Le directeur financier d'un géant des logiciels pesant 320 milliards de dollars : « l'IA nous aidera à réduire nos effectifs sans perte financière, mais si nous nous y prenons mal, ce sera un désastre »

Les données du cabinet de conseil en emploi Challenger, Gray and Christmas montrent une forte augmentation des licenciements en juillet 2025, près de la moitié d'entre eux étant liés à l'IA et aux « mises à jour technologiques ». Dans le secteur technologique, plus de 150 000 emplois ont été supprimés dans 549 entreprises en 2024. Depuis le début de cette année, plus de 80 000 travailleurs ont été victimes de réductions d'effectifs dans l'industrie.
Selon Dominik Asam, directeur financier du géant des logiciels SAP, dont le chiffre d'affaires s'élève à 320 milliards de dollars, l'entreprise aura probablement besoin de moins d'ingénieurs pour fournir un rendement identique, voire supérieur. « Il y a tout simplement plus d'automatisation. Certaines tâches sont automatisées et, pour un volume de production identique, nous pouvons nous permettre d'avoir moins de personnel », a déclaré Dominik Asam.
SAP aura besoin d'un nombre réduit de développeurs à l'avenir
Avec 110 000 employés dans le monde entier, l'IA est depuis des années une priorité pour SAP (le terme fait désormais partie de la description de son activité). Mais à l'instar de son directeur financier, le PDG Christian Klein, réfléchit à la manière dont cette technologie lui permettra de remodeler sa main-d'uvre. « Il serait illusoire de croire que l'IA contribuera à accroître la productivité sans que les effectifs changent. Ce ne sera absolument pas le cas. Mais je ne peux pas non plus imaginer des effectifs composés uniquement de travailleurs numériques », a déclaré Christian Klein.
Dominik Asam, directeur financier de SAP
Il estime qu'environ 60 à 70 % des emplois pourraient être numérisés. « Est-ce que je pense avoir besoin du même nombre de développeurs, de commerciaux et de consultants à l'avenir ? Certainement pas avec les profils professionnels qu'ils ont aujourd'hui », a-t-il ajouté.
En juillet 2025, l'entreprise a annoncé qu'elle investit dans des programmes de formation et dans le recrutement de nouveaux collaborateurs dans des domaines critiques pour sa croissance, tout en planifiant des mesures ciblées qui devraient toucher environ 1 à 2 % des effectifs mondiaux de SAP en 2025.
« Alors que notre secteur subit une profonde transformation sous l'impulsion de l'IA et des technologies cloud, nous nous concentrons sur l'optimisation continue de nos processus et de nos structures, ainsi que sur des investissements stratégiques dans les capacités futures », a déclaré un porte-parole de l'entreprise.
SAP se dit conscient des risques liés à l'automatisation par l'IA
L'IA générative mobilise des investissements colossaux, mais les retours sur investissement se font attendre. En tant que cadre supérieur de la société de logiciels la plus cotée d'Europe, Dominik Asam a averti que l'adoption de l'IA générative ne sera bénéfique que si le monde des entreprises met en uvre cette technologie de manière appropriée. Après tout, une récente étude du MIT a révélé que 95 % des projets pilotes d'IA générative n'ont pas atteint leur objectif.
« Je vais être brutal. Et je le dis aussi en interne. Pour SAP et toute autre entreprise de logiciels, l'IA est un formidable catalyseur. Elle peut être formidable ou catastrophique », a averti Dominik Asam. « Ce sera formidable si vous le faites bien, si vous êtes capable de la mettre en uvre et de le faire plus rapidement que les autres. Si vous êtes à la traîne, vous aurez certainement un problème. Nous travaillons jour et nuit pour ne pas prendre de retard ».
Tout comme son directeur financier, le PDG Christian Klein a admis que remodeler complètement son personnel du jour au lendemain pourrait être la recette d'un désastre. « Devenir PDG et croire que désormais, vous prenez les décisions, que vous avez le pouvoir et que tout le monde vous suivra est probablement la plus grande erreur que vous puissiez commettre », a déclaré Klein. « Vous pouvez mettre en place de nombreuses politiques, vous pouvez exercer davantage de pression, mais les gens ne vous suivront pas automatiquement. En période de changement, vous devez communiquer de manière excessive pour convaincre les gens ».
Par ailleurs, le PDG a souligné que d'autres professions, comme celles de scientifique des données (data scientist), seront davantage recherchées. Bien que le secteur de la technologie connaît une baisse des embauches et des opportunités demploi, les emplois entrant dans le cadre du développement et du déploiement de l'IA sont fortement demandée.
L'IA entraîne une restructuration des effectifs des entreprises
Les chefs d'entreprise subissent une pression croissante pour exploiter l'IA afin de rendre le travail plus rapide, moins coûteux et plus efficace. Cela peut réjouir les investisseurs, mais pour les employés, cela pourrait se traduire par une diminution du nombre d'emplois. Dans le secteur technologique, SAP n'est pas la seule entreprise à avoir compris que les capacités de l'IA l'obligent à repenser la taille et la structure de ses effectifs pour rester compétitive.
Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré que les effectifs de l'entreprise diminueront dans les années à venir, à mesure qu'elle adopterait davantage d'outils et d'agents d'IA générative. « Il est difficile de savoir exactement où cela mènera à terme, mais au cours des prochaines années, nous prévoyons que cela réduira l'effectif total de notre entreprise, car nous gagnerons en efficacité en utilisant largement l'IA dans toute l'entreprise », a déclaré Andy Jassy.
Chez Salesforce, cette réalité a déjà pris forme. Le PDG Marc Benioff a admis que l'IA a permis de réorganiser son service client et réduire ses effectifs de 9 000 à 5 000 personnes. Il a qualifié les huit derniers mois de « plus passionnants » de sa carrière, même si l'entreprise a supprimé des milliers d'emplois.
Marc Benioff, qui a cofondé Salesforce en 1999, a déclaré que les agents IA, qui décomposent les tâches complexes en étapes plus petites et peuvent accomplir des missions de manière indépendante, ont remodelé les opérations de l'entreprise. « Si nous avions eu cette conversation il y a un an et que vous aviez appelé Salesforce, vous auriez été en contact avec 9 000 personnes à travers le monde sur notre service cloud », a-t-il déclaré.
Alors que les dirigeants semblent s'accorder sur le fait que la main-d'uvre de demain sera moins nombreuse qu'aujourd'hui, des leaders tels que Steve Preston, PDG de Goodwill, craignent que ces changements ne pénalisent davantage les personnes les plus défavorisées. « Je ne sais pas si cela sera catastrophique, mais je pense que nous allons assister à une réduction significative du nombre d'emplois. Je pense que cela va toucher particulièrement les travailleurs à bas salaire », a déclaré Steve Preston.
L'expérience non concluante de la fintech suédoise Klarna
En février 2024, le PDG de la fintech suédoise Klarna a vanté haut et fort les capacités de son nouveau chatbot d'IA en affirmant qu'il gère l'équivalent de la charge de travail de 700 travailleurs. Le chatbot serait capable de gérer les communications avec les clients, rendre les acheteurs plus heureux et même générer de meilleurs résultats financiers. Lors de l'annonce, le chatbot prendrait déjà en charge environ 66 % de l'assistance à la clientèle.
Klarna affirme que ses assistants d'IA, disponibles sur 23 marchés, parlent 35 langues et ont amélioré la communication avec les communautés locales d'immigrés et d'expatriés sur l'ensemble de ses marchés. Selon Klarna, les robots sont non seulement équivalents aux agents humains en matière de satisfaction de la clientèle, mais sont également disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui a poussé à la réduction massive du personnel.
Selon les données, Klarna a réduit ses effectifs de plus de 1 000 personnes en 2024, en partie à cause de l'utilisation accrue de l'IA. Il prévoyait de procéder à d'autres suppressions d'emplois, ce qui se traduirait par une réduction de près de 2 000 postes. Par la suite, Klarna a réduit ses effectifs d'environ 5 000 à 3 800 par rapport à celui de l'année précédente. Ce plan audacieux visait à réduire les coûts et à optimiser l'efficacité grâce à l'IA.
Cependant, moins d'un an plus tard, en juin 2025, Klarna a opéré un revirement notable en réembauchant des employés humains pour ses services clients. Ce retournement...
