Selon Gartner, l'IA deviendra incontournable dans les services informatiques d'ici à 2030 et permettra aux organisations d'automatiser les tâches qui étaient autrefois réservées aux débutants. Il s'agit d'un énième rapport qui prédit la disparition des emplois de premier échelon au profit de l'IA. Mais cette prévision soulève une question plus importante : qu'adviendra-t-il de l'échelle de carrière traditionnelle qui permettait aux jeunes travailleurs de commencer dans une entreprise, d'y rester et de gravir tous les échelons jusqu'au poste de PDG ? Selon certains experts, l'IA pourrait marquer la fin de l'échelle professionnelle telle que nous la connaissons.
Selon une étude de Revelio Labs, les offres d'emploi pour les postes de débutants aux États-Unis ont globalement chuté d'environ 35 % depuis janvier 2023, l'IA jouant un rôle important dans cette évolution. Les pertes d'emploi chez les 16-24 ans augmentent alors que le marché du travail traverse une période difficile. Les perspectives offertes aux jeunes diplômés s'amenuisent et leur avenir dans le secteur informatique est plus incertain que jamais.
Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, fait partie de ceux qui prévoient que jusqu'à 50 % des emplois de premier échelon pourraient être supprimés par l'IA à mesure que la technologie s'améliore, notamment grâce à la possibilité de travailler huit heures d'affilée sans pause. D'autres PDG de la Tech se veulent plus rassurants. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, estime que la génération Z est la plus chanceuse de l'histoire grâce aux opportunités offertes par l'IA.
Mais au-delà de la menace que l'IA fait peser sur les postes de débutants, c'est l'échelle professionnelle même qui est remise en question. Selon les analystes, l'essor de l'IA a coïncidé avec un aplatissement considérable des structures organisationnelles, en particulier parmi les cadres intermédiaires.
L'essor de l'IA générative soulève la question de savoir si l'échelle de carrière est sur le point d'être brisée et si les récits d'ascension sociale de la génération actuelle de dirigeants d'entreprise, qui ont toujours constitué une partie importante de l'éthique américaine, sont appelés à devenir une chose du passé. Si l'idée de gravir tous les échelons a toujours été plus l'exception que la règle, elle a contribué à dynamiser le cur des entreprises américaines.
Les données révèlent une disparition inquiétante des postes de débutants
L'IA menace le transfert des connaissances institutionnelles et l'avancement hiérarchique au sein des organisations. En examinant les données entre 2019 et 2024 pour les Big Tech publics et les startups matures financées par du capital-risque, la société de capital-risque SignalFire a constaté dans une étude une baisse de 50 % des nouveaux postes occupés par des personnes ayant moins d'un an d'expérience professionnelle après l'obtention de leur diplôme.
« Le recrutement est intrinsèquement volatile d'une année sur l'autre, mais 50 % est une représentation fidèle de la différence de recrutement pour cette catégorie d'expérience sur la période considérée », a déclaré Asher Bantock, responsable de la recherche chez SignalFire. Les données couvrent les principales fonctions de l'entreprise (ventes, marketing, ingénierie, opérations, finances, juridiques...) et la baisse de 50 % est constante dans tous les domaines.
Mais Heather Doshay, associée chez SignalFire, affirme que ces données ne doivent pas pousser les demandeurs d'emploi à perdre espoir. Selon elle, l'IA ne réduit pas seulement les opportunités pour les nouveaux diplômés, elle remodèle aussi la manière dont les organisations développent les talents en interne.
L'actuel PDG de Hewlett Packard Enterprise, Antonio Neri, a gravi les échelons depuis son poste d'agent de centre d'appels au sein de l'entreprise jusqu'à celui de directeur général. Doug McMillon, PDG de Walmart, a commencé par un emploi d'été consistant à décharger des camions. L'histoire de Mary Barra, PDG de GM, est similaire : elle a commencé à 18 ans sur la chaîne de montage du constructeur automobile. Ce sont ces parcours professionnels couronnés de succès qui ont inspiré les travailleurs et Hollywood, mais comme l'IA est appelée à remplacer de nombreux emplois de premier échelon, elle pourrait également faire disparaître ce type de personnage des scénarios.
Si à un moment donné, nous allons disposer de systèmes d'IA plus performants que la quasi-totalité des humains dans presque toutes les tâches, la question cruciale pour les travailleurs est de savoir comment le concept d'emploi de premier échelon peut évoluer à mesure que l'IA continue de progresser.
L'IA transforme l'échelle professionnelle et rehausse les barrières d'entrée
Selon les experts, les organisations plus horizontales semblent inévitables. « L'échelle n'est pas cassée, elle est simplement remplacée par quelque chose qui semble beaucoup plus horizontale », explique Heather Doshay. Selon elle, l'idée classique d'un PDG ayant gravi les échelons depuis le service courrier est un exemple parfait, car dans de nombreuses entreprises, cela fait longtemps que personne ne travaille plus dans un véritable service courrier.
« Le premier échelon est en train de disparaître, mais cela pourrait permettre à tout le monde de monter en grade », ajoute-t-elle. Le nouveau « niveau d'entrée » pourrait être un poste plus avancé ou plus qualifié, mais avec l'amélioration des compétences requises au premier échelon.
Dans ces conditions, les nouveaux diplômés sont soumis à une pression pour acquérir ces compétences par eux-mêmes, plutôt que de pouvoir les apprendre dans le cadre d'un emploi qu'ils ne peuvent pas obtenir aujourd'hui. Selon Heather Doshay, cela ne devrait toutefois pas compromettre leur carrière.
« Lorsqu'Internet et le courrier électronique sont apparus comme des compétences courantes requises en entreprise, les nouveaux diplômés étaient bien placés pour devenir des experts en les utilisant à l'école, et il en va de même ici avec l'accessibilité de l'IA. La clé réside dans la manière dont les nouveaux diplômés exploitent leurs capacités pour devenir des experts, afin d'être considérés comme des travailleurs compétents en technologie, à la pointe des progrès de l'IA », a-t-elle déclaré.
Mais elle concède que cela ne réconforte guère les jeunes diplômés qui cherchent actuellement un emploi. « Je compatis avec les nouveaux diplômés de 2024, 2025 et 2026, car ils entrent sur le marché du travail à une période d'incertitude », a déclaré Heather Doshay, ajoutant que ce groupe est beaucoup plus vulnérable que ceux qui entreront sur le marché du travail plus tard. De plus en plus d'universités forment les étudiants à l'utilisation de l'IA.
Certaines écoles ont conclu des accords avec OpenAI et Anthropic. « Historiquement, les progrès technologiques n'ont pas nui aux taux d'emploi à long terme, mais ils ont des répercussions à court terme. Les carrières des jeunes diplômés sont les plus touchées, ce qui pourrait avoir des effets durables, car ils continuent à progresser dans leur carrière avec moins d'expérience tout en trouvant moins d'opportunités d'emploi », a déclaré Heather Doshay.
Les effets économiques de l'IA pourraient mettre des décennies à se manifester
Anders Humlum, professeur adjoint d'économie à l'université de Chicago, affirme que les prévisions concernant l'impact à long terme de l'IA sur le marché du travail restent très spéculatives et que les entreprises commencent tout juste à s'adapter au nouveau paysage de l'IA générative. « Nous avons maintenant deux ans et demi d'expérience avec les chatbots d'IA générative qui se sont largement répandus dans l'économie », a déclaré Anders Humlum.
Il a ajouté que « ces outils n'ont jusqu'à présent pas vraiment eu un impact significatif sur l'emploi ou les revenus dans aucune profession ». Il affirme que même les technologies les plus transformatrices, telles que la machine à vapeur, l'électricité et les ordinateurs, ont mis des décennies à produire des effets économiques à grande échelle. Par conséquent, toute refonte de la structure et de la culture d'entreprise prendra du temps avant de se concrétiser.
« Même si Dario Amodei a raison de dire que les outils d'IA finiront par égaler les capacités techniques de nombreux employés de bureau débutants, je pense que ses prévisions sous-estiment à la fois le temps nécessaire à l'ajustement des flux de travail et la capacité humaine à s'adapter aux nouvelles opportunités créées par ces outils », a déclaré Anders Humlum.
L'IA deviendra bientôt incontournable dans les services informatiques
Gartner a récemment organisé un symposium informatique de Gartner à Gold Coast, en Australie, au cours duquel plusieurs experts ont pris la parole pour évoquer l'impact potentiel de l'IA dans le secteur informatique dans un avenir proche. Alicia Mullery, vice-présidente et analyste chez Gartner, a rappelé qu'à l'heure actuelle, 81 % du travail est effectué par des humains sans aucune aide de l'IA. Mais la tendance devrait s'inverser d'ici la fin de la décennie.
D'ici 5 ans, Gartner estime que jusqu'à 75 % du travail informatique sera constitué d'activités humaines augmentées par l'IA, le reste étant effectué par des robots seuls. Daryl Plummer, vice-président analyste émérite, a déclaré que cette évolution permettra aux services informatiques de gagner en capacité de travail et qu'ils devront prouver qu'ils méritent de la conserver. « Il ne faut jamais donner l'impression d'avoir trop de personnel », a-t-il conseillé.
Daryl Plummer a suggéré aux responsables informatiques de consulter leurs homologues d'autres services de l'entreprise afin d'identifier les opportunités à valeur ajoutée que les services informatiques peuvent exploiter. Pourtant, l'omniprésence de l'IA commence à agacer de plus en plus de travailleurs.
Depuis plusieurs mois, un malaise grandit chez les utilisateurs de GitHub. Copilot, qui devait être une révolution en matière de productivité, se transforme pour beaucoup en cauchemar imposé. Présenté au départ comme une option, Copilot devient un élément quasi indissociable de lexpérience GitHub et Visual Studio Code, auquel il est intégré par défaut. Il est difficile à désactiver et omniprésent jusque dans les suggestions de problèmes ou de pull requests.
Ce glissement dun service facultatif vers une imposition systématique nourrit une impression dintrusion, voire de manipulation. Pour nombreux utilisateurs de la plateforme, GitHub ne respecte plus leur autonomie et leur liberté de choix, deux valeurs pourtant fondatrices de la culture open source.
Conclusion
Les analystes ne décrivent pas un effondrement brutal du marché du travail, mais un déplacement silencieux des opportunités. Les jeunes travailleurs paient aujourdhui le prix dune adoption massive de lIA générative dans les tâches standardisées. Selon une étude de Stanford, les jeunes de 22 à 25 ans, fraîchement diplômés ou débutants, sont confrontés à une baisse de 13 % de lemploi dans les secteurs exposés à lautomatisation par lIA.
La situation ouvre une question centrale : comment maintenir une relève professionnelle dans un monde où lIA occupe les premiers postes de carrière ? Sans réponse claire, le risque est celui dun marché où les jeunes nont plus despace pour se former, fragilisant à terme la pérennité même de lécosystème numérique.
En réduisant les embauches juniors, les entreprises sexposent à un déficit futur de talents expérimentés. Car sans nouvelles recrues aujourdhui, il ny aura pas de seniors qualifiés demain. Les jeunes apportent souvent un regard neuf et une appétence pour les nouvelles technologies. Leur marginalisation risque dappauvrir linnovation et la diversité des idées. Universités, bootcamps et écoles dingénieurs doivent repenser leurs programmes. Former uniquement à des compétences techniques désormais automatisées conduit à un décalage avec le marché.
