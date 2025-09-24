accusé de favoriser la tricherie en proposant instantanément des réponses aux devoirs affichés sur l'écran via un IA Overview
Google pensait offrir un coup de pouce aux élèves avec un simple bouton. Mais son « Homework Help », intégré récemment au navigateur Chrome, a rapidement tourné à la polémique. En promettant de résoudre les devoirs en un clic grâce à lIA, la fonctionnalité a déclenché la colère de nombreux enseignants et responsables académiques, qui y voient un véritable outil de triche intégré par défaut dans lun des logiciels les plus utilisés au monde. Sous pression, la firme de Mountain View a décidé de suspendre temporairement ce bouton. Mais cette pause ne règle en rien les interrogations de fond : quelle place lintelligence artificielle doit-elle occuper dans léducation, et où se situe la frontière entre aide pédagogique et contournement des règles ?
Déployé début septembre 2025, le bouton « Homework Help » saffichait dans la barre dadresse de Chrome dès quun utilisateur visitait une page liée à léducation : sites universitaires, plateformes de cours en ligne, exercices interactifs. En cliquant dessus, létudiant lançait Google Lens, capable danalyser le contenu visible à lécran par exemple une équation, un QCM ou une consigne de dissertation pour proposer instantanément une réponse via un IA Overview.
Présentée comme un prolongement naturel de la stratégie de Google visant à intégrer lIA partout, cette fonctionnalité était censée rendre plus accessibles les capacités danalyse et de génération de réponses déjà disponibles dans Lens et Search. Mais ce qui devait être une aide a été perçu, dans de nombreux cas, comme un raccourci vers la triche.
Une levée de boucliers dans le monde académique
À peine lancé, « Homework Help » a suscité de vives critiques. Plusieurs universités prestigieuses comme UCLA, UC Berkeley ou Emory ont alerté leurs enseignants sur la présence soudaine de ce bouton dans les navigateurs de leurs étudiants. Dans certains cas, il apparaissait même lors dexamens en ligne, faisant craindre une érosion totale de lintégrité académique.
Des enseignants ont dénoncé un outil qui sape leur autorité et détourne les élèves du processus dapprentissage. Ian Linkletter, bibliothécaire à lInstitut de technologie de Colombie-Britannique, na pas mâché ses mots : « Google place un bouton de triche directement dans le navigateur. Cest une attaque frontale contre lintégrité académique. » Et de continuer en disant « Google tente de convaincre les enseignants de renoncer à réglementer l'utilisation de l'IA dans leurs classes, et cela pourrait fonctionner. Google Chrome détient une part de marché suffisante pour modifier le comportement des élèves, et il semble que ce soit là son objectif. »
Plusieurs autres inquiétudes se sont ajoutées : la difficulté pour les administrateurs scolaires de désactiver cette option sur les comptes personnels des étudiants, labsence de transparence sur les critères dapparition du bouton, et surtout le risque que des données issues de plateformes éducatives sécurisées soient envoyées vers les serveurs de Google.
Melissa Loble, directrice académique chez Instructure, l'éditeur du logiciel de cours Canvas, affirme qu'elle s'efforce d'empêcher que les aides à l'étude basées sur l'IA, telles que celles proposées par Google et ChatGPT, ne soient utilisées à des fins de tricherie. « Nous ne soutenons ni ne tolérons cet outil ou tout autre élément pouvant conduire à une malhonnêteté académique », a déclaré Loble.
Colin Horgan, porte-parole de D2L, la société à l'origine de Brightspace, un concurrent de Canvas, a ajouté : « Nous sommes heureux de voir que Google a suspendu l'extension pour le moment. Cependant, nous partageons les préoccupations soulevées par cet outil concernant l'intégrité académique et la confidentialité et la sécurité des données des étudiants. »
La défense de Google : une simple expérimentation
Confronté à cette vague de critiques, Google a annoncé quil suspendait temporairement le déploiement du bouton. Lentreprise assure que son intention nétait pas de favoriser la triche, mais dexplorer de nouvelles façons dintégrer Lens dans Chrome pour simplifier la navigation.
Craig Ewer, porte-parole de la société, a précisé que Google continuerait à travailler avec des enseignants et des partenaires éducatifs pour concevoir des outils plus adaptés. La firme souligne également que les données captées par « Homework Help » ne sont pas conservées ni utilisées pour entraîner ses modèles. Mais cette justification na pas suffi à rassurer les sceptiques.
Un besoin urgent de garde-fous pédagogiques
Ce qui ressort de cette controverse, cest labsence de garde-fous clairs. LIA dans léducation ne peut pas être laissée aux seuls choix des géants du numérique. Il faudrait que les outils incluent des modes différenciés : un mode « apprentissage » proposant des indices ou des explications progressives, et un mode « évaluation » où toute assistance IA est désactivée.
De la même manière, les établissements doivent avoir la main pour activer ou désactiver ces fonctions selon le contexte. Sans cela, chaque innovation risque de se transformer en champ de bataille entre enseignants et éditeurs de logiciels.
Google, un révélateur dun malaise global
Le cas du bouton « Homework Help » nest pas isolé. Il sinscrit dans une tendance plus large où les technologies, conçues pour assister, se retrouvent accusées de miner des valeurs fondamentales. Les universités avaient déjà exprimé leur malaise face à lusage intensif de ChatGPT par les étudiants pour rédiger des dissertations. Ici, lirruption directe dans Chrome a fait exploser la controverse.
La suspension annoncée par Google est donc un signal : la société reconnaît que la technologie ne peut pas simposer sans tenir compte des contextes sociaux et éducatifs. Mais il est probable que lentreprise nabandonne pas lidée. Elle reviendra avec une version « améliorée », mieux encadrée et plus acceptable politiquement.
Qui dirige les salles de classe, les enseignants ou les entreprises technologiques ?
Le bouton d'aide aux devoirs de Chrome n'est pas le premier outil d'IA à perturber les enseignants. Depuis l'arrivée de ChatGPT il y a près de trois ans, les élèves l'utilisent à la fois pour tricher et comme ressource pour faire des recherches ou réfléchir. Cela a suscité une réflexion sur le rôle de l'éducation dans un monde dominé par l'IA, et a également donné naissance à une industrie d'outils permettant de détecter la tricherie générée par l'IA. Il existe désormais des outils IA dédiés, tels que Cluely, qui aident les utilisateurs à « tricher dans tous les domaines ». De nouveaux navigateurs web IA tentent également d'attirer les jeunes utilisateurs en leur promettant d'avoir toujours l'IA à portée de main.
Selon le Pew Research Center, à l'automne dernier, 26 % des adolescents américains âgés de 13 à 17 ans déclaraient utiliser ChatGPT pour leurs devoirs scolaires. C'est deux fois plus qu'en 2023. De son côté, OpenAI a indiqué que plus de 10 % de toutes les requêtes ChatGPT effectuées par des personnes de plus de 18 ans concernaient le tutorat ou l'enseignement.
Google affirme que sa fonction Lens fait depuis longtemps partie du navigateur Chrome, permettant aux utilisateurs de rechercher des images et du texte directement sur les pages web. Plus tôt cette année, Google a également ajouté un bouton à Chrome pour lancer son chatbot Gemini, qui peut également voir ce qui s'affiche sur l'écran d'un utilisateur.
Mais selon les enseignants, le bouton d'aide aux devoirs dépasse les limites, car il s'adresse aux élèves et normalise l'utilisation de l'IA dans un domaine où elle n'a pas sa place. Plusieurs enseignants ont montré comment il fournit des réponses basées sur l'IA pendant les quiz, où les élèves pourraient même supposer qu'il s'agit d'une partie officiellement approuvée du cours. Ignorer un outil qui offre des réponses faciles peut nécessiter une grande maîtrise de soi, ce qui fait souvent défaut aux élèves stressés.
Autre sujet de préoccupation : l'utilisation de cet outil pourrait entraîner l'envoi de données provenant d'un site web privé dédié à un cours vers Google. « Capturer des données provenant d'un site protégé par mot de passe est à la fois irresponsable et contraire à l'éthique », déclare Sage Freeman, vice-doyen du Chemeketa Community College à Salem, dans l'Oregon. Pour sa part, Google a assuré ne conserver actuellement aucune donnée au-delà du stockage temporaire nécessaire au traitement de la requête spécifique, et qu'aucune donnée n'était utilisée pour entraîner son IA.
OpenAI a lancé le « Mode Étudier » sur ChatGPT pour favoriser la pensée critique des élèves
OpenAI a annoncé fièrement le lancement de son nouveau « Mode Étudier » pour ChatGPT, présenté comme une innovation majeure destinée à transformer la manière dont les étudiants interagissent avec lintelligence artificielle. Pensé pour favoriser lapprentissage actif, la pensée critique et la participation intellectuelle, ce mode se distingue par une approche pédagogique plus engageante : au lieu de livrer des réponses toutes faites, lIA interroge, guide, et encourage la réflexion autonome.
Mais derrière cette volonté affichée de « responsabilisation pédagogique », plusieurs voix sélèvent pour dénoncer un effet dannonce masquant une complexité bien plus profonde : celle des rapports ambigus entre lIA, lécole, les institutions et les logiques de marché. Car si le « Mode Étudier » peut sembler salutaire à court terme, il ne sattaque ni aux causes profondes des dérives actuelles, ni aux failles systémiques de léducation à lère de lIA.
Le lancement du « Mode Étudier » intervient dans un contexte de crise éducative amplifiée par l'IA générative. Depuis lexplosion de ChatGPT en 2022, de nombreux enseignants ont observé une montée en flèche des cas de tricherie académique, des devoirs rédigés intégralement par IA, et une dépendance croissante aux réponses automatisées au détriment de la compréhension personnelle.
OpenAI, à linstar dautres grandes entreprises du secteur, a longtemps répondu à ces préoccupations par des avertissements généraux et la mise en place de détecteurs de texte IA peu fiables. Le « Mode Étudier » semble être la première tentative sérieuse de repenser linteraction entre étudiants et IA sous un prisme pédagogique. Pour autant, cette tentative soulève une question fondamentale : peut-on réparer un problème que lon a soi-même provoqué tout en en tirant profit ?
The Guardian souligne avec justesse ce paradoxe : OpenAI se présente aujourdhui en défenseur dun usage vertueux de lIA à lécole, alors même que ses outils ont bouleversé les règles du jeu en matière dévaluation, dautonomie intellectuelle et de rapport au savoir. Le « Mode Étudier » agit ainsi comme un correctif partiel, mais non comme une remise en question globale du rôle de lIA dans le système éducatif.
Vers quel futur pour lIA éducative ?
Cette affaire ouvre des questions essentielles. Les géants du numérique doivent-ils être ceux qui définissent la pédagogie du futur ? Peut-on confier à une entreprise privée la tâche de réinventer la manière dont les jeunes apprennent, sans un cadre éthique et politique solide ?
LIA pourrait être un formidable outil de démocratisation du savoir si elle est utilisée pour expliquer, accompagner, stimuler la curiosité. Mais si elle devient un raccourci qui dispense de leffort intellectuel, elle risque de fragiliser durablement la qualité de léducation.
Conclusion : un simple bouton, un immense débat
La mise en pause du bouton « Homework Help » ne marque pas la fin de lhistoire. Elle révèle surtout que lintroduction de lIA dans léducation ne pourra pas se faire par défaut, sans dialogue. Google a ouvert une boîte de Pandore en pensant simplifier la vie des étudiants. Il a en réalité rappelé que lécole nest pas quune affaire defficacité : cest aussi un espace où leffort, la réflexion et lintégrité comptent plus que les réponses rapides.
Si les écoles peuvent désactiver cet outil via les comptes Google for Education, cette option n'est pas très utile dans les universités, où les étudiants utilisent souvent leurs appareils personnels. « Je trouve incroyable que Google qualifie cette mesure de "soutien au processus d'apprentissage" », a déclaré Brandon Cooke, professeur de philosophie à l'université d'État du Minnesota à Mankato. « Je préférerais de loin que les étudiants viennent me demander de l'aide plutôt que de faire cavalier seul. »
Sources : Pew Research Center, Instructure
Et vous ?
Une entreprise privée comme Google doit-elle avoir le pouvoir de définir la manière dont les étudiants accèdent à linformation et saident dans leurs devoirs ?
Où tracer la frontière entre un outil pédagogique utile et un instrument de triche ?
Les universités et écoles devraient-elles avoir un droit de regard obligatoire sur lactivation ou non de ces fonctionnalités dans leurs environnements numériques ?
Comment garantir que ces outils respectent la vie privée des étudiants et ne transmettent pas de données sensibles à des tiers ?
Faut-il envisager des versions « bridées » de lIA en milieu scolaire, qui privilégient lexplication et laccompagnement plutôt que la génération de réponses directes ?
Les enseignants devraient-ils être davantage impliqués dans la conception et le test de ces outils pour éviter de futurs dérapages ?
Vous avez lu gratuitement 604 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.