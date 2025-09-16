À quoi sert réellement ChatGPT ? Ce que révèlent les premières données massives fournies par OpenAI sur l'usage réel de son chatbot IA par 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires

Envoyé par résumé de l'étude Envoyé par

Malgré l'adoption rapide des chatbots LLM, on sait peu de choses sur leur utilisation. Nous documentons la croissance du produit grand public ChatGPT depuis son lancement en novembre 2022 jusqu'en juillet 2025, date à laquelle il avait été adopté par environ 10 % de la population adulte mondiale. Les premiers utilisateurs étaient majoritairement des hommes, mais l'écart entre les sexes s'est considérablement réduit, et nous constatons des taux de croissance plus élevés dans les pays à faible revenu.



À l'aide d'un pipeline automatisé préservant la confidentialité, nous classons les modèles d'utilisation au sein d'un échantillon représentatif de conversations ChatGPT.



Nous constatons une croissance régulière des messages liés au travail, mais une croissance encore plus rapide des messages non liés au travail, qui sont passés de 53 % à plus de 70 % de l'utilisation totale. L'utilisation à des fins professionnelles est plus courante chez les utilisateurs diplômés occupant des emplois hautement rémunérés. Nous classons les messages par thème de conversation et constatons que les « conseils pratiques », la « recherche d'informations » et la « rédaction » sont

les trois thèmes les plus courants et représentent ensemble près de 80 % de l'ensemble des conversations.



La rédaction domine les tâches liées au travail, soulignant la capacité unique des chatbots à générer des résultats numériques par rapport aux moteurs de recherche traditionnels. La programmation informatique et l'expression personnelle représentent toutes deux une part relativement faible de l'utilisation. Dans l'ensemble, nous constatons que ChatGPT apporte une valeur économique grâce à l'aide à la décision, ce qui est particulièrement important dans les emplois à forte intensité de connaissances.