L'IA Gemini sintègre désormais profondément à Chrome et peut lire vos onglets, consulter votre historique de navigation, ainsi que sinterfacer avec YouTube et dautres services Google

L'avenir de Chrome en tant que navigateur IA commence aujourd'hui. Google a annoncé le déploiement de Gemini dans Chrome pour les utilisateurs d'ordinateurs Mac et Windows aux États-Unis, ainsi que pour les appareils mobiles. Les utilisateurs pourront demander à Gemini de les aider à comprendre le contenu d'une page Web particulière, à travailler sur plusieurs onglets ou à effectuer davantage d'actions dans un seul onglet, comme planifier une réunion ou rechercher une vidéo YouTube. Maintenant quil semble que Chrome restera dans le giron de Google, le navigateur connaît une renaissance imprégnée de Gemini. Mais certains s'inquiètent.
« Nous faisons évoluer le navigateur pour vous aider à tirer le meilleur parti du Web, d'une manière que nous n'aurions pas cru possible il y a encore quelques années », a déclaré Rick Osterloh, vice-président senior de Google chargé des plateformes et des appareils, dans un communiqué. « Et nous le faisons tout en conservant la rapidité, la simplicité et la sécurité de Chrome que tant de gens apprécient ».
Le nouveau Gemini dans Chrome s'intègre davantage aux plateformes Google telles que Calendar, YouTube et Maps, permettant ainsi aux utilisateurs d'accéder à ces applications et services sans avoir à changer de page Web. Dans les semaines à venir, il sera également disponible pour les utilisateurs de Google Workspace, le produit de productivité destiné aux entreprises, où les utilisateurs bénéficieront d'une « protection des données de niveau professionnel ».
Google a également annoncé de nouvelles fonctionnalités pour Gemini dans Chrome. L'IA agentique permet aux utilisateurs de créer des services personnalisés capables d'effectuer des tâches spécifiques. Dans les mois à venir, les utilisateurs pourront demander à l'agent Gemini d'effectuer certaines tâches, telles que prendre rendez-vous chez le coiffeur ou commander les courses hebdomadaires. Les fonctionnalités agentiques faisaient auparavant partie d'un service interne appelé « Project Mariner ».
Google annonce que Gemini dans Chrome ne nécessitera plus de frais d'adhésion et sera déployé dès aujourd'hui auprès des utilisateurs Mac et Windows aux États-Unis. Avant cette annonce, Google exigeait que les utilisateurs soient abonnés à certains services Google pour accéder à Gemini dans Chrome. Désormais, il est plus largement disponible et offre beaucoup plus de fonctionnalités. Plus concrètement, les nouvelles fonctions comprennent :
- améliorez votre navigation avec Gemini dans Chrome : Google déploie Gemini pour les utilisateurs de Mac et Windows aux États-Unis dont la langue est réglée sur l'anglais. Vous pouvez ainsi demander à Gemini de clarifier des informations complexes sur n'importe quelle page Web que vous lisez. Il sera disponible pour les entreprises dans les prochaines semaines via Google Workspace avec des protections et des contrôles des données de niveau professionnel ;
- Gemini dans Chrome sur mobile aux États-Unis : vous pouvez également activer Gemini lorsque vous utilisez Chrome sur Android et d'autres applications en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé. Et bientôt, Gemini dans Chrome sera intégré à l'application sur iOS ;
- assistant de navigation : au cours des prochains mois, Google ajoutera des fonctionnalités d'agent à Gemini dans Chrome. Celles-ci permettront à Gemini dans Chrome de gérer les tâches fastidieuses qui vous prennent tant de temps, comme prendre rendez-vous chez le coiffeur ou commander vos courses hebdomadaires. Vous indiquez à Gemini dans Chrome ce que vous souhaitez faire, et il agit à votre place sur les pages Web, pendant que vous vous concentrez sur d'autres choses. Vous pouvez l'arrêter à tout moment, vous gardez donc le contrôle ;
- mieux comprendre tous vos onglets : Gemini dans Chrome peut désormais fonctionner sur plusieurs onglets, ce qui vous permet de comparer et de résumer rapidement les informations de plusieurs sites Web pour trouver ce dont vous avez besoin. Vous planifiez votre vol, votre hôtel et vos activités de vacances sur plusieurs onglets ? Gemini dans Chrome peut vous aider à regrouper ces informations dans un seul itinéraire afin de vous libérer du stress lié à l'organisation de votre voyage ;
- retrouvez les pages Web consultées : lorsque vous souhaitez revenir à un ancien projet, mais que vous ne voulez pas parcourir votre historique pour retrouver un site Web important que vous avez déjà visité, vous pourrez bientôt utiliser Gemini dans Chrome pour le retrouver à votre place. Une fois lancé, vous pouvez essayer des invites telles que « Quel était le site Web sur lequel j'ai vu le bureau en noyer la semaine dernière ? » ou « Quel était ce blogue que j'ai lu sur les achats de rentrée scolaire ? » ;
- utilisez vos applications Google préférées sans changer d'onglet : Google renforce l'intégration entre Gemini dans Chrome et vos applications, telles que YouTube, Agenda et Maps, afin que vous puissiez planifier des réunions, consulter des informations sur des lieux et bien plus encore sans quitter la page sur laquelle vous vous trouvez. Par exemple, si vous recherchez un passage spécifique dans une vidéo YouTube, il vous suffit de le demander à Gemini dans Chrome pour y accéder immédiatement ;
- effectuez des recherches avec le mode IA directement depuis l'omnibox : vous aurez la possibilité d'accéder rapidement au mode IA de Google Search directement depuis la barre d'adresse Chrome (que Google appelle l'omnibox) sur votre ordinateur. Le mode IA vous permet de poser des questions plus longues et plus complexes et d'obtenir une réponse utile de l'IA, avec la possibilité de poser facilement des questions complémentaires et d'approfondir vos recherches sur le Web. Cette mise à jour sera déployée dans le courant du mois en anglais aux États-Unis, puis dans d'autres pays et langues dans les semaines à venir ;
- posez des questions et apprenez-en davantage sur la page que vous consultez : vous pouvez désormais poser des questions sur l'ensemble de la page que vous consultez directement depuis l'omnibox. Chrome peut vous suggérer des questions pertinentes en fonction du contexte de la page pour vous aider à lancer votre recherche. Vous obtiendrez un aperçu de l'IA à partir de la recherche juste à côté de la page, avec la possibilité de poser des questions complémentaires en mode IA, afin d'obtenir des informations utiles sans quitter la page. Les suggestions contextuelles sont disponibles aux États-Unis en anglais et seront déployées dans d'autres pays et langues dans les semaines à venir.
La guerre des navigateurs IA grand public s'intensifie davantage
Alors que Chrome restera bien dans le giron de Google, le navigateur vit une véritable renaissance portée par Gemini. Google promet, dans les prochaines semaines, la mise à jour la plus ambitieuse de son histoire, lIA sinvitant dans chaque recoin de lexpérience. Pour ceux qui utilisent déjà des outils dIA, certaines nouveautés pourraient se révéler précieuses ; pour tous les autres eh bien, Firefox est toujours là.
Les navigateurs Internet sont au cur de la bataille pour la suprématie en matière d'IA grand public, car ils constituent une passerelle essentielle pour accéder aux informations et aux contenus en ligne. Google et Apple contrôlent depuis des années la plupart des points de distribution Internet, ce qui explique en grande partie pourquoi le ministère américain de la Justice (DOJ) a tenté de contraindre Google à se séparer de Chrome dans le cadre de son procès antitrust.
Cependant, le juge chargé de l'affaire a récemment décidé que Google pouvait conserver Chrome, en grande partie parce que l'IA générative a radicalement changé le paysage concurrentiel. Google évite ainsi l'issue la plus extrême possible dans le cadre d'une affaire antitrust historique qui a déterminé que l'entreprise exerçait un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne.
Les concurrents dans le domaine de l'IA lancent des navigateurs pour tenter de contrôler davantage l'expérience utilisateur. En janvier 2025, OpenAI a annoncé Operator, un agent qui utilise un navigateur pour effectuer des tâches, comme faire des achats à l'aide de l'application Instacart. La société dirigée par Sam Altman travaillerait actuellement sur son propre navigateur basé sur le projet open source Chromium.
En août 2025, la startup d'IA concurrente Anthropic a lancé un agent d'IA basé sur un navigateur et propulsé par ses modèles d'IA Claude. De son côté, la startup controversée Perplexity AI a lancé en juillet 2025 son propre navigateur Comet destiné aux tâches d'IA, accessible aux abonnés payants.
Réactions de la communauté face à l'intégration de Gemini dans Chrome
Les nouvelles fonctionnalités d'IA de Chrome vont certainement plaire à certains utilisateurs, mais l'annonce de Google a également rencontré une vive opposition de la part d'autres utilisateurs. « Parfois, j'aimerais que les entreprises cessent de nous imposer des fonctionnalités d'IA et de les intégrer partout. J'espère au moins pouvoir désactiver correctement tout cela. Je n'ai pas besoin d'un agent IA qui scanne tout derrière mon dos », a écrit un utilisateur.
Un autre a écrit : « certaines de ces fonctionnalités seraient intéressantes, mais je ne suis pas sûr de vouloir que mon navigateur dispose de ces capacités, à moins qu'il n'existe un mécanisme permettant de tout conserver localement. Il s'agit d'un changement monumental dans la quantité de données utilisateur que Google peut collecter via Chrome ».
Envoyé par Critique
Un autre a souligné : « il est étonnant que le mot "confidentialité" n'apparaisse aucune fois dans cette annonce. Des controverses ont régulièrement éclaté quant à la manière dont Google voit uniquement les URL que je visite. Maintenant, ils veulent voir tout le contenu de plusieurs onglets du navigateur ? Cela pourrait ouvrir la voie à quelque chose d'encore plus effrayant ».
Les limites actuelles des agents d'IA imposés par les entreprises
Jusqu'à présent, les agents d'utilisation ont été confrontés à deux problèmes majeurs : ils sont lents et coûteux. Il s'agit de systèmes d'IA générative, qui ne fonctionnent donc pas parfaitement, même s'ils traitent une montagne de jetons coûteux. OpenAI Operator n'est disponible que pour une utilisation limitée avec un abonnement de 200 dollars par mois, et l'agent d'Anthropic peut engendrer quelques dollars de frais d'API pour effectuer une action simple comme visiter quelques pages Web.
L'on ignore encore dans quelle mesure l'agent Chrome de Google sera fiable ou rapide, et nous n'avons aucune information sur les coûts supplémentaires éventuels. Le billet de blogue publié par Mike Torres, vice-président Produits Chrome, ne mentionne même pas la restriction de cette fonctionnalité aux abonnés, mais il impose des limites floues à bon nombre de ses outils d'IA.
L'assistant de navigation agentique de Google n'est peut-être pas meilleur que ce que proposent ses concurrents, mais la prévalence de Chrome permettra à cette technologie d'être accessible à un plus grand nombre de personnes. Mais sera-t-elle vraiment accessible à tout le monde ? Cette entreprise n'est pas étrangère à l'idée de dépenser sans compter pour s'imposer dans le domaine de l'IA, mais permettre à des milliards de personnes de bricoler un modèle d'utilisation informatique coûteux pourrait être difficile à vendre, même pour Google.
L'IA générative plonge progressivement l'Internet dans une dystopie
L'IA alimente une crise de confiance dans les interactions en ligne. Les textes, images, vidéos et commentaires générés en masse par des algorithmes saturent les réseaux et les moteurs de recherche, brouillant les repères et diluant la valeur des contenus authentiques. Lattention des utilisateurs est captée par des contenus toujours plus opaques, tandis que la confiance dans les sources seffrite, menaçant la vitalité même des échanges en ligne.
Début 2024, les fils d'actualité des utilisateurs de diverses plateformes de médias sociaux ont été inondés d'images générées par l'IA représentant divers crustacés (principalement des crevettes) arborant de manière troublante le visage de Jésus. Ce phénomène inoffensif en apparence (et un peu effrayant pour les historiens d'Internet) représentait quelque chose de plus sinistre : il s'agissait d'un aperçu subtil de l'émergence d'un « Internet mort ».
Certaines de ces images hyperréalistes ont recueilli des milliers de réactions et commentaires. Jake Renzella et Vlada Rozova ont écrit sur le phénomène dans The Conversation. « La théorie de l'Internet mort a une explication : le contenu généré par l'IA et les robots a dépassé le contenu généré par les humaines ».
Le contenu du Web devient moins qualitatif qu'auparavant
Lun des effets les plus inquiétants de la domination croissante de lIA sur le Web est la détérioration progressive de la qualité du contenu en ligne. Ce phénomène repose sur un effet de boucle : les chatbots produisent du texte en sappuyant sur de vastes ensembles de données extraites du Web. Jusquà récemment, ces données provenaient en grande partie de contenus rédigés par des humains : journalistes, chercheurs, blogueurs, experts de tous horizons.
Aujourd'hui, une portion croissante du contenu en ligne est elle-même générée par d'autres IA. Cela conduit à un problème connu sous le nom de « model collapse » (effondrement du modèle). En résumé, les nouveaux modèles dIA sentraînent sur du contenu produit par des modèles de la génération précédente, eux-mêmes formés sur d'autres contenus synthétiques. Ce recyclage progressif appauvrit la diversité, la nuance et l'originalité de l'information.
Les erreurs peuvent samplifier à chaque génération, les biais se renforcer, et le contenu devient moins fiable, moins contextualisé et souvent déconnecté de toute vérification humaine ou source primaire identifiable. Ce problème vient s'ajouter à la baisse considérable du trafic des sites Web d'information.
Enfin, si les chatbots d'IA deviennent les principales sources dinformation consultées, sans accès direct aux documents originaux, les internautes pourraient progressivement perdre lhabitude de confronter les sources, de lire dans le contexte, ou dinterpréter de façon critique les données. Le Web se transformerait alors en une interface de réponses simplifiées, certes pratiques, mais de plus en plus superficielles. Le Web tel qu'on le connaît pourrait disparaître.
Conclusion
L'intégration de Gemini dans Chrome intensifie la rivalité entre navigateurs. Microsoft Edge et dautres ont déjà commencé à intégrer lIA, et Google veut maintenir Chrome en tête en proposant une intégration profonde et polyvalente. Les personnes qui utilisent déjà des outils dIA générative pourraient obtenir un gain de productivité : lIA peut synthétiser des informations, gérer des onglets, automatiser certaines tâches et faciliter la recherche.
Pour les autres, lexpérience sera améliorée, mais lIA pourrait paraître moins indispensable. Cette avancée suscite toutefois de réelles préoccupations. LIA aura accès à vos onglets et à lhistorique de navigation. Cela implique que Google dispose dun accès beaucoup plus large à vos données personnelles et à vos habitudes en ligne. Pour certains utilisateurs, cette collecte pourra poser des questions de confidentialité et de contrôle sur les informations partagées avec lentreprise.
Cet accès crée un risque de fuite ou dusage externe : toute donnée collectée peut, en théorie, être exposée en cas de faille de sécurité ou être utilisée pour de la publicité ciblée, du suivi ou de lanalyse commerciale, ce qui pose un risque pour la confidentialité. Il y a également un risque de profilage et de biais. Si lIA se base trop sur ce quelle sait de vous, elle pourrait vous montrer toujours le même type de contenu, ce qui limite votre vision et votre découverte dautres informations.
Les robots et agents d'IA ont envahi Internet et alimentent une crise de confiance dans les interactions en ligne. Bien sûr, cela ne signifie pas que l'utilisation personnelle d'Internet (messages entre amis, publications privées sur les réseaux sociaux et autres interactions) va disparaître. Mais avec cette dégradation croissante, les utilisateurs devront être plus vigilants pour discerner ce qui est réel, tout en déplorant l'Internet d'autrefois.
Source : Google
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de l'intégration profonde de l'IA Gemini dans Google Chrome ?
Gemini aura à l'avenir accès à vos onglets et à lhistorique de navigation. Qu'en pensez-vous ?
Les entreprises imposent de plus en plus les fonctions d'IA aux utilisateurs. Que pensez-vous de cette tendance ?
Voir aussi
Le ministère de la Justice veut forcer Google à vendre Chrome et estime que l'entreprise devrait cesser de payer ses partenaires pour faire de Google Search le moteur de recherches par défaut
Google ne sera pas contraint de vendre Chrome ou Android, selon une décision historique rendue par un juge dans le cadre d'une affaire antitrust
Une étude révèle que le moteur de recherche basé sur l'IA Perplexity invente des informations à partir de rien et débite des "absurdités", il procède aussi subrepticement à l'extraction des données des sites
Vous avez lu gratuitement 596 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.