la manière dont l'IA peut contribuer au bien-être des personnes et les aider à s'épanouir.Leurs contributions nous aideront à définir et à mesurer le bien-être, à établir des priorités et à concevoir des mesures de protection futures, telles que de nouvelles versions du contrôle parental, en tenant compte des dernières recherches. Bien que le conseil nous conseille sur nos décisions en matière de produits, de recherche et de politique, OpenAI reste responsable des choix que nous faisons.Ce conseil travaillera en tandem avec notre réseau mondial de médecins, un groupe plus large de plus de 250 médecins ayant exercé dans 60 pays, avec lequel nous avons collaboré au cours de l'année écoulée dans le cadre d'initiatives telles que nos évaluations de santé, qui visent à mieux mesurer les capacités des systèmes d'IA dans le domaine de la santé.Parmi ce groupe plus large, plus de 90 médecins de 30 pays, dont des psychiatres, des pédiatres et des généralistes, ont déjà contribué à nos recherches sur le comportement de nos modèles dans le domaine de la santé mentale. Leurs contributions alimentent directement nos recherches sur la sécurité, la formation des modèles et d'autres interventions, ce qui nous aide à faire rapidement appel aux spécialistes appropriés lorsque cela est nécessaire.Nous ajoutons encore plus de cliniciens et de chercheurs à notre réseau, notamment ceux qui possèdent une expertise approfondie dans des domaines tels que les troubles alimentaires, la consommation de substances et la santé des adolescents.Nos modèles de raisonnement, tels que GPT-5-thinking et o3, sont conçus pour passer plus de temps à réfléchir et à raisonner en fonction du contexte avant de répondre. Formés à l'aide d'une méthode que nous appelons « alignement délibératif », nos tests montrent⁠(s'ouvre dans une nouvelle fenêtre) que les modèles de raisonnement suivent et appliquent de manière plus cohérente les directives de sécurité et sont plus résistants aux incitations adverses.Nous avons récemment introduit un routeur en temps réel qui peut choisir entre des modèles de chat efficaces et des modèles de raisonnement en fonction du contexte de la conversation. Nous commencerons bientôt à acheminer certaines conversations sensibles, par exemple lorsque notre système détecte des signes de détresse aiguë, vers un modèle de raisonnement, tel que GPT-5-thinking, afin qu'il puisse fournir des réponses plus utiles et bénéfiques, quel que soit le modèle initialement sélectionné par la personne. Nous itérerons cette approche de manière réfléchie.De nombreux jeunes utilisent déjà l'IA. Ils font partie des premiers « natifs de l'IA », ayant grandi avec ces outils dans leur vie quotidienne, tout comme les générations précédentes l'ont fait avec Internet ou les smartphones. Cela crée de réelles opportunités de soutien, d'apprentissage et de créativité, mais cela signifie également que les familles et les adolescents peuvent avoir besoin d'aide pour établir des règles saines adaptées au stade de développement unique des adolescents.Au début de l'année, nous avons commencé à mettre en place de nouveaux moyens permettant aux familles d'utiliser ChatGPT ensemble et de décider de ce qui fonctionne le mieux chez elles. D'ici le mois prochain, les parents pourront :Ces contrôles s'ajoutent aux fonctionnalités que nous avons déployées pour tous les utilisateurs, notamment des rappels dans l'application pendant les longues sessions afin d'encourager les pauses.Ces mesures ne sont qu'un début. Nous continuerons à apprendre et à renforcer notre approche, guidés par des experts, dans le but de rendre ChatGPT aussi utile que possible. Nous sommes impatients de partager nos progrès au cours des 120 prochains jours.