NVIDIA Jetson Thor ouvre la voie au raisonnement en temps réel pour la robotique générale et l'IA physique, avec des ordinateurs robotiques pouvant servir de cerveau à des systèmes robotiques

NVIDIA Jetson Thor ouvre la voie au raisonnement en temps réel pour la robotique générale et l'IA physique. Conçu pour des millions de développeurs robotiques, cet ordinateur robotique équipé de NVIDIA Blackwell offre une puissance de 2 070 téraflops FP4 pour traiter des applications complexes, notamment l'IA agentielle, le traitement rapide des capteurs et les tâches robotiques générales.
Nvidia se positionne comme la principale plateforme de ce que le groupe technologique considère comme une révolution robotique imminente. L'entreprise vend une solution « full stack », depuis les couches de logiciels pour l'entraînement des robots dotés d'IA jusqu'aux puces qui les équipent. « Le moment ChatGPT pour l'IA physique et la robotique est proche », a déclaré Deepu Talla, vice-président de Nvidia pour la robotique, ajoutant qu'il pensait que le marché avait atteint un « point de basculement ».
Selon lui, l'optimisme de Nvidia en matière de robotique repose actuellement sur deux percées majeures. La première est la montée en puissance des modèles d'IA générative. La seconde est la capacité à former des robots à ces modèles fondamentaux en utilisant des environnements simulés. Il a déclaré qu'au cours de la seule année 2024, ce « fossé entre la simulation et la réalité » a suffisamment progressé pour permettre de combiner les simulations avec l'IA générative de manière puissante et nouvelle, ce qui n'était pas faisable il y a deux ans.
Un déclaration en janvier 2025, mais qui semble se réaliser. En effet, les robots du monde entier sont sur le point de devenir beaucoup plus intelligents grâce aux développeurs d'IA physique qui intègrent les modules NVIDIA Jetson Thor, de nouveaux ordinateurs robotiques pouvant servir de cerveau aux systèmes robotiques dans les domaines de la recherche et de l'industrie.
Les robots ont besoin de données de capteurs riches et d'un traitement IA à faible latence. L'exécution d'applications robotiques en temps réel nécessite une puissance de calcul IA et une mémoire importantes pour traiter les flux de données simultanés provenant de plusieurs capteurs. Jetson Thor, désormais disponible, offre une puissance de calcul IA 7,5 fois supérieure, des performances CPU 3,1 fois supérieures et une mémoire 2 fois plus importante que son prédécesseur, le NVIDIA Jetson Orin, pour rendre cela possible sur l'appareil.
Cette avancée en termes de performances permettra aux roboticiens de traiter des données de capteurs à grande vitesse et d'effectuer un raisonnement visuel à la périphérie, des workflows qui étaient auparavant trop lents pour fonctionner dans des environnements dynamiques du monde réel. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les applications d'IA multimodales telles que la robotique humanoïde.
Agility Robotics, leader dans le domaine de la robotique humanoïde, a intégré NVIDIA Jetson dans la cinquième génération de son robot, Digit, et prévoit d'adopter Jetson Thor comme plateforme de calcul embarquée pour la sixième génération de Digit. Cette transition améliorera les capacités de perception et de prise de décision en temps réel de Digit, prenant en charge des compétences et des comportements IA de plus en plus complexes. Digit est déployé commercialement et effectue des tâches logistiques telles que l'empilage, le chargement et la palettisation dans des entrepôts et des environnements de fabrication.
« La puissance de traitement en périphérie offerte par Jetson Thor permettra à Digit de passer au niveau supérieur, en améliorant sa réactivité en temps réel et en élargissant ses capacités à un ensemble de compétences plus vaste et plus complexe », a déclaré Peggy Johnson, PDG d'Agility Robotics. « Grâce à Jetson Thor, nous pouvons offrir les dernières avancées en matière d'IA physique afin d'optimiser les opérations dans les entrepôts et les usines de nos clients. »
Boston Dynamics, qui construit depuis plus de 30 ans certains des robots les plus avancés du secteur, intègre Jetson Thor dans son robot humanoïde Atlas, lui permettant ainsi de tirer parti d'une puissance de calcul auparavant réservée aux serveurs, d'une accélération des charges de travail d'IA, d'un traitement des données à haut débit et d'une mémoire importante sur l'appareil.
Au-delà des humanoïdes, Jetson Thor accélérera diverses applications robotiques, telles que les assistants chirurgicaux, les tracteurs intelligents, les robots de livraison, les manipulateurs industriels et les agents d'IA visuelle, grâce à une inférence en temps réel sur l'appareil pour des modèles d'IA plus grands et plus complexes.
Un bond en avant pour le raisonnement robotique en temps réel
Jetson Thor est conçu pour les modèles de raisonnement génératif. Il permet à la prochaine génération d'agents IA physiques, alimentés par de grands modèles de transformateurs, des modèles de langage visuel et des modèles d'action visuelle, de fonctionner en temps réel à la périphérie tout en minimisant la dépendance au cloud.
Optimisé avec la pile logicielle Jetson pour offrir la faible latence et les performances élevées requises dans les applications du monde réel, Jetson Thor prend en charge tous les frameworks d'IA générative et modèles de raisonnement IA courants avec des performances en temps réel inégalées. Il s'agit notamment des modèles Cosmos Reason, DeepSeek, Llama, Gemini et Qwen, ainsi que des modèles spécifiques à la robotique tels que Isaac GR00T N1.5, qui permettent à tout développeur d'expérimenter et d'exécuter facilement des inférences localement.
Grâce à la prise en charge de l'écosystème NVIDIA CUDA tout au long de son cycle de vie, Jetson Thor devrait offrir un débit encore meilleur et des réponses plus rapides avec les futures versions logicielles.
Les modules Jetson Thor exécutent également la pile logicielle complète NVIDIA AI afin d'accélérer pratiquement tous les workflows physiques d'IA avec des plateformes telles que NVIDIA Isaac pour la robotique, NVIDIA Metropolis pour les agents d'IA d'analyse vidéo et NVIDIA Holoscan pour le traitement des capteurs.
Grâce à ces outils logiciels, les développeurs peuvent facilement créer et déployer des applications, telles que des agents d'IA visuelle capables d'analyser les flux vidéo en direct pour surveiller la sécurité des travailleurs, des robots humanoïdes capables d'effectuer des tâches de manipulation dans des environnements non structurés et des salles d'opération intelligentes qui guident les chirurgiens à partir des données provenant de flux vidéo multi-caméras.
Jetson Thor prêt à faire progresser l'innovation dans la recherche
Les laboratoires de recherche de l'université de Stanford, de l'université Carnegie Mellon et de l'université de Zurich exploitent Jetson Thor pour repousser les limites des modèles de perception, de planification et de navigation pour une multitude d'applications potentielles.
À l'Institut de robotique de Carnegie Mellon, une équipe de recherche utilise NVIDIA Jetson pour alimenter des robots autonomes capables de naviguer dans des environnements complexes et non structurés afin d'effectuer des triages médicaux ainsi que des opérations de recherche et de sauvetage.
« Nous ne pouvons faire que ce que nous permettent les capacités de calcul disponibles », explique Sebastian Scherer, professeur associé de recherche à l'université et directeur de l'AirLab. « Il y a quelques années, il existait un fossé important entre la vision par ordinateur et la robotique, car les charges de travail de la vision par ordinateur étaient trop lentes pour permettre une prise de décision en temps réel. Mais aujourd'hui, les modèles et les capacités de calcul sont suffisamment rapides pour que les robots puissent effectuer des tâches beaucoup plus nuancées. »
Sebastian Scherer prévoit qu'en passant des systèmes NVIDIA Jetson AGX Orin existants de son équipe au kit de développement Jetson AGX Thor, ils amélioreront les performances des modèles d'IA, notamment leur modèle MAC-VO primé pour la perception robotique en périphérie, renforceront leurs capacités de fusion des capteurs et pourront expérimenter avec des flottes de robots.
Exploitez la puissance de Jetson Thor
La gamme Jetson Thor comprend un kit de développement et des modules de production. Le kit de développement comprend un module Jetson T5000, une carte de référence avec de nombreuses connectivités, un dissipateur thermique actif avec ventilateur et une alimentation électrique.
L'écosystème Jetson prend en charge une grande variété d'exigences applicatives, de protocoles d'automatisation industrielle à haut débit et d'interfaces de capteurs, accélérant ainsi la mise sur le marché pour les développeurs d'entreprise. Des partenaires matériels tels que Advantech, Aetina, ConnectTech, MiiVii et TZTEK développent des systèmes Jetson Thor prêts à la production, avec des E/S flexibles et des configurations personnalisées dans différents formats.
Des entreprises spécialisées dans les capteurs et les actionneurs, telles qu'Analog Devices, Inc. (ADI), e-con Systems, Infineon, Leopard Imaging, RealSense et Sensing, utilisent NVIDIA Holoscan Sensor Bridge, une plateforme qui simplifie la fusion des capteurs et le streaming de données, pour connecter les données des capteurs provenant de caméras, de radars, de lidars et autres directement à la mémoire GPU de Jetson Thor avec une latence ultra-faible.
Des milliers d'éditeurs de logiciels peuvent désormais améliorer leurs applications traditionnelles d'IA visuelle et de robotique grâce à des workflows multi-agents IA fonctionnant sur Jetson Thor. Parmi les principaux utilisateurs, on trouve Openzeka, Rebotnix, Solomon et Vaidio.
Plus de 2 millions de développeurs utilisent les technologies NVIDIA pour accélérer les workflows robotiques. Pour vous lancer avec Jetson Thor, consultez le blog technique NVIDIA et regardez la présentation du kit de développement.
Pour découvrir Jetson Thor par vous-même, inscrivez-vous aux prochains hackathons organisés par Seeed Studio et LeRobot by Hugging Face.
Le kit de développement NVIDIA Jetson AGX Thor est désormais disponible à partir de 3 499 $. Les modules NVIDIA Jetson T5000 sont disponibles à partir de 2 999 $ pour 1 000 unités. Achetez-les dès maintenant auprès des partenaires agréés NVIDIA.
NVIDIA a également annoncé aujourd'hui que le kit de développement NVIDIA DRIVE AGX Thor, qui fournit une plateforme pour le développement de véhicules autonomes et de solutions de mobilité, est disponible en précommande. Les livraisons devraient commencer en septembre.
Source : NVIDIA
