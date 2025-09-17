ChatGPT pourrait bientôt exiger une vérification d'identité, car OpenAI lance une version de ChatGPT réservée aux adolescents et à tous les adultes dont l'âge supérieur à 18 ans ne peut être vérifié.

Certains de nos principes sont contradictoires, et nous aimerions expliquer les décisions que nous prenons concernant un cas de tension entre la sécurité, la liberté et la vie privée des adolescents.Il est extrêmement important pour nous, et pour la société, que le droit à la vie privée dans l'utilisation de l'IA soit protégé. Les gens parlent à l'IA de choses de plus en plus personnelles ; cela diffère des générations précédentes de technologies, et nous pensons que ces comptes peuvent être parmi les plus sensibles que vous aurez jamais. Si vous parlez à un médecin de vos antécédents médicaux ou à un avocat d'une situation juridique, nous avons décidé qu'il était dans l'intérêt de la société que ces informations soient protégées et bénéficient d'un niveau de protection plus élevé. Nous pensons que le même niveau de protection doit s'appliquer aux conversations avec l'IA, à laquelle les gens se tournent de plus en plus pour des questions sensibles et des préoccupations privées. Nous défendons cette position auprès des décideurs politiques.Nous développons des fonctionnalités de sécurité avancées pour garantir la confidentialité de vos données, même vis-à-vis des employés d'OpenAI. Comme pour les privilèges dans d'autres catégories, il y aura certaines exceptions : par exemple, des systèmes automatisés surveilleront les abus graves potentiels, et les risques les plus critiques (menaces pour la vie d'une personne, projets de nuire à autrui ou dommages à l'échelle de la société, comme un incident de cybersécurité potentiellement massif) pourront être signalés à des humains pour examen.Le deuxième principe concerne la liberté. Nous voulons que les utilisateurs puissent utiliser nos outils comme ils le souhaitent, dans des limites de sécurité très larges. Nous nous efforçons d'accroître la liberté des utilisateurs au fur et à mesure que nos modèles deviennent plus maniables. Par exemple, le comportement par défaut de notre modèle ne conduira pas à des propos très séducteurs, mais si un utilisateur adulte le demande, il devrait l'obtenir. Pour prendre un exemple beaucoup plus difficile, le modèle ne devrait pas, par défaut, fournir d'instructions sur la manière de se suicider, mais si un utilisateur adulte demande de l'aide pour écrire une histoire fictive qui dépeint un suicide, le modèle devrait répondre à cette demande. « Traiter nos utilisateurs adultes comme des adultes » : c'est ainsi que nous abordons cette question en interne, en étendant la liberté autant que possible sans causer de préjudice ni porter atteinte à la liberté d'autrui.Le troisième principe concerne la protection des adolescents. Nous accordons la priorité à la sécurité plutôt qu'à la vie privée et à la liberté des adolescents ; il s'agit d'une technologie nouvelle et puissante, et nous pensons que les mineurs ont besoin d'une protection importante.Tout d'abord, nous devons séparer les utilisateurs âgés de moins de 18 ans de ceux qui le sont (ChatGPT est destiné aux personnes âgées de 13 ans et plus). Nous mettons en place un système de prédiction de l'âge afin d'estimer l'âge des utilisateurs en fonction de leur utilisation de ChatGPT. En cas de doute, nous jouerons la carte de la sécurité et nous nous baserons par défaut sur l'expérience des moins de 18 ans. Dans certains cas ou certains pays, nous pouvons également demander une pièce d'identité ; nous savons que cela constitue une atteinte à la vie privée des adultes, mais nous pensons que c'est un compromis acceptable.Nous appliquerons des règles différentes aux adolescents qui utilisent nos services. Par exemple, ChatGPT sera formé à ne pas tenir les propos séducteurs mentionnés ci-dessus si on lui demande, ni à engager des discussions sur le suicide ou l'automutilation, même dans le cadre d'un exercice d'écriture créative. De plus, si un utilisateur de moins de 18 ans a des idées suicidaires, nous tenterons de contacter ses parents et, si cela s'avère impossible, nous contacterons les autorités en cas de danger imminent. Nous avons partagé aujourd'hui davantage d'informations sur la manière dont nous mettons en place le système de prédiction de l'âge et les nouveaux contrôles parentaux pour que tout cela fonctionne.Nous sommes conscients que ces principes sont contradictoires et que tout le monde ne sera pas d'accord avec la manière dont nous résolvons ce conflit. Ce sont des décisions difficiles, mais après avoir discuté avec des experts, c'est ce que nous pensons être le mieux et nous voulons être transparents quant à nos intentions.