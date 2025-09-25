selon des experts qui précisent qu'il s'agit d'un « énorme gaspillage de temps »
Les experts tirent la sonnette d'alarme sur une nouvelle menace insidieuse qui pèse sur la productivité des entreprises américaines : le « workslop ». Dans le contexte professionnel, ce terme désigne un contenu généré par l'IA présentée comme un travail de qualité, mais qui manque de substance pour faire avancer de manière significative une tâche donnée. Une étude révèle que ces contenus inutiles et irresponsables font perdre du temps et détruisent la productivité. Les entreprises poussent vers des processus entièrement automatisés et gérés par l'IA, mais 95 % des projets sont des gouffres financiers qui ne rapportent rien de concret ni de mesurable en retour.
Une contradiction déroutante se dessine dans les entreprises qui adoptent les outils d'IA générative : alors que les employés suivent largement les directives visant à adopter cette technologie, rares sont ceux qui voient celle-ci créer une réelle valeur ajoutée. L'IA générative promettait de révolutionner la productivité. Au lieu de cela, ses contributions sont aujourd'hui décrites comme un énorme gaspillage de temps et le fléau des bureaux du XXIe siècle.
Les chercheurs du Social Media Lab de Stanford et de BetterUp Labs, une plateforme de coaching en ligne, utilisent le terme « workslop » pour décrire ce phénomène. Ce terme fait référence au terme « AI slop » utilisé pour décrire les publications de mauvaise qualité générées par l'IA sur les médias sociaux.
Plus précisément, un workslop désigne « un contenu professionnel généré par l'IA présenté comme un travail de qualité, mais sans substance pour faire avancer de manière significative une tâche donnée ». Les managers qui ont partagé leurs histoires d'horreur sur le workslop avec l'équipe de Stanford et BetterUp ont décrit avoir refait le projet d'un subordonné direct ou l'avoir renvoyé pour qu'il soit profondément révisé, ce qui est une perte de temps.
D'autres ont passé du temps à se demander comment dire à leurs collègues que leur travail était médiocre. Jeffrey Hancock, professeur de communication à l'université de Stanford et directeur fondateur du Stanford Social Media Lab, a partagé un exemple des commentaires recueillis par les chercheurs :
Envoyé par Commentaire d'un chef de projet à propos d'un certain workslop
Un nombre croissant de travailleurs s'appuient discrètement sur l'IA pour accomplir des tâches quotidiennes telles que la rédaction de courriels, l'analyse de données ou le résumé de réunions, mais prétendent ne pas le faire par crainte d'être jugés. Une étude récente de l'agence de marketing OutreachX a révélé que près de la moitié des employés de bureau américains hésitent à divulguer leur utilisation de l'IA à leurs supérieurs, invoquant des préoccupations liées à la sécurité de l'emploi et à la perception de leurs compétences. La situation soulève cependant des inquiétudes en matière de sécurité.
Étude menée par l'équipe de BetterUp Labs et Stanford
Après avoir interrogé des employés à temps plein dans 1 150 entreprises, les chercheurs ont constaté que le workslop se répandait dans toutes les directions au sein des entreprises. Au total, 40 % des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu au cours du mois précédent un document qu'elles qualifieraient de workslop de la part d'un collègue. Ce phénomène se produit principalement entre collègues (40 %), mais le workslop est également envoyé aux managers par leurs subordonnés directs (18 %).
Les employés qui ont été confrontés au workslop estiment qu'en moyenne 15,4 % du contenu qu'ils reçoivent au travail correspond à cette catégorie. Dans 16 % des cas, le workslop descend dans la hiérarchie, des managers vers leurs équipes, voire depuis des échelons supérieurs. Selon les chercheurs, le workslop touche tous les secteurs, mais l'équipe a constaté que les services professionnels et les technologies sont touchés de manière disproportionnée.
Le coût du workslop
Selon les chercheurs, le workslop utilise de manière unique les machines pour décharger le travail cognitif vers un autre être humain. Lorsque des collègues reçoivent un workslop, ils sont souvent amenés à assumer la charge de décoder le contenu, en déduisant le contexte manquant ou erroné. Une cascade de processus décisionnels complexes et laborieux peut s'ensuivre, notamment des retouches et des échanges délicats avec des collègues.
Chaque cas de négligence au travail entraîne des coûts réels pour les entreprises. Les employés ont déclaré passer en moyenne une heure et 56 minutes à traiter chaque cas de négligence au travail. Sur la base des estimations du temps passé par les participants, ainsi que de leur salaire déclaré, nous constatons que ces cas de négligence au travail entraînent une taxe invisible de 186 dollars par mois. Pour une organisation de 10 000 employés, compte tenu de la prévalence estimée du workslop (41 %), cela représente une perte de productivité de plus de 9 millions de dollars par an.
Interrogé sur son expérience avec le workslop, un collaborateur individuel du secteur financier a décrit l'impact de recevoir un travail généré par l'IA : « cela m'a mis dans une situation où je devais décider si je devais le réécrire moi-même, lui demander de le réécrire ou simplement le considérer comme suffisant. Cela contribue à créer une société mentalement paresseuse, à la réflexion lente, qui deviendra totalement dépendante [sic] de forces extérieures ».
Un directeur dans le secteur de la vente au détail a déclaré : « j'ai dû perdre plus de temps à vérifier les informations et à les recouper avec mes propres recherches. J'ai ensuite dû perdre encore plus de temps à organiser des réunions avec d'autres superviseurs pour traiter le problème. Puis j'ai continué à perdre mon temps en devant refaire le travail moi-même ».
Risques pour la culture dentreprise
Les personnes interrogées ont également signalé les coûts sociaux et émotionnels du workslop, notamment la difficulté de trouver une réponse diplomatique lorsqu'elles en sont victimes, en particulier dans les relations hiérarchiques. Lorsque nous avons demandé aux participants à notre étude ce qu'ils ressentaient lorsqu'ils recevaient un travail bâclé, 53 % ont déclaré être agacés, 38 % confus et 22 % offensés.
Le coût le plus alarmant est peut-être celui des relations interpersonnelles. Les travaux générés par l'IA, peu élaborés et peu utiles, ont un impact significatif sur la collaboration au travail. Environ la moitié des personnes interrogées considéraient leurs collègues qui envoyaient des travaux bâclés comme moins créatifs, moins compétents et moins fiables qu'avant de recevoir ces travaux. Quarante-deux pour cent les considéraient comme moins dignes de confiance et 37 % les jugeaient moins intelligents.
Cela fait écho à une étude récente sur la pénalité de compétence liée à l'utilisation de l'IA au travail, dans laquelle les ingénieurs qui auraient utilisé l'IA pour écrire un extrait de code étaient perçus comme moins compétents que ceux qui ne l'utilisaient pas (et les ingénieures étaient pénalisées de manière disproportionnée).
De plus, 34 % des personnes qui reçoivent des messages inappropriés en informent leurs collègues ou leurs responsables, ce qui peut nuire à la confiance entre l'expéditeur et le destinataire. Un tiers des personnes (32 %) qui ont reçu des messages inappropriés déclarent être moins enclines à vouloir retravailler avec l'expéditeur à l'avenir. À long terme, ces tensions interpersonnelles risquent de nuire à des éléments essentiels de la collaboration, indispensables à la réussite de l'adoption de l'IA sur le lieu de travail et à la gestion du changement.
Ce que les dirigeants peuvent faire
Cela signifie-t-il que les entreprises devraient réduire leur utilisation de l'IA ? Probablement pas. Dans un marché concurrentiel, il est difficile d'ignorer une technologie qui, selon les auteurs de l'étude, peut « transformer positivement certains aspects du travail ». Ce que les entreprises peuvent faire, c'est mettre en place des garde-fous. Elles peuvent même envisager de créer un atelier anti-workslop pour leurs employés. Voici ce qu'il pourrait inclure :
- développer la culture de l'IA : les employés doivent considérer les résultats de l'IA comme ceux d'un stagiaire non formé, susceptible de commettre des erreurs factuelles et stylistiques. Les employés doivent connaître les particularités et les limites des outils qu'ils utilisent ;
- préciser quand l'IA est appropriée : « lorsque les dirigeants d'une organisation prônent l'utilisation de l'IA partout et tout le temps, ils montrent un manque de discernement dans la manière d'appliquer cette technologie », écrivent les auteurs de l'étude. « Il est facile de voir comment cela se traduit par des employés qui copient et collent sans réfléchir les réponses de l'IA dans des documents, même lorsque l'IA n'est pas adaptée à la tâche à accomplir » ;
- utiliser l'IA pour peaufiner le travail, pas pour le créer : les entreprises doivent former les employés à utiliser l'IA comme un partenaire de réflexion ou un coach. Les employés peuvent rédiger un brouillon de rapport ou de note de service, en s'assurant qu'il contient toutes les informations et le contexte pertinents, avant de se tourner vers un agent d'IA pour obtenir des conseils et des suggestions ;
- lorsque le travail n'est pas à la hauteur, aborder le sujet : les chercheurs suggèrent que les mêmes attentes qui s'appliquent au travail collaboratif entre deux employés devraient également s'appliquer au travail réalisé par un humain et l'IA ;
- leçons de communication : ce n'est pas sans raison que certains affirment aujourd'hui que les étudiants en communication d'aujourd'hui pourraient être les leaders de demain. À l'ère de l'IA, il est plus important que jamais que les employés comprennent et mettent en pratique la manière de communiquer clairement d'une personne à l'autre avant même d'envisager d'utiliser l'IA.
Conclusion
Alors que les entreprises dépensent des centaines de millions dans des logiciels d'IA pour gagner en efficacité et stimuler la productivité, et encouragent leurs employés à les utiliser librement, elles risquent également de créer des frictions dans leurs opérations. Les chercheurs affirment que le travail « paresseux » généré par l'IA ne fait pas seulement ralentir les gens, il conduit également les employés à perdre le respect qu'ils ont les uns pour les autres.
Après avoir reçu du workslop, les employés ont déclaré qu'ils considéraient leurs collègues à l'origine de ce travail comme moins créatifs et moins dignes de confiance. Ainsi, le workslop ne nuit pas seulement à lefficacité individuelle. Il fragilise aussi la confiance et la communication organisationnelle. Des documents générés automatiquement, mal adaptés ou surabondants peuvent éroder la qualité des interactions humaines, créant un climat de désengagement.
Source : rapport de l'étude
