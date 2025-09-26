qu'il décrit comme un organe mondial de gouvernance malveillant
Peter Thiel a déclaré que la réglementation de l'IA ou de la science en général pourrait conduire à lavènement dun pouvoir mondial autoritaire. Il a assimilé ce pouvoir redoutable à « lAntichrist ». Ce discours à mi-chemin entre foi et politique a été perçu comme provocateur et une nouvelle campagne contre la réglementation. Il met en garde contre les promesses de « paix et sécurité » des projets de réglementation des technologies émergentes. Selon Peter Thiel, les peurs liées à des menaces existentielles comme lIA, la biotechnologie ou la guerre nucléaire pourraient servir de prétexte à une centralisation excessive du pouvoir par les États.
Peter Thiel, 57 ans, est un entrepreneur technologique américain et néo-zélandais d'origine allemande. Il a cofondé l'opérateur de paiement PayPal et de la société d'analyse de données Palantir. Il est également gérant de fonds spéculatifs et investisseur en capital-risque. Ancien donateur du président américain Donald Trump et mentor du vice-président américain JD Vance, Peter Thiel est un personnage controversé et vivement opposé aux réglementations.
Selon Peter Thiel, l'Antéchrist prendrait la forme d'un gouvernement mondial unique qui promettrait de réglementer ces technologies. Il a récemment exprimé sa fascination pour l'eschatologie, ou l'étude de la fin du monde, en donnant une interprétation particulièrement ésotérique des textes bibliques et philosophiques.
En décembre 2024, il a enregistré un podcast en deux parties sur l'apocalypse et les prophéties anciennes avec Peter Robinson, de la Hoover Institution, dans lequel il a exposé ce qu'il a appelé sa « thèse spéculative » : les technologies humaines, telles que la recherche scientifique et l'IA, ont atteint un point où elles pourraient causer la destruction de la civilisation mondiale. Dans le podcast, le milliardaire conservateur a déclaré l'écrivain Peter Robinson :
La dernière série de conférences de Peter Thiel, organisée par le collectif Acts 17, s'est développée à partir de ces idées et semble aller bien au-delà de la « spéculation ». Comme le résume le Wall Street Journal, la première conférence de Peter Thiel portait sur l'Antéchrist et la manière dont il prendrait la forme d'un gouvernement mondial unique.
Selon le milliardaire, les risques existentiels se présenteront sous la forme d'une guerre nucléaire, d'une catastrophe environnementale, d'armes biologiques dangereuses et même de robots tueurs autonomes pilotés par l'IA. Alors que les humains se précipitent vers une dernière bataille, l'Armageddon, un gouvernement mondial unique se formera, promettant la paix et la sécurité. Selon Thiel, ce régime autoritaire totalitaire, doté d'un réel pouvoir et d'une réelle influence, sera l'avènement de l'Antéchrist moderne, une figure définie dans les enseignements chrétiens comme l'adversaire personnel de Dieu qui apparaîtra avant la fin du monde.
Les enjeux et controverses de la rhétorique de Peter Thiel
Peter Thiel mêle des références bibliques et des scénarios de fin des temps aux débats actuels sur lIA. Largument central du milliardaire est que la régulation, censée protéger la société des risques de lIA, pourrait en réalité créer « une structure de contrôle mondial plus dangereuse encore ». Pour Peter Thiel, dans ce scénario, cette régulation ne serait pas une protection, mais le terreau dun autoritarisme justifié par des promesses de « paix et sécurité ».
Mais ce discours soulève plusieurs critiques. Certains critiques y voient une manière dhabiller de rhétorique religieuse la défense dintérêts économiques, puisque Peter Thiel est lui-même investi dans les technologies de pointe, notamment à travers Palantir. Dautres sinquiètent de l'effet de cette rhétorique apocalyptique, qui risque de polariser le débat et de rendre plus difficile la recherche de compromis raisonnables sur la réglementation de lIA.
Palantir a annoncé la semaine dernière qu'il investira plus de 2 milliards de dollars au Royaume-Uni, créant ainsi jusqu'à 350 emplois, dans le cadre d'une série d'annonces faites par des entreprises technologiques américaines à l'occasion de la visite officielle de Donald Trump. En contrepartie, le ministère de la Défense devrait dépenser plus d'un milliard de dollars pour acquérir la technologie d'IA de Palantir, qui pourrait aider à identifier des cibles sur le champ de bataille lors d'une future guerre. Cet accord a suscité des inquiétudes quant au fait qu'il pourrait se faire au détriment des entreprises et des emplois britanniques.
Un rapport de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale sur les territoires palestiniens occupés, adressé au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, a critiqué le travail de certaines entreprises, dont Palantir, avec Israël et les Forces de défense israéliennes. Bloomberg avait précédemment rapporté que les forces de défenses d'Israël (Tsahal) utilisaient un logiciel militaire développé par Palantir pour frapper des cibles à Gaza.
L'entreprise a réfuté ce qu'elle qualifie d'allégations « sans fondement » selon lesquelles elle serait le développeur d'un logiciel de ciblage assisté par l'IA qui aurait été utilisé par Tsahal à Gaza, ou qu'elle serait impliquée dans la base de données « Lavender » utilisée par Tsahal pour le recoupement des cibles. Peter Thiel a donné à l'entreprise le nom des boules de cristal utilisées comme « pierres de voyance » dans Le Seigneur des anneaux.
La face cachée de Peter Thiel : l'informateur confidentiel du FBI
Un rapport exclusif publié par Insider en 2023 a mis en lumière les activités sombres et controversées de Peter Thiel. Le rapport nous apprend notamment que le milliardaire de la tech a été recruté comme informateur confidentiel du FBI en 2021. Peter Thiel aurait fourni des informations à Johnathan Buma, un agent du FBI basé à Los Angeles qui se spécialise dans les enquêtes sur la corruption politique et les campagnes dinfluence étrangère.
Peter Thiel est également connu pour ses prises de position controversées sur la démocratie, le féminisme, le multiculturalisme et la liberté dexpression. Il a financé le procès qui a conduit à la faillite du site Web Gawker, quil accusait faussement davoir violé sa vie privée en révélant son homosexualité. Il a également soutenu des candidats républicains dextrême droite qui véhiculaient des théories du complot, comme Kris Kobach et J.D. Vance. Il a exprimé son intérêt pour le transhumanisme, la cryogénie et la création dîles artificielles indépendantes.
D'un autre côté, les Big Tech américains, tels que Meta, Amazon, Google et Microsoft, font pression pour empêcher les États US d'adopter toute réglementation en matière d'IA au cours de la prochaine décennie. Ce lobbying est mené par l'organisme professionnel Incompas, au nom de ses membres, qui comprennent les Big Tech américains ainsi que des cabinets d'avocats et des sociétés énergétiques. Apple n'est pas membre, mais a déjà fait pression contre des projets de réglementation similaires en Europe.
La Chambre des représentants des États-Unis a adopté le projet de loi controversé « One Big Beautiful Bill Act » en mai 2025. Il contient une disposition qui bloquerait et annulerait la réglementation des États américains en matière d'IA pendant dix ans, c'est-à-dire ce que l'on appelle « le moratoire sur l'IA ». Les partisans de cette mesure affirment qu'elle est essentielle pour développer rapidement l'IA sans contrainte et gagner la compétition face à la Chine. Mais le projet de loi est très impopulaire dans le pays ; un sondage a révélé que les Américains s'opposent au moratoire sur la réglementation de l'IA dans une proportion de 3 contre 1.
Conclusion
Peter Thiel rappelle que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Selon lui, même si la régulation de lIA part dune intention louable protéger la société des dangers de la technologie elle pourrait produire leffet inverse : créer un système de contrôle autoritaire ou étouffer linnovation. Il avertit que vouloir bien faire ne garantit pas un bon résultat, et que certaines mesures de protection peuvent ouvrir la voie à des dérives dangereuses.
Cependant, les experts affirment que sans cadres réglementaires claires, les consommateurs pourraient se trouver exposés à des usages abusifs de lIA, comme la reconnaissance faciale sans garde-fous ou des algorithmes discriminants. L'Union européenne a adopté une législation stricte pour encadrer ces cas d'utilisation jugés à risque. Les experts soulignent également les questions de transition énergétique et démissions liées au développement rapide de lIA.
Les préoccupations en matière de sécurité de l'IA se sont intensifiées, les grandes entreprises et laboratoires spécialisés dans l'IA signalant que leurs modèles approchent des seuils de capacité dangereux. Par exemple, Anthropic a déclaré qu'il existe « une probabilité substantielle que le prochain modèle de l'entreprise nécessite des mesures de sécurité ASL-3 » pour les systèmes qui pourraient aider des individus à créer des armes de destruction massive.
