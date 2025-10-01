Les robots utiles ne sont pas toujours spectaculaires

LIA entre promesses et lente maturation

Un réalisme qui dérange mais qui protège lindustrie

Lhéritage du Roomba : une leçon de modestie

Vers une robotique intégrée et discrète

Depuis des décennies, limaginaire collectif nourrit lidée que lavenir des robots passe nécessairement par des formes humaines. Les démonstrations de Boston Dynamics, Tesla Optimus ou encore Figure AI entretiennent cette vision dun futur où des androïdes accompliraient toutes les tâches humaines. Pour Brooks, cest une erreur fondamentale.Lhumanoïde séduit lil, rassure linvestisseur et capte lattention des médias, mais il masque un gouffre technique. Dans un entrepôt, une usine ou une maison, les environnements sont chaotiques, remplis dimprévus. Ce que lon montre lors dune démo calibrée ne tient pas lorsquon confronte la machine à la complexité réelle. Le décalage entre le rêve et lusage pratique est abyssal.À linverse de ses concurrents, Brooks mise sur la sobriété. Sa société Robust.AI développe des robots collaboratifs conçus pour lindustrie logistique. Plutôt que dimaginer un humanoïde manipulant des cartons, ses ingénieurs ont conçu des chariots intelligents capables de suivre les opérateurs, de réduire leurs déplacements et de fluidifier les flux de travail.Ces robots ne remplacent pas lhumain : ils le secondent. Brooks insiste : la valeur économique dun robot ne réside pas dans sa ressemblance avec lhomme, mais dans sa capacité à soulager, accélérer et simplifier des tâches précises.Or, ce type dinnovation est souvent jugé « ennuyeux » par les investisseurs, habitués aux promesses spectaculaires. Pourtant, le marché de la logistique mondiale se chiffre en trillions de dollars, et cest là que la robotique peut changer la donne, loin des chimères dun majordome métallique universel.Brooks ne nie pas les avancées de lintelligence artificielle. Lexplosion des modèles de langage, des GPU et des capteurs a ouvert des perspectives inédites. Mais il invite à la patience. Selon lui, lIA suit un cycle comparable à celui dInternet : une vague de promesses, suivie dun ajustement, puis dune lente intégration dans le quotidien.Lintelligence artificielle dite « générale », capable de comprendre et dagir comme un humain dans nimporte quel contexte, reste une chimère. Pour Brooks, ce nest pas une question de mois ou dannées, mais de décennies. LIA actuelle fonctionne remarquablement dans des environnements contrôlés et sur des tâches spécifiques, mais elle se heurte encore à la complexité infinie du monde réel.Le discours de Brooks peut paraître pessimiste, mais il est en réalité protecteur. Lhistoire de la tech est remplie de bulles spéculatives : lintelligence artificielle a déjà traversé plusieurs « hivers » où linvestissement seffondrait après des promesses non tenues. Pour éviter que la robotique ne subisse le même sort, Brooks appelle à recentrer le débat.Investir dans des robots réellement utiles, même si moins « sexy », garantit un retour tangible. À linverse, lobsession pour lhumanoïde risque de provoquer une déception majeure, alimentant la méfiance des marchés et du grand public.Le succès du Roomba illustre bien cette philosophie. Ce robot ne prétendait pas remplacer lhumain dans toutes ses tâches ménagères. Il se concentrait sur une fonction simple : aspirer le sol. Et cest précisément cette modestie, alliée à une utilité claire, qui en fit un succès mondial.Pour Brooks, lavenir de la robotique doit sinspirer de cette approche : privilégier la simplicité et lefficacité, plutôt que de courir après un rêve anthropomorphique qui, en létat actuel, relève davantage de la science-fiction que de la science appliquée.La vision de Brooks esquisse un futur où la robotique sera omniprésente, mais invisible. Des machines qui ne ressemblent pas à lhomme, mais qui amplifient son efficacité. Des robots présents dans les entrepôts, les hôpitaux, les exploitations agricoles ou encore les maisons, mais sans chercher à imiter nos gestes ou notre apparence.Un futur où lintelligence artificielle et la robotique avanceront main dans la main, mais dans une logique de complémentarité et non de substitution.Rodney Brooks : Amazon dispose d'entrepôts automatisés et manuels. Nous essayons d'introduire la technologie dans les entrepôts manuels, qu'il s'agisse de DHL, notre plus gros client, ou d'Amazon. Il s'agit d'introduire des robots là où il n'y en a pas. Et cela ne veut pas dire qu'un humanoïde va tout faire.Vous avez raison, ce n'est pas sexy. Et vous savez ce que cela signifie pour moi ? Il est difficile de lever des fonds. « Pourquoi ne faites-vous pas quelque chose de sexy ? » demandent les investisseurs en capital-risque. Mais il s'agit d'un marché de 4 000 milliards de dollars qui existera pendant des décennies.Rodney : Les robots ne sont pas incarnés. Je dis toujours qu'un robot physique, par son apparence physique, promet ce qu'il peut faire. Le Roomba était un petit disque posé sur le sol. Il ne promettait pas grand-chose : en le voyant, on se disait qu'il ne nettoierait pas les vitres. Mais on pouvait l'imaginer nettoyer le sol. La forme humaine, en revanche, promet en quelque sorte que le robot peut faire tout ce qu'un humain peut faire. C'est pourquoi il est si attrayant pour les gens : il vend une promesse incroyable.Rodney : Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La puissance de traitement dont nous disposons aujourd'hui est incroyable, grâce notamment au marché des téléphones portables qui a largement contribué au développement des capteurs et des calculateurs.Dans mon entreprise, nous utilisons des moteurs de moyeu provenant de scooters électriques, car ils sont fabriqués à des millions d'exemplaires. Ils sont bon marché et bien meilleurs que les moteurs que l'on pouvait acheter il y a 10 ans à un prix bien inférieur. Au lieu de construire des moteurs sur mesure, nous surfons donc sur cette vague.Il en va de même pour les GPU : je pense que Nvidia est l'entreprise la plus chanceuse au monde. Elle fabriquait des processeurs graphiques qui se sont avérés capables d'effectuer les calculs des réseaux neuronaux. Les GPU sont parfaits pour les calculs de vision nécessaires à la localisation, pour savoir où vous vous trouvez : SLAM, (simultaneous localization and mapping, en français localisation et cartographie simultanées).On peut faire beaucoup plus en matière de calcul, de détection, d'actionnement, mais les gens sous-estiment l'importance à long terme de l'environnement naturel. C'est ce que nous constatons avec les véhicules autonomes. J'ai assisté pour la première fois à une conférence sur les véhicules autonomes en 1979 à Tokyo. En 1990, Ernst Dickmanns, en Allemagne, conduisait son camion à 100 km/h sur l'autoroute. Il l'a emmené à Paris, et un véhicule autonome a circulé dans Paris en 1990. Puis, en 2007 et 2008, les gens ont vu le véhicule autonome de la DARPA et ont dit : « Oh, il va être déployé partout. » Mais cela a pris près de 20 ans, et il n'est toujours présent que dans de très petites zones géographiques en raison de la longue traîne de tout ce qui peut arriver.On a tendance à privilégier les démonstrations spectaculaires, mais celles-ci ne reflètent pas la réalité. Ces technologies devront fonctionner dans la réalité complexe. C'est pourquoi leur développement prend autant de temps.Om : Comme Waymo, elles nécessitent encore une intervention humaine.Rodney : C'est pourquoi je suis sceptique quant au système de taxi Tesla. Lors de la dernière conférence sur les résultats financiers, Elon a déclaré qu'ils allaient avoir des conducteurs de sécurité dans les Tesla et qu'ils embauchaient des conducteurs à distance. C'est une sorte de mascarade....