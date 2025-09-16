À quoi sert réellement ChatGPT ? Ce que révèlent les premières données massives fournies par OpenAI sur l'usage réel de son chatbot IA par 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires

sur lusage réel de son chatbot IA par 700 millions dutilisateurs hebdomadaires
En moins de trois ans, ChatGPT est devenu un outil quotidien pour près de 10 % de la population adulte mondiale. Mais que font réellement ces centaines de millions dutilisateurs avec un chatbot conversationnel ? Une vaste étude conjointe de chercheurs de Harvard, Duke et dOpenAI, croisée avec les chiffres récemment dévoilés par lentreprise, dresse un portrait nuancé : lIA est moins un robot de bureau quun compagnon polyvalent pour écrire, apprendre, demander conseil et parfois samuser.
Lhistoire retiendra que ChatGPT, lancé en novembre 2022, a connu la plus rapide diffusion mondiale jamais observée pour une technologie grand public après avoir atteint 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) en deux mois. Il a fallu neuf mois à TikTok pour atteindre le même niveau d'utilisateurs ; Instagram a pris deux ans et demi ; et Spotify n'a amassé que 100 millions de MAU après quatre ans et demi, selon le rapport, citant des données de la société d'analyse de données Similar Web.
Dès juillet 2025, le service enregistrait 700 millions dutilisateurs actifs chaque semaine, soit environ 10 % de la population adulte mondiale. Ces utilisateurs génèrent près de 18 milliards de messages hebdomadaires, soit 29 000 interactions par seconde.
Pour comparaison, Facebook avait mis plus de quatre ans pour atteindre un tel niveau dusage ; lessor de Google Search ou dInstagram paraît presque lent face à cette courbe de croissance. OpenAI a confirmé que laudience est véritablement mondiale, avec une percée spectaculaire dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où lIA devient souvent un substitut ou un complément aux infrastructures éducatives et informationnelles déficientes.
Temps qu'il a fallu à certains services/plateformes en ligne pour atteindre 1 million d'utilisateurs
Le grand basculement : quand lusage personnel dépasse le professionnel
Les auteurs de l'étude se sont intéressés à l'utilisation faite de ChatGPT.
Contrairement à limage dun assistant de bureau ou dun copilote de productivité, la majorité des usages de ChatGPT se situe hors du monde du travail. En juin 2024, 53 % des conversations nétaient pas liées à lemploi ; un an plus tard, cette proportion atteignait 73 %.
Cette inversion nest pas due à larrivée de nouveaux profils « amateurs », mais bien à une évolution des pratiques au sein de chaque cohorte. Même les premiers utilisateurs développeurs, consultants ou étudiants avancés se tournent de plus en plus vers des usages personnels : organisation, apprentissage, loisirs, conseils pratiques.
Cela pose une question centrale : lIA générative a-t-elle plus de valeur dans la sphère privée que dans lentreprise ? Ou bien les structures professionnelles nont-elles pas encore trouvé les bons cadres pour intégrer efficacement ces outils, freinées par la sécurité, la confidentialité et la régulation ?
Trois grands piliers dutilisation : écrire, demander, apprendre
Conseils pratiques et personnalisation
La première catégorie dusage, baptisée Practical Guidance, regroupe tout ce qui touche au tutorat, à lapprentissage, aux conseils de vie quotidienne ou à la créativité appliquée. Quil sagisse de concevoir un plan dentraînement sportif, de demander des idées de recettes, ou de préparer une présentation orale, cette fonction représente près de 30 % des conversations.
Recherche dinformation
La deuxième grande catégorie, Seeking Information, équivaut à une extension des moteurs de recherche traditionnels. Les utilisateurs demandent des faits, des statistiques, des informations sur des événements récents, des biographies ou encore des recommandations de produits. Sa part est en forte croissance : 14 % des conversations en 2024, contre 24 % en 2025
Lécriture, reine du bureau et au-delà
Enfin, Writing constitue le troisième pilier, en particulier dans un contexte professionnel. 40 % des requêtes liées au travail concernent la rédaction, la correction ou la traduction de textes. Fait marquant : deux tiers de ces demandes consistent à améliorer ou adapter un texte fourni par lutilisateur plutôt quà générer un contenu original. LIA est donc moins utilisée comme une plume autonome que comme un éditeur intelligent.
La programmation, que lon imaginait être un usage phare, ne représente que 4,2 % des messages. Les conversations à visée émotionnelle ou de « compagnie » sont encore plus marginales : à peine 2 %.
Envoyé par résumé de l'étude
Les chercheurs ont classé les messages en trois catégories : Asking (demander), Doing (faire) et Expressing (exprimer). La moitié des utilisateurs posent des questions pour mieux comprendre ou décider (Asking). Quatre sur dix demandent directement une production (Doing). Et un sur dix seulement se contente dexprimer quelque chose.
Mais dès quon entre dans la sphère professionnelle, la logique change : 56 % des messages liés au travail sont du Doing, et la majorité concernent devinez quoi ? Lécriture encore.
Portrait-robot des utilisateurs
Lâge
Près de la moitié des messages proviennent de jeunes de moins de 26 ans. Pourtant, les plus âgés utilisent davantage ChatGPT pour le travail. Curieusement, les plus de 66 ans sen servent moins pour lemploi que pour des usages personnels.
Le genre
Autre surprise : le fossé entre hommes et femmes a disparu. Au début, loutil était trusté par un public masculin (80 % des premiers utilisateurs). Aujourdhui, il est légèrement plus féminin.
Léducation et les métiers
Sans surprise, plus on est diplômé, plus on utilise ChatGPT pour des tâches liées au travail. Les managers lutilisent massivement pour lécriture (plus de 50 % des requêtes professionnelles), les ingénieurs plutôt pour des aides techniques, et les enseignants ou soignants pour des textes et documents.
La qualité : un point qui saméliore
Tout cela ne dirait pas grand-chose si les réponses nétaient pas jugées utiles. Or, les chercheurs ont aussi mesuré la satisfaction. Résultat : les « bonnes » interactions sont quatre fois plus fréquentes que les « mauvaises », contre trois fois plus un an plus tôt. Les demandes dinformations (« Asking ») sont celles qui obtiennent les meilleures notes.
ChatGPT, moteur économique ou simple confort numérique ?
Les chercheurs concluent que limpact économique de ChatGPT ne se situe pas seulement dans lautomatisation de tâches, mais aussi et surtout dans le soutien à la décision et lamélioration de la productivité intellectuelle. Dans les métiers de la connaissance, la capacité de lIA à fournir des pistes, à éclairer une décision ou à proposer des alternatives crée une valeur difficile à mesurer mais essentielle.
Pour autant, le fait que lusage non professionnel croisse plus vite que lusage professionnel pourrait indiquer que le véritable apport de lIA est dans la sphère privée. Collis et Brynjolfsson estiment que les Américains devraient être payés 98 dollars par mois pour renoncer à lIA générative, soit un surplus de consommation de près de 97 milliards de dollars annuels aux États-Unis rien quen 2024.
Les questions qui fâchent
Ce portrait inédit soulève plusieurs débats :
- Si ChatGPT sert majoritairement à des tâches personnelles, comment mesurer son impact réel sur la productivité économique ?
- Lessor dans les pays à revenu faible et intermédiaire peut-il réduire la fracture numérique ou au contraire laccentuer entre ceux qui savent exploiter loutil et les autres ?
- Enfin, lusage massif hors travail pose une question de société : lIA est-elle en train de devenir une extension cognitive de nos vies quotidiennes, au même titre que le smartphone hier et le moteur de recherche avant lui ?
Conclusion : un outil banal et donc révolutionnaire
Au final, ChatGPT est peut-être moins glamour quon limaginait. Ce nest ni un « génie du code » ni un « psy de poche » pour des foules solitaires. Cest surtout un assistant décriture, de conseils et dorganisation.
Mais cest justement cette banalité qui en fait un outil révolutionnaire. Quand 700 millions de personnes lutilisent chaque semaine pour des choses simples écrire, demander, apprendre , cest la preuve quune technologie a trouvé sa place dans la vie de tous les jours. Et cest peut-être là que réside sa véritable révolution.
Et vous ?
Êtes-vous surpris par ces tendances ? Dans quelle mesure ?
Si près de trois quarts des usages sont personnels, ChatGPT est-il vraiment un outil de productivité ou avant tout un nouvel espace de vie numérique ?
Lessor de ChatGPT dans les pays à revenu faible et intermédiaire est-il une opportunité pour réduire la fracture éducative ou un risque daccroître les dépendances technologiques vis-à-vis des géants américains ?
Les entreprises passent-elles à côté dun levier de productivité en nintégrant pas plus rapidement les usages de ChatGPT dans leurs processus officiels ?
Lécriture, omniprésente dans les usages professionnels, révèle-t-elle que lIA est avant tout un correcteur-amplificateur plutôt quun créateur autonome ?
La diminution du poids de la programmation dans ChatGPT reflète-t-elle une spécialisation vers dautres outils (API, IDE intégrés), ou un désintérêt des développeurs face à ses limites ?
