Meta AI est un assistant dintelligence artificielle développé par Meta. Il fonctionne un peu comme ChatGPT ou Google Gemini : on peut lui poser des questions, demander des conseils, générer du texte ou des images, ou encore discuter de manière plus naturelle en langage courant. Meta AI est intégré directement dans les applications du groupe ; vous pouvez l'utiliser sur Messenger, WhatsApp, Instagram ou même dans la barre de recherche de Facebook.
Lobjectif est davoir un assistant accessible partout dans lécosystème Meta, sans avoir à télécharger une application séparée. Le PDG Mark Zuckerberg a annoncé que Meta AI comptait plus de 500 millions d'utilisateurs mensuels dans 43 pays en octobre 2024. Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes l'utiliseraient.
Meta AI a été impliqué dans de nombreuses controverses depuis son lancement en septembre 2023, notamment des accusations de violations de données selon lesquelles l'entreprise utilise vos photos Instagram et Facebook pour entraîner son générateur d'images. Mais la dernière annonce de Meta a provoqué une levée de boucliers. Meta veut utiliser vos conversations avec son IA pour « personnaliser les publicités que vous voyez sur ses plateformes ».
Exemple des notifications que les utilisateurs verront à partir du 7 octobre 2025
Ce changement, qui entrera en vigueur le 16 décembre 2025, signifie donc que vous commencerez à voir des suggestions de publications, de vidéos et de groupes Facebook en rapport avec vos conversations textuelles et vocales avec l'IA. Meta commencera à informer les utilisateurs de ce dernier changement le 7 octobre 2025.
Ainsi, si vous interrogez Meta AI sur la randonnée, Meta pourrait en déduire que ce sujet vous intéresse et vous proposer des recommandations de groupes de randonnée sur Facebook, des publications d'amis sur les sentiers locaux ou des publicités pour des chaussures de randonnée. Meta indique qu'il reçoit les mêmes indicateurs lorsque vous effectuez d'autres actions sur ses plateformes, comme aimer une publication ou une page liée à un certain sujet.
Meta précise les limites de sa campagne de collecte d'informations
L'annonce de Meta a suscité de nombreuses préoccupations en matière de protection des données et de confidentialité. Certains critiques perçoivent cette démarche comme une forme découte ou de surveillance des conversations, ce qui pose des questions éthiques fortes. « L'industrie technologique s'emploie vraiment mettre en place ce système de "torment nexus" et rien ne semble pouvoir l'en empêcher d'y arriver », peut-on lire dans les commentaires.
« Torment Nexus » est un terme utilisé pour désigner une invention inspirée (ou évoquant) une horreur ou une menace existentielle d'origine humaine issue d'une histoire de science-fiction, tout en ignorant ou en idéalisant les conséquences dystopiques décrites dans l'histoire. Il se réfère donc à une situation où une technologie qui, selon la science-fiction, devait servir d'avertissement (littéralement « ne pas créer ça ») existe bel et bien dans la réalité.
Anticipant les préoccupations des consommateurs, Meta a précisé qu'il n'utilisera pas les conversations concernant les opinions religieuses, l'orientation sexuelle, les opinions politiques, la santé, l'origine raciale ou ethnique, les convictions philosophiques ou l'appartenance à un syndicat pour personnaliser le contenu.
« Nous avons déjà mis en place des politiques concernant les informations que les gens pourraient considérer comme sensibles et celles-ci continueront de s'appliquer », a déclaré Christy Harris, responsable de la confidentialité chez Meta. Cependant, l'histoire de Meta (alors Facebook) nous rappelle que le géant des réseaux sociaux n'a jamais été champion en matière de protection des données utilisateur, comme en témoigne le scandale Cambridge Analytica.
En réponse à l'annonce de Meta, un critique a déclaré : « je ne suis même pas surpris par cette annonce. À terme, toutes ces entreprises cesseront de parler d'AGI et de guérir le cancer. Elles se contenteront de transformer les LLM en un autre moyen de vendre des produits aux gens, comme l'a déjà fait OpenAI ».
Les consommateurs ne pourront pas se soustraire à cette collecte
Si vous avez lié vos comptes Facebook, Instagram ou WhatsApp, Meta peut également utiliser vos interactions avec son IA sur une plateforme pour vous proposer des publicités sur une autre. Selon Christy Harris, cela inclut toutes les conversations avec Meta IA dans des applications telles que WhatsApp et Messenger, bien que « le traitement des conversations chiffrées par Meta ne changera pas avec cette mise à jour de la politique de confidentialité ».
« Vous avez le contrôle », indique le billet de blogue de Meta. L'entreprise réaffirme que les utilisateurs peuvent « choisir » la façon dont ils « interagissent avec les IA », dissocier leurs comptes sur différentes applications afin de limiter le suivi par les IA, ou ajuster les paramètres publicitaires et de contenu à tout moment.
Cependant une fois que le suivi aura commencé le 16 décembre, les utilisateurs n'auront plus la possibilité de se désinscrire des publicités ciblées basées sur les conversations avec Meta IA. « Il n'y a pas de désinscription pour cette fonctionnalité », souligne Emil Vazquez, porte-parole de Meta. Le fait de ne pas permettre de se retirer (opt-out) inquiète les utilisateurs soucieux de la protection de leurs informations personnelles et de leur vie privée.
De nombreux rapports montrent que les gens ont tendance à trop en dire à l'IA, ce que plusieurs utilisateurs de ChatGPT ont regretté après que leurs conversations privées avec le chatbot ont temporairement commencé à apparaître dans les résultats de recherche Google. Meta a été confronté à une controverse similaire lorsque les utilisateurs ont réalisé que l'onglet « Découvrir » de l'application Meta AI était rempli de conversations avec un chatbot.
La plupart des utilisateurs de Meta dans le monde seront concernés par cette mise à jour, qui s'applique aussi ses gadgets portables, tels que sa gamme de lunettes connectées, qui fournissent à Meta AI une riche source de données sous forme d'enregistrements vocaux, d'images et de vidéos. Seules les régions soumises à des lois strictes en matière de données, telles que l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Corée du Sud, seront épargnées.
Meta va s'appuyer sur l'IA pour augmenter ses revenus publicitaires
L'activité principale de Meta repose depuis longtemps sur la création de profils détaillés des utilisateurs de Facebook et d'Instagram afin de vendre des publicités hyperciblées. La société offre aux annonceurs un moyen d'atteindre des groupes démographiques et d'utilisateurs spécifiques. Désormais, Meta utilisera également les données issues des chats avec son IA pour créer ces profils, ce qui lui donnera un autre signal puissant pour cibler ses publicités.
L'entreprise dispose déjà de nombreuses informations sur ses utilisateurs, mais Meta AI a créé un nouveau flux d'informations très riche. Plus d'un milliard de personnes discutent avec Meta AI chaque mois, et il est courant que les utilisateurs aient des conversations longues et détaillées avec le chatbot. Jusqu'à présent, Meta a largement distribué ses produits d'IA gratuitement, mais l'entreprise peut désormais améliorer ses précieux produits publicitaires grâce aux données qu'elle collecte.
Ces changements rappellent une fois de plus que les produits gratuits proposés par les Big Tech sont souvent assortis de conditions. De nombreuses entreprises utilisent déjà les interactions avec l'IA pour entraîner leurs modèles. Meta, par exemple, s'entraîne sur des enregistrements vocaux, des photos et des vidéos analysés par Meta AI sur ses lunettes connectées. Désormais, Meta va également intégrer ces données dans son système publicitaire.
Les entreprises technologiques commencent à tester des moyens de monétiser leurs produits d'IA, dont la plupart sont aujourd'hui gratuits. Récemment, OpenAI a dévoilé un moyen d'acheter des produits dans ChatGPT, où l'entreprise prélèvera une commission sur les transactions effectuées dans l'application. Plus tôt cette année, Google a révélé son intention d'introduire des publicités dans son produit de recherche alimenté par l'IA, appelé « AI Mode ». Meta affirme que l'entreprise n'a « aucun projet imminent » d'intégrer des publicités dans ses produits d'IA, bien que la PDG Mark Zuckerberg ait...
