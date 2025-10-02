La scène a tout dun mauvais sketch, mais elle a pourtant été diffusée par le président des États-Unis lui-même. Quelques heures seulement après une réunion tendue avec les leaders démocrates au sujet du budget fédéral, Donald Trump a posté sur Truth Social une vidéo générée par intelligence artificielle. On y voit Chuck Schumer et Hakeem Jeffries caricaturés : sombrero vissé sur la tête, moustache factice, voix trafiquée. Le dialogue fabriqué tourne en dérision les démocrates, accusés de vouloir acheter de nouveaux électeurs en offrant une couverture santé gratuite aux migrants. En arrière-plan, une musique folklorique mexicaine accentue leffet grotesque.
Ce nest pas une vidéo parodique sortie des tréfonds dInternet : elle vient du bureau du président. Et cest précisément ce qui choque.
Un humour vulgaire qui cache une stratégie politique
La vidéo nest pas seulement insultante, elle véhicule des clichés racistes et un langage ordurier : Schumer y déclare que les démocrates ne seraient rien dautre que des « woke pieces of s**t », prêts à manipuler des communautés entières pour leur survie électorale. Si le ton peut sembler caricatural, il sinscrit dans une stratégie plus large : détourner lattention de la crise budgétaire en cours et mobiliser la base trumpiste autour dun ennemi commun, désigné à travers le prisme de lIA.
En provoquant lindignation de ses adversaires, Trump ne cherche pas seulement le clash médiatique : il consolide sa posture de chef de guerre culturelle, en assumant un langage qui brouille la frontière entre humour noir, propagande et manipulation.
Le contexte : un bras de fer budgétaire explosif
Derrière la polémique se cache un enjeu majeur : éviter un « shutdown » fédéral. Le gouvernement fait face à une date butoir mardi soir à 23h59 pour voter une loi de finances. Faute daccord, des millions de fonctionnaires et de services publics seraient paralysés, comme lors du shutdown de 2018-2019.
Les républicains accusent les démocrates de vouloir financer laccès des migrants aux programmes publics de santé, tandis que ces derniers refusent tout compromis qui ninclut pas lextension des crédits dObamacare et lannulation des coupes dans Medicaid. Dans ce bras de fer, la vidéo deepfake agit comme une diversion et une arme politique, destinée à accuser les démocrates de cynisme tout en ralliant les électeurs autour du discours « America First ».
LIA en politique : satire ou désinformation ?
Le recours à une vidéo générée par IA pose une question inédite. Lusage de deepfakes en politique nest pas nouveau, mais jamais un président en exercice navait assumé publiquement un tel contenu. Jusquici, les deepfakes politiques circulaient surtout sur des forums ou via des campagnes de désinformation orchestrées par des acteurs extérieurs. En les postant directement, Trump brouille les lignes : est-ce de la satire légitime ou une forme de manipulation dÉtat ?
La frontière entre humour et désinformation devient dautant plus floue que ces images exploitent des stéréotypes raciaux et alimentent la polarisation politique. Si certains partisans saluent le « génie provocateur » du président, dautres y voient une normalisation dangereuse dun outil qui pourrait, demain, miner la confiance dans tout discours public.
Les réactions indignées de lopposition
Schumer et Jeffries nont pas tardé à réagir. « Cest une vidéo répugnante », a dénoncé le leader démocrate au Sénat, affirmant que ce type de contenus montre lincapacité de Trump à négocier sérieusement. Jeffries, lui, a répondu frontalement dans une autre séquence vidéo : « La prochaine fois que vous avez quelque chose à dire sur moi, ne vous cachez pas derrière une vidéo raciste et fausse générée par IA. Dites-le-moi en face, quand je serai de retour dans le Bureau ovale. »
Le ton martial traduit une inquiétude réelle : si les deepfakes deviennent monnaie courante, comment protéger le débat démocratique de cette contamination numérique ?
La stratégie trumpiste : troll présidentiel et culture Internet
Pour les observateurs, Trump ne se contente pas de gouverner, il performe en permanence pour sa base. Lutilisation dun deepfake vulgaire sinscrit dans cette logique : transformer une technologie complexe en outil de trolling présidentiel. La séquence reprend les codes de la culture Internet la plus provocatrice, celle où « redpilled » et « based » deviennent des marqueurs identitaires pour galvaniser les partisans.
Dans ce registre, lIA est moins un outil dinformation quun instrument de guerre culturelle. Le président joue avec le feu : plus la provocation choque, plus elle fait parler, et plus elle renforce sa position de chef populiste capable de bousculer les normes établies.
Une Amérique en terrain glissant
Au-delà de lanecdote, cet épisode révèle un problème structurel. LAmérique sapprête à entrer dans une campagne électorale saturée de contenus générés par IA. Si le chef de lÉtat en fait un usage assumé, comment imposer des garde-fous aux campagnes de désinformation venues dacteurs privés, de militants radicaux ou même dÉtats étrangers ?
Laffaire met en lumière un paradoxe : au moment où le Congrès discute de réguler les deepfakes pour protéger lintégrité électorale, la présidence elle-même légitime leur usage comme arme de communication.
Trump met en ligne une vidéo d'IA montrant Obama arrêté par le FBI dans le bureau ovale
Trump n'en est pas à son coup d'essai dans le partage de deepfake.
Par exemple, sur son compte Truth Social, Donald Trump a partagé une vidéo TikTok générée par IA dépeignant l'arrestation de l'ancien président Barack Obama par des agents du FBI directement dans le Bureau Ovale. L'incident est survenu dans un contexte déjà tendu, au lendemain d'allégations explosives formulées par Tulsi Gabbard, l'actuelle Directrice du Renseignement National (DNI) : vendredi, elle a publiquement accusé des hauts fonctionnaires de l'administration Obama d'une « conspiration traîtreuse » visant à manipuler des informations clés concernant l'ingérence russe dans l'élection de 2016 et à saper la victoire à la présidence de Donald Trump. Elle a annoncé son intention de transmettre des documents au Département de la Justice pour d'éventuelles poursuites pénales.
La concomitance de ces événements a également alimenté une théorie prégnante : celle d'une tentative délibérée de diversion. De nombreux observateurs ont suggéré que la publication de la vidéo et la résurgence des allégations de Gabbard pourraient viser à détourner l'attention médiatique et publique des dossiers de Jeffrey Epstein, dont le contenu continue de faire l'objet d'une intense spéculation et de relancer des questions sur les liens passés de Donald Trump avec le financier décédé.
La vidéo incriminée débute par des séquences authentiques de Barack Obama déclarant, dans un contexte non spécifié, que « personne, en particulier le Président, n'est au-dessus de la loi ». Ces images sont rapidement suivies par des extraits d'autres figures démocrates de premier plan, dont le président Joe Biden, affirmant que « personne n'est au-dessus de la loi ». Cette juxtaposition initiale vise clairement à établir un contraste rhétorique, suggérant une hypocrisie ou une contradiction dans les propos des démocrates.
Le ton de la vidéo bascule ensuite de manière abrupte et délibérée vers une séquence entièrement générée par intelligence artificielle. Sur scène arrive un « Pepe la grenouille » en costume de clown, puis la scène truquée dun Barack Obama menotté par deux agents du FBI, le tout se déroulant dans le cadre symbolique du Bureau Ovale. En arrière-plan, Donald Trump est visible, affichant un sourire suggestif tandis que l'arrestation se déroule.
L'effet de ce deepfake est renforcé par la bande sonore, puisque la scène de l'arrestation est orchestrée sur la mélodie entraînante de "YMCA" des Village People, une chanson fréquemment utilisée par Donald Trump lors de ses rassemblements politiques. La vidéo se conclut par une image d'Obama en combinaison de prison orange, derrière les barreaux, renforçant visuellement le...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.