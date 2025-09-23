Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Pour mettre cette demande en énergie en perspective, 10 gigawatts équivalent à la production d'environ 10 réacteurs nucléaires, qui produisent généralement environ 1 gigawatt par installation. La consommation énergétique actuelle des centres de données varie entre 10 mégawatts et 1 gigawatt, la plupart des grandes installations consommant entre 50 et 100 mégawatts. L'infrastructure prévue par OpenAI éclipserait les installations existantes, nécessitant autant d'électricité que plusieurs grandes villes.

Dix réacteurs nucléaires pour alimenter une IA : est-ce un usage légitime de lénergie, ou une démesure qui trahit nos priorités collectives ?

Linnovation en IA justifie-t-elle quon consacre des sommes astronomiques à linfrastructure, alors que la transition énergétique mondiale est encore incomplète ?

Comment éviter que la mainmise de NVIDIA et OpenAI nécrase lécosystème dinnovation et ne renforce un oligopole déjà dominant ?

Est-il acceptable que quelques entreprises privées monopolisent des ressources énergétiques équivalentes à celles de pays entiers, au détriment dusages publics ou sociaux essentiels ?

1.21 gigawatts ??!!

Un grand Homme a dit un jour "".

Vraisemblablement des entreprises et des pays sont d'accord avec lui.

Le nombre d'entreprises qui font de l'IA va drastiquement diminuer.

Il y aura quasiment un monopole à la fin. (il n'y a pas des masses de grosses alternatives à YouTube, ce sera pareil mais pour l'IA)

Des entreprises investissent à fond (voir Méta) pour gagner la course.

Y'en a qui ont d'autres priorités que la transition énergétique.

Et il y a moyen de n'utiliser que de l'énergie verte ! En construisant plein de réacteurs nucléaire par exemple

Si ça se trouve des entreprises chinoises et des entreprises russes ont des projets similaire. Enfin c'est ce que dise des étasuniens, ils sont dans la paranoïa "faut investir à fond pour ne pas se faire distancer par un pays étranger".

On ne peut rien faire.

Ces entreprises ont l'argent pour le faire, ces entreprises ont le droit de le faire.

Est-ce que si Bernie Sanders était président, ces entreprises pourraient réaliser ce type de projet ?

On ne saura jamais, parce que les étasuniens n'ont pas voté Bernie Sanders...

On ne peut pas l'empêcher.

À la limite les USA pourrait mettre une taxe sur le kWh utilisé dans l'IA et investir cet argent dans les panneaux solaires.

Il y a une guerre mondiale qui arrive (il faudra bien, à cause de la crise économique).

L'IA pourra donner un gros avantage.

Si ça se trouve bientôt l'UE va vouloir investir des milliards dans l'IA...