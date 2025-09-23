« C'est un projet gigantesque », a reconnu le PDG de NVIDIA Jensen Huang
OpenAI et NVIDIA ont officialisé une alliance stratégique : la création dune infrastructure de 10 GW pour soutenir les prochains modèles dintelligence artificielle. Pour donner un ordre de grandeur, cette puissance équivaut à la production continue de dix réacteurs nucléaires modernes. Jamais une entreprise privée navait envisagé de mobiliser un tel niveau dénergie uniquement pour des besoins informatiques.
Le premier gigawatt sera opérationnel en 2026, et le projet complet pourrait sétaler sur la décennie. NVIDIA promet jusquà 100 milliards de dollars dinvestissements, OpenAI y voit la clé pour franchir le cap vers la « superintelligence ». Derrière leffet dannonce, cest aussi une consolidation du pouvoir technologique : lun fabrique les puces, lautre développe les modèles, et ensemble, ils verrouillent un monopole de fait.
Du côté dOpenAI, lobjectif est clair : disposer de linfrastructure nécessaire pour franchir un nouveau cap vers ce que lentreprise appelle la « superintelligence », ou intelligence artificielle générale (AGI). Lidée est que seule une puissance de calcul à cette échelle permettra dentraîner et de faire tourner des modèles beaucoup plus vastes, capables de résoudre des problèmes scientifiques, économiques et sociétaux jusque-là hors de portée.
Envoyé par OpenAI
« NVIDIA et OpenAI se sont mutuellement stimulés pendant une décennie, depuis le premier supercalculateur DGX jusqu'à la percée de ChatGPT », a déclaré Jensen Huang, le fondateur et PDG de NVIDIA. « Ce partenariat en matière d'investissement et d'infrastructure marque un nouveau bond en avant : le déploiement de 10 gigawatts pour alimenter la prochaine ère de l'intelligence. »
Ce partenariat révèle un défi inédit : où trouver une électricité continue, abondante et si possible décarbonée pour alimenter ce monstre de silicium ? LIA ne consomme pas seulement pour calculer. Elle engloutit aussi de lénergie pour refroidir les machines, sécuriser les réseaux, et garantir une disponibilité 24h/24. Le risque est clair : faute de planification, ces centres pourraient dépendre encore largement de charbon ou de gaz.
Des installations nécessitant autant d'électricité que plusieurs villes
Ce partenariat fait suite à la croissance rapide du nombre d'utilisateurs d'OpenAI, qui atteint désormais 700 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Lundi, après l'annonce, l'action Nvidia a progressé de près de 4 %, ajoutant environ 170 milliards de dollars à sa capitalisation boursière. Ce partenariat fait de Nvidia le partenaire stratégique privilégié d'OpenAI en matière de calcul et de réseau, aux côtés des relations existantes d'OpenAI avec Microsoft, Oracle, SoftBank et les partenaires du projet Stargate récemment annoncé.
« Tout commence par le calcul », a déclaré Sam Altman, cofondateur et PDG d'OpenAI. « L'infrastructure informatique sera la base de l'économie du futur, et nous utiliserons ce que nous construisons avec NVIDIA pour créer de nouvelles avancées en matière d'IA et permettre aux particuliers et aux entreprises d'en tirer parti à grande échelle. »
« Nous travaillons en étroite collaboration avec NVIDIA depuis les débuts d'OpenAI », a déclaré Greg Brockman, cofondateur et président d'OpenAI. « Nous avons utilisé leur plateforme pour créer des systèmes d'IA que des centaines de millions de personnes utilisent chaque jour. Nous sommes ravis de déployer 10 gigawatts de puissance de calcul avec NVIDIA afin de repousser les limites de l'intelligence et de faire profiter tout le monde des avantages de cette technologie. »
Ce projet de 10 gigawatts représente une échelle incroyablement ambitieuse et encore inédite pour une infrastructure d'IA. Jensen Huang a déclaré à CNBC que les 10 gigawatts prévus équivalent à la consommation électrique de 4 à 5 millions de processeurs graphiques, ce qui correspond au total des livraisons de GPU de la société pour cette année et double le volume de l'année dernière. « C'est un projet gigantesque », a déclaré Huang lors d'une interview aux côtés d'Altman et du président d'OpenAI, Greg Brockman.
Pour mettre cette demande en énergie en perspective, 10 gigawatts équivalent à la production d'environ 10 réacteurs nucléaires, qui produisent généralement environ 1 gigawatt par installation. La consommation énergétique actuelle des centres de données varie entre 10 mégawatts et 1 gigawatt, la plupart des grandes installations consommant entre 50 et 100 mégawatts. L'infrastructure prévue par OpenAI éclipserait les installations existantes, nécessitant autant d'électricité que plusieurs grandes villes.
Une facture colossale qui pourrait dépasser les 100 milliards annoncés
Les 100 milliards mis en avant masquent des coûts bien plus élevés. Construire un centre de données de cette ampleur ne se limite pas à lachat de GPU : terrains, construction, infrastructures électriques, interconnexions réseau, maintenance.
D'ailleurs, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers en août, Huang a déclaré aux investisseurs que la construction d'un centre de données d'une capacité d'un gigawatt coûtait entre 50 et 60 milliards de dollars, dont environ 35 milliards pour les puces et les systèmes Nvidia. À ce rythme, le projet de 10 gigawatts pourrait nécessiter un investissement total supérieur à 500 milliards de dollars. Un budget final qui pourrait donc exploser au-delà de lannonce.
La vraie question est économique : lIA générera-t-elle assez de valeur pour justifier une telle démesure ? Lhistoire récente nous a montré des bulles technologiques gonflées par lenthousiasme, puis éclatées par la réalité.
Bien que les entreprises n'aient pas précisé les sources d'énergie dans leur annonce, les besoins énergétiques colossaux ont poussé d'autres géants technologiques à conclure des partenariats nucléaires pour des projets similaires. En septembre 2024, Microsoft a signé un accord de 20 ans pour redémarrer un réacteur de Three Mile Island d'une puissance de 835 mégawatts, tandis qu'en mai de cette année, Amazon Web Services a acheté un centre de données situé à côté de la centrale nucléaire de Susquehanna, en Pennsylvanie, avec l'intention d'utiliser jusqu'à 960 mégawatts.
D'autres projets d'infrastructure IA de grande envergure voient le jour à travers les États-Unis. En juillet, les responsables de Cheyenne, dans le Wyoming, ont annoncé leur intention de construire un centre de données IA qui pourrait à terme atteindre une puissance de 10 gigawatts, consommant ainsi plus d'électricité que tous les foyers de l'État réunis, même dans sa phase initiale de 1,8 gigawatt. Il n'est pas précisé si ce projet est lié aux plans d'OpenAI.
L'ambition d'Altman de conclure des contrats pour des centres de données gigantesques remonte maintenant à plus d'un an. En septembre dernier, le PDG de Constellation Energy, Joe Dominguez, a déclaré à Bloomberg qu'il avait entendu dire qu'Altman voulait cinq à sept centres de données de 5 gigawatts chacun. Alex de Vries, de Digiconomist, a déclaré à Fortune que sept unités de 5 gigawatts auraient « une consommation électrique deux fois supérieure à celle de l'État de New York dans son ensemble ».
Un oligopole qui se renforce au détriment du reste du monde
En sassociant si étroitement, NVIDIA et OpenAI creusent lécart avec le reste de lécosystème. Déjà, les startups et laboratoires universitaires peinent à accéder à des ressources de calcul suffisantes. Demain, face à une infrastructure captée par quelques acteurs, linnovation risque de se concentrer dans un cercle toujours plus restreint.
On pourrait y voir une répétition de lhistoire dinternet, où les promesses douverture se sont transformées en monopoles. Mais cette fois, les enjeux sont encore plus grands : il ne sagit plus de plateformes en ligne, mais du contrôle même de lintelligence artificielle mondiale.
Lombre écologique dun rêve technologique
Les défenseurs de lIA rappellent que ces modèles pourraient résoudre des défis planétaires : médecine, climat, énergie. Mais la contradiction saute aux yeux : pour créer une IA supposée sauver la planète, on construit une infrastructure qui pourrait aggraver le réchauffement climatique par sa seule consommation.
Sans un recours massif à des énergies propres, ce projet ressemble davantage à une fuite en avant énergétique. Le parallèle avec le minage de cryptomonnaies simpose : une technologie prometteuse, mais qui pourrait sombrer dans labsurde par sa démesure.
Conclusion : lombre au tableau dun rêve technologique
Ce partenariat entre OpenAI et NVIDIA restera dans lhistoire comme lun des plus grands paris industriels de lère numérique. Mais il illustre aussi une fuite en avant où chaque nouvelle génération de modèles exige des ressources encore plus massives, sans quun débat public ait réellement eu lieu sur lopportunité de ce modèle.
La question centrale demeure : voulons-nous dune intelligence artificielle qui consomme autant quun pays entier pour exister ? Ou préférons-nous encourager une innovation plus sobre, plus distribuée, et peut-être plus démocratique ?
En attendant, lalliance OpenAI-NVIDIA symbolise à la fois lespoir et le vertige dune humanité qui investit des sommes colossales et une énergie gigantesque pour donner naissance à une machine pensante quitte à mettre sous tension la planète tout entière. Le rêve de la superintelligence se paye au prix fort : argent, ressources, environnement. Il pourrait ouvrir de nouveaux horizons pour lhumanité ou creuser un sillon dinégalités et dimpacts écologiques irréversibles.
Sources : OpenAI, NVIDIA, Data Centers and Energy Use, ministère américain de l'énergie, transcription de l'appel aux actionnaires de NVIDIA
Et vous ?
Dix réacteurs nucléaires pour alimenter une IA : est-ce un usage légitime de lénergie, ou une démesure qui trahit nos priorités collectives ?
Linnovation en IA justifie-t-elle quon consacre des sommes astronomiques à linfrastructure, alors que la transition énergétique mondiale est encore incomplète ?
Comment éviter que la mainmise de NVIDIA et OpenAI nécrase lécosystème dinnovation et ne renforce un oligopole déjà dominant ?
Est-il acceptable que quelques entreprises privées monopolisent des ressources énergétiques équivalentes à celles de pays entiers, au détriment dusages publics ou sociaux essentiels ?
Voir aussi :
Les charges de travail d'IA doubleront la demande d'énergie des centres de données d'ici à 2026 et leur part de la consommation mondiale d'électricité pourrait passer de 2 % en 2024 à plus de 20 % d'ici à 2030
L'IA pourrait engloutir un quart de l'électricité produite aux États-Unis d'ici 2030 si elle ne se défait pas de sa grande dépendance à l'égard de l'énergie, affirme un cadre d'Arm Holdings
Vous avez lu gratuitement 600 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.