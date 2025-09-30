La Deutsche Bank avertit que la dynamique actuelle de l'économie américaine est dangereusement liée à un cycle d'investissement dans l'IA en plein essor, qui pourrait ne pas être durable. Les analystes de la banque allemande ont récemment mis en garde contre le fait que la forte augmentation des dépenses d'investissement, en particulier dans les centres de données d'IA, gonfle la croissance sans que cette frénésie s'accompagne de revenus durables.
Les entreprises technologiques s'appuient désormais fortement sur la dette pour financer leurs ambitions dans la course à l'IA. L'augmentation du niveau d'endettement est telle que les experts affirment qu'elle rend les comparaisons avec la bulle Internet de la fin des années 1990 encore plus pertinentes.
Au début, les entreprises technologiques riches ouvraient leur portefeuille pour se disputer la première place dans le domaine de l'IA. Elles dépensaient l'argent généré par la publicité et le cloud computing. Il n'y a pas eu de dépenses excessives financées par l'endettement dans les infrastructures informatiques et réseau, comme celles qui ont gonflé la bulle Internet. Mais de nouveaux acteurs nettement plus endettés sont en train d'ouvrir une ère inquiétante.
Cette nouvelle dynamique est financée non seulement par des capitaux à risque, mais aussi par des emprunts, les entreprises se précipitant pour construire les centres de données et acheter les processeurs spécialisés nécessaires à la formation et à l'exécution de grands modèles de langage (LLM).
Les acteurs moins fortunés ou plus petits et leffet dentraînement
L'exemple le plus visible est Oracle. L'entreprise tente de se faire une place dans la course à l'IA. Oracle a conclu cette année un contrat de 300 milliards de dollars avec OpenAI, le créateur du chatbot ChatGPT. Pour tenir ses engagements, Oracle doit investir massivement dès le départ. Les analystes de KeyBanc Capital Markets estiment que l'entreprise pourrait devoir emprunter environ 25 milliards de dollars par an au cours des quatre prochaines années.
Or, Oracle est déjà fortement endettée. À la fin du mois d'août 2025, la société avait une dette à long terme d'environ 82 milliards de dollars et son ratio d'endettement était d'environ 450 %. À titre de comparaison, le ratio d'Alphabet, la société mère de Google, était de 11,5 %, et celui de Microsoft d'environ 33 %. Oracle et d'autres acteurs moins fortunés, tels que CoreWeave, n'ont guère d'autre choix que d'emprunter s'ils veulent jouer dans la cour des grands.
La société technologique Nebius a conclu en septembre un accord de 19,4 milliards de dollars pour fournir à Microsoft des services informatiques d'IA et a déclaré qu'elle financerait les dépenses d'investissement nécessaires en combinant ses flux de trésorerie et une dette garantie par le contrat. De son côté, l'entreprise d'infrastructure d'IA CoreWeave s'est appuyée sur un financement créatif pour gravir les échelons des fournisseurs de calculs pour l'IA.
L'action Oracle a bondi après la divulgation du contrat OpenAI, un vote de confiance des investisseurs malgré des années de consommation de trésorerie prévue. Mais les experts sont sceptiques quant à la capacité de ces entreprises à honorer leurs contrats et à rembourser leurs dettes énormes.
Une faible demande pour les services d'IA professionnels du marché
En misant sur l'endettement, le pari est que la demande rattrapera son retard. Mais de nombreuses études récentes ont montré que l'IA ne se développe pas aussi rapidement que le suggèrent ses promoteurs : selon une étude, seuls 3 % des consommateurs sont prêts à payer pour cette technologie. Les prévisions selon lesquelles les dépenses consacrées aux centres de données d'IA atteindront des milliers de milliards de dollars par an dans les prochaines années semblent très optimistes.
Les passifs sont importants et les délais serrés. Moody's a signalé des risques importants liés aux coûts des équipements, des terrains et de l'électricité et a donné une perspective négative à Oracle en juillet 2025. Selon Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, OpenAI devrait atteindre un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 milliards de dollars en 2030 pour justifier les dépenses colossales prévues dans le contrat en matière d'infrastructure avec Oracle.
Cela représente une forte augmentation par rapport au chiffre d'affaires actuel d'OpenAI, qui est actuellement d'environ 12 milliards de dollars. OpenAI bénéficie du soutien de SoftBank et de Nvidia, qui s'engagent à investir jusqu'à 100 milliards de dollars au fur et à mesure de l'avancement du projet.
C'est beaucoup, mais loin d'être suffisant. L'entreprise doit explorer d'autres pistes rapidement. « La grande majorité de la capacité du centre de données d'Oracle est désormais promise à un seul client, OpenAI, qui n'a pas les moyens financiers d'assumer ses nombreuses obligations », a déclaré Gil Luria.
Implications pour le développement de modèles
Si la dette devient le facteur décisif, les gagnants dans la formation des modèles de base pourraient être ceux qui disposent du capital le moins cher et des bilans les plus solides. Cela pourrait renforcer la position d'un petit groupe de propriétaires de ressources informatiques et de fournisseurs de modèles, et rendre le rythme des mises à niveau des modèles plus sensible aux conditions de crédit.
En cas de resserrement du financement, les fournisseurs pourraient rationner les cycles de formation, ralentir la croissance des paramètres ou donner la priorité aux clients payants plutôt qu'à la recherche, des choix qui pourraient affecter le rythme et l'ouverture des progrès des grands modèles de langage.
Implications pour les acheteurs professionnels
Les développements financés par l'emprunt sont finalement remboursés par le biais des prix. Les entreprises pourraient être confrontées à des coûts de services d'IA plus élevés ou plus variables, ainsi qu'à un risque de concentration des fournisseurs si un grand fournisseur devait renégocier sa capacité ou se refinancer. De nombreux directeurs financiers examinent déjà le retour sur investissement.
Les déploiements d'IA dans les entreprises coûteraient entre 50 000 et 500 000 dollars pour des cas d'utilisation pratiques, les programmes de grande envergure pouvant atteindre plusieurs millions. Ces dépenses contribuent à une augmentation prévue de 9 % des dépenses informatiques mondiales cette année, tirée par l'IA et le cloud.
Quelles évolutions sont possibles ?
Selon les analystes, il y a de bonnes chances que tout s'arrange. Oracle pourrait gérer ses contrats et sa dette avec habileté, comme elle l'a fait par le passé. CoreWeave, Nebius et d'autres acteurs pourraient également inaugurer une vague d'innovations financières qui stimulera la croissance de l'IA.
Mais il est tout aussi probable que bon nombre des contrats colossaux conclus aujourd'hui soient reportés ou renégociés, car la demande finale de services d'IA ne croît pas au même rythme que le développement des infrastructures. Selon les avocats, les contrats pourraient également être transférés : si OpenAI venait à faiblir, Oracle pourrait louer son infrastructure à une autre entreprise plus stable, à condition que l'accord le permette.
Une telle éventualité ne signifierait pas nécessairement la fin pour Oracle et ses concurrents. Mais selon les analystes, ce serait un test redoutable pour un modèle financier émergent pour l'IA, qui semble de plus en plus fragile chaque jour.
Les préoccupations de la Deutsche Bank font écho aux avertissements précédemment lancés par d'éminents économistes. En juillet 2025, Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, affirmait que la bulle de l'IA à Wall Street était pire que la bulle Internet. Il a souligné que les dix principales actions liées à l'IA sont beaucoup plus éloignées de la réalité que ne l'étaient les entreprises technologiques dans les années 1990, et que l'histoire est sur le point de se répéter.
Des entreprises surévaluées avec des bénéfices à la traîne
Selon un rapport publié à l'été 2024 par la société Jefferies, les valeurs liées à l'IA ont grimpé jusqu'à 656 % depuis le lancement de ChatGPT, ajoutant environ 10 000 milliards de dollars à la capitalisation boursière. Mais les bénéfices sont à la traîne, avec un ratio cours/bénéfice supplémentaire de 73 fois pour les valeurs de l'IA. Nvidia a enregistré les gains les plus importants, le cours de son action ayant grimpé de 656 % entre fin 2022 et juillet 2024.
Le battage médiatique autour de l'IA a permis d'injecter énormément de capitaux sur le marché en un court laps de temps. De nombreux rapports prédisent que l'IA ajoutera des milliers...
