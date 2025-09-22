selon une analyse
La bulle de l'IA est maintenant une réalité largement dans l'industrie. Les dirigeants et les organisations se préparent désormais au krach et réfléchissent à la façon d'amortir le choc. Analysant le marché, un analyste explique qu'il existe non pas un, mais trois bulles dans le domaine de l'IA. La première est une bulle spéculative classique, avec des actifs dont les prix dépassent largement leur valeur fondamentale ; la deuxième est une bulle dinfrastructure, avec des investissements colossaux dans les infrastructures sans aucune certitude qu'elles seront utilisées à pleine capacité à l'avenir ; et la troisième concerne lemballement médiatique ou les promesses irréalistes.
Tout le monde s'est mis à rêver de la nouvelle révolution promise par l'IA. Les chiffres donnent le vertige : des milliards de dollars investis, des valorisations qui s'envolent et un marché boursier enivré par les promesses d'un futur radieux. Les promesses sont immenses : réinventer la productivité, automatiser la créativité, transformer la manière dont nous travaillons. Mais derrière cet emballement médiatique et financier, des signaux inquiétants saccumulent.
Les conclusions d'une récente étude du MIT ont fait leffet dune douche froide : 95 % des projets d'IA générative échouent à créer de la valeur mesurable. En d'autres termes, seule une poignée de cas dusage parvient réellement à générer un retour sur investissement tangible. « Malgré les 30 à 40 milliards de dollars investis par les entreprises dans l'IA générative, ce rapport révèle un résultat surprenant : 95 % des organisations n'obtiennent aucun retour sur investissement », ont écrit les chercheurs du MIT.
« Sommes-nous dans une phase où les investisseurs dans leur ensemble s'enthousiasment à l'excès pour l'IA ? Je pense que oui », a déclaré Sam Altman, PDG d'OpenAI, créateur de ChatGPT. Cest un aveu important de la part de celui qui dirige l'entreprise leader de la course à l'IA et à l'intelligence artificielle générale (AGI). Jusqu'à présent, la plupart des dirigeants des entreprises d'IA ont toujours rejeté l'idée d'une bulle, promettant des capacités révolutionnaires.
Toutefois, plusieurs économistes de renom affirment que nous sommes en présence d'une bulle spéculative comparable à celle des dotcoms au début des années 2000. Et alors que l'inquiète grimpe quant aux dégâts potentiels de l'éclatement de la bulle de l'IA, un analyste affirme que la situation est encore pire que cela. Dans un article controversé publié dans Fast Company, Faisal Hoque, entrepreneur et leader d'opinion, affirme qu'il existe trois bulles dans le domaine de l'IA.
La bulle spéculative
Tout d'abord, il affirme que l'IA se trouve presque certainement dans ce que les économistes appellent une bulle spéculative ou une bulle financière. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une situation où les prix des actifs grimpent bien au-dessus de leur valeur fondamentale. Un exemple classique de ce type de bulle est la « tulipomanie » néerlandaise du XVIIe siècle, lorsque les spéculateurs ont fait grimper le prix des bulbes de tulipes à des sommets astronomiques, convaincus qu'il y aurait toujours quelqu'un prêt à payer plus cher qu'eux.
Nvidia se négocie à 50 fois ses bénéfices, Tesla à un niveau stupéfiant de 200 fois, malgré une baisse de ses revenus, tandis que les autres membres du « Magnificent Seven » (Google, Amazon, Apple, Microsoft et Meta) bénéficient d'une forte hausse grâce aux paris qu'ils font sur un avenir dominé par l'IA.
La bulle infrastructurelle
Parallèlement à la bulle spéculative, des investissements colossaux sont engagés dans les centres de données, les puces graphiques, le refroidissement et lénergie nécessaires pour soutenir lessor de lIA. Le risque est de construire trop vite et trop grand, créant une surcapacité coûteuse avant que la demande ne justifie ces équipements. Cela s'est produit à plusieurs reprises à la fin du XIXe siècle, lorsque les investisseurs ferroviaires ont construit des milliers de kilomètres de voies inutiles pour répondre à une demande future qui ne s'est jamais concrétisée.
Cela s'est produit à la fin des années 90 avec le déploiement d'une quantité énorme de câbles à fibre optique en prévision d'une demande de trafic Internet qui ne s'est manifestée que des décennies plus tard. Des entreprises telles que Cisco avaient succombé à cet emballement.
À la fin des années 1990, Cisco était la principale entreprise d'infrastructure informatique. La croissance d'Internet nécessitait un déploiement important d'infrastructures. Il fallait construire des serveurs et les connecter les uns aux autres à l'aide de routeurs, puis au système de télécommunications au sens large. L'hypothèse était que tout le monde allait transférer ses communications et son commerce sur Internet et que, pour ce faire, un déploiement rapide était nécessaire.
En conséquence, le prix de l'action Cisco a augmenté de plus de 450 % au cours des deux années qui ont précédé la fin de l'année 1999. Son évaluation a atteint 120 fois ses bénéfices prévisionnels à un an. La croissance des bénéfices ne s'est pas concrétisée aussi rapidement que prévu et, moins d'un an après le pic de valorisation atteint en mai 2000, la valeur de l'action avait chuté de 70 %. Cisco a connu une croissance régulière de ses bénéfices au cours de la décennie suivante.
Aujourd'hui, les analystes de McKinsey évoquent une « course à la mise à l'échelle des centres de données » pour l'IA, d'une valeur de 7 000 milliards de dollars, et huit projets seulement en 2025 représentent déjà des engagements de plus de 1 000 milliards de dollars dans les investissements en infrastructures d'IA.
La bulle médiatique (les promesses irréalistes)
La troisième bulle est une bulle médiatique ou celle des discours exagérés autour de la technologie. Les promesses faites pour cette nouvelle technologie dépassent la réalité, et les discussions autour de cette technologie s'éloignent de plus en plus des résultats futurs probables. Vous vous souvenez du battage médiatique autour des NFT ? Il s'agissait d'une bulle spéculative classique. Et l'IA se trouve dans une situation similaire depuis un certain temps. Tous les types de médias (sociaux, imprimés et Web) regorgent de contenus liés à l'IA, tandis que l'engouement pour l'IA est le mot d'ordre du monde des affaires depuis quelques années.
Les annonces spectaculaires et les attentes irréalistes peuvent masquer les limites actuelles des systèmes d'IA. Les organisations qui se laissent séduire par cet enthousiasme sans évaluer leurs besoins réels risquent déchouer dans leurs projets. Comme le révèle le MIT, 95 % des projets d'IA échouent.
La bulle de l'IA pourrait éclater et provoquer un désastre
Torsten Slok, l'influent économiste en chef d'Apollo Global Management, affirme que la bulle actuelle du marché de l'IA est encore plus étendue que la frénésie des dotcoms de la fin des années 1990. Selon lui, les dix principales actions du secteur de l'IA sont beaucoup plus éloignées de la réalité que ne l'étaient les titans de la technologie dans les années 1990. Son graphique est un avertissement brutal que l'histoire est sur le point de se répéter.
« La différence entre la bulle informatique des années 1990 et la bulle de l'IA aujourd'hui est que les 10 premières entreprises du S&P 500 sont aujourd'hui plus surévaluées qu'elles ne l'étaient dans les années 1990 », a écrit Torsten Sløk dans sa note adressée aux clients le mois dernier. D'après l'analyse de Torsten Sløk, les 10 premières entreprises de l'indice de référence se négocient à un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois d'environ 25.
L'une des raisons pour lesquelles la bulle pourrait éclater est la pénurie de GPU. C'est un problème que Sam Altman a également souligné, en indiquant que la pénurie de GPU était à l'origine de la décision d'OpenAI de concevoir GPT-5 en mettant l'accent sur l'optimisation du coût de l'inférence plutôt que sur la puissance. Nous avons vu à quel point cela a bien fonctionné : GPT-5 est un fiasco spectaculaire, très loin de la révolution promise par OpenAI.
La deuxième raison concerne les centres de données, dans lesquels les Big Tech et les sociétés de colocation ont tous investi des milliards pour alimenter les modèles d'IA, et qui pourraient eux-mêmes finir par constituer un goulot d'étranglement pour l'IA, pris dans l'effondrement de la bulle spéculative.
Selon les analystes, l'IA en tant que logiciel est une énorme bulle, car tout le monde sait faire les bons logiciels, y compris la Chine avec DeepSeek et Alibaba. Deepseek a ébranlé le secteur de l'IA au début de l'année avec la sortie de son modèle DeepSeek-R1. Le modèle R1 était aussi puissant que ses rivaux américains, pour une fraction du coût. Cette évolution est perçue comme « une menace existentielle » pour le modèle économique d'OpenAI.
D'un autre côté, la bulle de l'IA liée au matériel pourrait s'étendre sur de nombreuses années encore. La demande pour les puces d'IA ne cesse de croître et cette tendance perdurera jusqu'à ce qu'un constructeur arrive à concurrencer sérieusement Nvidia, le leader actuel du marché. En bref, la bulle de l'IA logicielle risque l'éclatement en bourse à tout moment, comme la bulle Internet. En revanche, les actions des constructeurs de puces d'IA semblent plus solides.
Il y a potentiellement une valeur à tirer de l'IA générative
Faisal Hoque affirme qu'il y a des leçons à tirer du boom des dotcoms des années 1990 : « une technologie peut faire l'objet d'un battage médiatique dépassant ses capacités réelles tout en restant importante ». Lorsque les valorisations se corrigeront, le même schéma se reproduira : les entreprises qui se concentrent sur la résolution de problèmes réels à l'aide des technologies disponibles tireront profit de la situation avant, pendant et après le krach.
En résumé, les entreprises qui adoptent une approche systématique pour tirer profit de la technologie prospéreront. Ce qui devient alors crucial, c'est votre approche pour capturer cette valeur. Alors, comment atteindre cet objectif ? Faisal Hoque propose aux organisations les étapes suivantes :
- architecture axée sur les problèmes : commencer par identifier les points de friction dans lorganisation tâches répétitives, goulots détranglement dans linformation, erreurs récurrentes avant de chercher comment lIA peut y répondre ;
- équilibre du portefeuille : combiner des projets rapides et peu risqués, des investissements stratégiques à moyen terme et des paris plus ambitieux à long terme, en fonction des priorités de lentreprise ;
- intégration holistique : relier les initiatives dIA entre elles et à la stratégie globale afin de créer des boucles de rétroaction où chaque système renforce les autres, générant une valeur cumulée quaucun projet isolé ne peut atteindre.
Selon l'analyste, loin d'être une menace, la bulle de l'IA pourrait être la meilleure chose qui puisse arriver aux adoptants pragmatiques. « La bulle Internet nous a donné l'infrastructure haut débit et des développeurs Web qualifiés. La bulle de l'IA laissera derrière elle des clusters de GPU et des ingénieurs en apprentissage automatique. La réponse la plus intelligente n'est pas d'éviter la bulle ou d'essayer de synchroniser parfaitement ses investissements. Elle consiste à laisser les autres prendre le risque financier pendant que vous récoltez les avantages opérationnels. La bulle n'est pas votre ennemie. Si vous jouez vos cartes de manière stratégique, elle peut être un atout majeur », a écrit Faisal Hoque.
Le message est simple : une chose peut être surmédiatisée au-delà de ses capacités réelles tout en restant importante. Ce n'est pas parce que l'IA est dans une bulle médiatique qu'elle est une « infox » ou qu'elle n'a pas une valeur considérable. La bulle médiatique signifie simplement que certaines personnes sont surexcitées par l'IA, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de raison légitime de s'enthousiasmer quant aux capacités réelles de la technologie.
Conclusion
Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, la Silicon Valley prêche que les chatbots d'IA vont transformer l'économie. Les dirigeants ont dépensé des milliards pour équiper leur personnel et prédit des économies massives. Mais la révolution promise de l'IA est au point mort. Après avoir interrogé 150 chefs d'entreprise et 350 employés, le MIT a constaté que « seuls 5 % des projets pilotes intégrant l'IA génèrent des millions de dollars de valeur, tandis que la grande majorité reste bloquée sans impact mesurable sur le compte de résultat ».
Le constat est clair : lIA traverse une phase demballement qui ne pourra pas durer. Les marchés, les chercheurs et même les dirigeants des géants du secteur en conviennent. Alors, faut-il s'attendre à une catastrophe ? Non. Le krach d'une bulle n'est pas la fin de la technologie, mais la fin d'une période d'excès et de spéculation. Tôt ou tard, la bulle se dégonflera. Mais pour les professionnels de linformatique, ce nest pas une menace insurmontable : cest une occasion de prendre du recul, de sélectionner les bons cas dusage et de préparer lavenir.
Les entreprises ne seront plus jugées sur leurs promesses, mais sur leur capacité à générer de la valeur réelle et à résoudre des problèmes concrets. Selon les analystes, la véritable révolution de lIA générative na sans doute pas encore commencé. Et cest peut-être seulement après léclatement de la bulle actuelle que nous verrons émerger les applications qui transformeront vraiment nos métiers et nos sociétés, comme Internet l'a fait.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Partagez-vous l'avis selon lequel il y a actuellement trois bulles dans le secteur de l'IA ?
Selon vous, quels seraient les conséquences potentielles de l'éclatement de la bulle ou des bulles ?
Selon vous, quelles sont les domaines dans lesquels l'IA sera génératrice de valeur dans les années à venir ?
Voir aussi
Dites adieu à la bulle de l'IA et préparez-vous au krach : plusieurs analystes soulignent les signes avant-coureurs de son éclatement imminent, Sam Altman lui-même le reconnait à demi-mot
L'éclatement de la bulle de l'IA pourrait anéantir les sociétés de capital-risque de la Silicon Valley et provoquer la chute des marchés publics, ainsi qu'un effondrement de l'économie dans son ensemble
« La bulle de l'IA à Wall Street est pire que la bulle des dotcoms de 1999 », avertit un économiste de premier plan. Les dix principales actions liées à l'IA sont nettement plus éloignées de la réalité
Vous avez lu gratuitement 599 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.