Google publie des versions mises à jour de ses modèles d'IA Gemini 2.5 Flash et 2.5 Flash-Lite, avec un meilleur suivi des instructions complexes et des capacités multimodales renforcées

Google a dévoilé les aperçus de ses modèles d'intelligence artificielle (IA) Gemini 2.5 Flash et Gemini 2.5 Flash-Lite, qui offrent des gains notables en termes d'efficacité et de capacités multimodales. La version préliminaire de Gemini 2.5 Flash double l'efficacité des jetons, améliore le raisonnement et l'utilisation des outils agentiques, et optimise l'interprétation des images et des diagrammes, tandis que Google 2.5 Flash-Lite affine le suivi des instructions et la qualité de la traduction. Les deux modèles sont disponibles dès aujourd'hui dans Google AI Studio et Vertex AI.
Gemini est une famille de grands modèles de langage multimodaux (LLM) développés par Google DeepMind, qui succèdent à LaMDA et PaLM 2. Elle est composée de Gemini Ultra, Gemini Pro, Gemini Flash et Gemini Nano. Annoncée le 6 décembre 2023, cette famille de modèles d'IA alimente le chatbot du même nom.
Google a récemment mis à jour l'application Google Gemini en apportant des améliorations au modèle Gemini 2.5 Flash. Cette initiative fait suite lancement par Google de Gemini 2.5 Flash-Lite, annoncé comme le modèle le plus rapide et le plus abordable de la famille 2.5.
Grâce aux récentes mises à jour de Gemini 2.5 Flash, les réponses utilisent désormais une mise en forme plus claire avec des en-têtes, des listes et des tableaux, tandis que la fonctionnalité d'aide aux devoirs fournit un raisonnement étape par étape plus solide. Le modèle interprète également les images et les diagrammes de manière plus efficace, permettant aux utilisateurs de télécharger des notes à des fins de synthèse, d'organisation ou de création de fiches.
Les développeurs peuvent accéder aux versions préliminaires de Gemini 2.5 Flash et Gemini 2.5 Flash-Lite via Google AI Studio et Vertex AI. Ces versions préliminaires ne sont pas des versions stables, mais visent à façonner les versions futures.
Mises à jour de Gemini 2.5 Flash
La version Flash 2.5 bénéficie d'améliorations dans deux domaines clés :
- Meilleure utilisation des outils agentiques : Google a amélioré la manière dont le modèle utilise les outils, ce qui se traduit par de meilleures performances dans les applications plus complexes, agentiques et à plusieurs étapes. Ce modèle affiche des améliorations notables sur les principaux benchmarks agentiques, notamment un gain de 5 % sur SWE-Bench Verified par rapport à notre dernière version (de 48,9 % à 54 %).
- Plus efficace : grâce à la réflexion, le modèle est désormais nettement plus rentable : il produit des résultats de meilleure qualité tout en utilisant moins de jetons, ce qui réduit la latence et les coûts.
« Le nouveau modèle Gemini 2.5 Flash offre une combinaison remarquable de vitesse et d'intelligence. Notre évaluation sur des benchmarks internes a révélé un bond de 15 % des performances pour les tâches agentiques à long terme. Son excellent rapport coût-efficacité permet à Manus d'atteindre des niveaux sans précédent, faisant ainsi progresser notre mission qui consiste à étendre la portée humaine », a déclaré Yichao « Peak » Ji, cofondateur et directeur scientifique de Manus, un agent IA autonome.
Cette version peut être testée dès aujourd'hui en utilisant la chaîne de modèle suivante : gemini-2.5-flash-preview-09-2025.
Améliorations en termes de qualité et de vitesse pour les modèles de prévisualisation Gemini 2.5 Flash et 2.5 Flash Lite par rapport aux modèles stables actuels
Mises à jour de Gemini 2.5 Flash-Lite
La version Gemini 2.5 Flash-Lite a été entraînée et développée autour de trois thèmes clés :
- Meilleur suivi des instructions : le modèle est nettement plus performant dans le suivi d'instructions complexes et d'invites système.
- Réduction de la verbosité : il produit désormais des réponses plus concises, un facteur clé pour réduire les coûts des jetons et la latence pour les applications à haut débit.
- Capacités multimodales et de traduction renforcées : cette mise à jour offre une transcription audio plus précise, une meilleure compréhension des images et une qualité de traduction améliorée.
Cette version peut être testée dès aujourd'hui en utilisant la chaîne de modèle suivante : gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025.
Réduction de 50 % des jetons de sortie (et donc des coûts) pour Gemini 2.5 Flash-Lite et réduction de 24 % pour Gemini 2.5 Flash
Commencer à créer avec Gemini
Pour faciliter davantage l'accès aux derniers modèles tout en réduisant la nécessité de garder en mémoire les noms de modèles à longue chaîne de caractères, Google a introduit un alias -latest pour chaque famille de modèles. Cet alias pointe toujours vers les versions les plus récentes des modèles, ce qui permet aux développeurs de tester les nouvelles fonctionnalités sans avoir à mettre à jour leur code à chaque nouvelle version. Vous pouvez accéder aux nouveaux aperçus à l'aide de :
- gemini-flash-latest
- gemini-flash-lite-latest
Pour laisser le temps de tester les nouveaux modèles, Google a indiqué qu'elle s'engageait à toujours prévenir les utilisateurs deux semaines à l'avance (par e-mail) avant de procéder à des mises à jour ou de déprécier une version spécifique postérieure à la dernière. Il s'agit uniquement d'alias de modèles, les limites de débit, les coûts et les fonctionnalités disponibles peuvent donc varier d'une version à l'autre.
Pour les applications qui nécessitent davantage de stabilité, Google recommande aux utilisateurs d'utiliser gemini-2.5-flash et gemini-2.5-flash-lite.
Alors que Google continue d'améliorer les capacités de Gemini, les commentaires des utilisateurs soulignent souvent ses lacunes. Google Gemini est notamment critiquée pour ses faibles performances en codage, allant même jusqu'à se qualifier de « honte pour son espèce ». Cette situation illustre les doutes plus généraux quant aux performances réelles de cette technologie.
Source : Google
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de Google crédible ou pertinente ?
Avez-vous déjà utilisé ce modèle d'IA pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?
Voir aussi :
Google a annoncé une importante expansion de sa gamme de modèles d'IA Gemini et dévoile Gemini 2.5 Flash-Lite, un modèle hautement efficace, tout en rendant 2.5 Flash et 2.5 Pro disponibles pour tous
Google lance Gemini 2.5 Flash, une mise à jour majeure de sa famille d'IA, qui offre aux entreprises et aux développeurs un contrôle sans précédent sur le niveau de raisonnement de leur IA
Vous avez lu gratuitement 610 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.