Sam Altman, patron dOpenAI, a admis à demi-mot que le « slop feed » ce flux infini de vidéos générées par IA dans Sora 2 est aussi une manuvre financière pour financer lachat de GPU. Derrière la façade du progrès créatif se cache une réalité bien plus prosaïque : celle dune industrie de lIA en quête de ressources matérielles, prête à industrialiser la distraction pour survivre.
La nouvelle application de vidéos courtes d'OpenAI, Sora, semble réunir tous les ingrédients d'un succès viral. Quelques heures seulement après le lancement de l'application mardi, des mèmes créés à l'aide de sa technologie de génération de vidéos par IA se propageaient déjà sur d'autres réseaux sociaux, notamment une vidéo du PDG d'OpenAI, Sam Altman, en train de rapper à l'intérieur d'une cuvette de toilettes.
Le lancement de Sora, avec sa page « pour vous » inspirée de TikTok, a marqué un revirement pour Sam Altman, qui avait précédemment décrit les flux des réseaux sociaux comme « un exemple d'IA mal alignée », dont les algorithmes « sont incroyablement efficaces pour vous inciter à continuer à faire défiler ».
Sora 2 est présenté comme un pas de géant dans la génération vidéo : quelques mots suffisent pour produire une scène photoréaliste, avec musique, éclairage, et jeu dacteur synthétique. Une magie technologique du moins en surface. Car OpenAI ne sest pas contenté de créer un outil : elle a construit un écosystème. Un flux de vidéos, comparable à TikTok ou Reels, diffuse en continu des créations dutilisateurs. Sauf que cette fois, la plupart des vidéos nont pas dauteur humain. Le système les génère, les promeut, et apprend de nos réactions pour optimiser ce qui fera cliquer le plus.
Si les vidéos sont impressionnantes par leur qualité d'image et leurs capacités, elles soulèvent toutefois la question suivante : « Quelqu'un en avait-il vraiment besoin ? » Meta a baptisé son produit « Vibes », tandis qu'OpenAI a lancé une version nouvelle génération de son créateur de vidéos, Sora 2, via une application vidéo de type TikTok pour iOS.
« Sora 2 est impressionnant », déclare un utilisateur de X. « Ce qui est encore plus impressionnant, c'est le peu d'intérêt que je porte à tout ce qui est créé à l'aide de cet outil. »
Le jargon des réseaux sociaux pour ce type de contenu généré par l'IA est « slop », qui signifie en gros générique, sans âme et optimisé pour la quantité, pas pour la qualité. Cependant, d'autres sont plus enthousiastes, y voyant une distraction amusante et un projet créatif. Il est clair que cela a fait son chemin, vu le nombre de vidéos que les utilisateurs publient sur les réseaux sociaux et les discussions que cela a suscitées.
Sora 2, ou comment transformer chaque utilisateur en rouage de lentraînement de lIA
Lorsque OpenAI a annoncé Sora 2, lambition affichée était forte : fournir un outil générateur vidéo (texte → vidéo + audio) plus réaliste, plus contrôlé, tout en le couplant à une application sociale dans la veine de TikTok. Lidée : démocratiser la création vidéo avec une simplicité comparable à celle des chatbots, et lever les barrières techniques pour les créateurs non spécialisés. Les utilisateurs peuvent désormais créer des clips à partir de simples invites textuelles, ajouter des transitions, du son, et publier le tout sur un flux partagé. OpenAI y voit la prochaine étape du « creative computing » : démocratiser la vidéo comme ChatGPT a démocratisé le texte.
Mais derrière cette façade innovante se cache une tension : jusquoù loutil servira-t-il lart et la communauté, et à quel point servira-t-il les intérêts financiers dOpenAI ?
Sur le blog de Sam Altman, on lit des intentions nobles : « optimiser pour la satisfaction utilisateur à long terme », permettre aux utilisateurs de diriger leur fil (« do you want to see videos that will make you more relaxed, or more energized? »), et faire preuve dun certain souci du bien-être psychologique. Il reconnaît cependant une peur : celle dun « cas dégénéré » où lalgorithme pousserait tous les utilisateurs dans un flot automatique, optimisé par renforcement (RL), de contenu « slop ». Autrement dit, une fabrique dengagement.
Or, derrière ces mises en garde, la réalité semble plus crue : Altman a admis que ce fil « slop » pourrait être une forme de « money grab », une façon de générer de lengagement monétisable pour financer les GPU, ces composants très coûteux indispensables à linfrastructure AI dOpenAI. En clair, cette mécanique addictive sert aussi à générer les revenus nécessaires pour acheter et entretenir les GPU qui font tourner les modèles dOpenAI.
La boucle est ainsi bouclée : lutilisateur produit, consomme, et par son attention, finance les infrastructures qui permettront à OpenAI de produire encore plus de contenu automatisé.
Sam Altman : « Nous avons surtout besoin de capitaux pour développer une IA capable de faire de la science »
En effet, une personne a reproché au PDG d'OpenAI, Sam Altman, d'avoir lancé un produit aussi futile après son interview sur CNBC il y a quelques jours, dans laquelle il affirmait que la mission de l'entreprise était d'atteindre une puissance de calcul suffisante pour guérir le cancer et parvenir à une « intelligence artificielle générale » (AGI).
Altman a répondu en reconnaissant qu'il « comprenait » le point de vue des détracteurs, mais a fait valoir que l'entreprise avait besoin de générer des revenus pour couvrir les coûts des centres de données apparemment infinis nécessaires au fonctionnement de cette technologie.
« Nous avons surtout besoin de capitaux pour développer une IA capable de faire de la science, et il est certain que nous concentrons la quasi-totalité de nos efforts de recherche sur l'AGI », explique Altman. « C'est également agréable de montrer aux gens de nouvelles technologies/produits sympas en cours de route, de les faire sourire et, espérons-le, de gagner un peu d'argent compte tenu de tous ces besoins en informatique » tout en précisant que « La réalité est nuancée lorsqu'il s'agit des trajectoires optimales pour une entreprise. »
Ironiquement, Sora 2 nécessite à lui seul une puissance de calcul considérable, ce qui suggère qu'OpenAI doit utiliser cette puissance pour financer davantage son développement. Il est actuellement gratuit pour attirer les utilisateurs, mais cela devrait changer dans un avenir proche.
« Sora 2 sera initialement disponible gratuitement, avec des limites généreuses au départ afin que les utilisateurs puissent explorer librement ses capacités, bien que celles-ci restent soumises à des contraintes informatiques », indique-t-il. Les utilisateurs sérieux devront payer un abonnement ChatGPT Pro de 200 dollars par mois pour bénéficier de toutes les fonctionnalités et de moins de limites.
La logique GPU
Linfrastructure matérielle pour faire tourner un modèle comme Sora 2 est extrêmement coûteuse. Les GPU unités de calcul spécialisées constituent le nerf de la guerre pour lIA moderne. À chaque demande vidéo complexe, le système sollicite des ressources massives.
Lors dune phase de croissance agressive, un acteur comme OpenAI doit à la fois supporter des coûts délectricité, de refroidissement, de maintenance, mais aussi dacquisition ou de location de GPU. Si une app comme Sora génère un usage intensif, des revenus publicitaires et dengagement sont indispensables pour que le modèle soit durable.
Cest là que le fil « slop » entre en jeu : il fonctionne comme un levier pour maximiser le temps dutilisation, multiplier les impressions publicitaires ou les valeurs dengagement monétisables, et faire tourner une boucle économique qui nourrit linvestissement matériel.
Mais cela crée une tension fondamentale : un modèle économique dépendant dune consommation compulsive risque de pousser lalgorithme vers ce quil y a de plus banal, le plus répétitif, plutôt que vers ce qui est innovant, étonnant ou artistiquement pertinent.
La violation des droits d'auteur : l'un des problèmes fondamentaux évidents
Les problèmes fondamentaux posés par les vidéos générées par l'IA, d'un réalisme troublant, sont évidents et se sont matérialisés presque instantanément après le lancement de Sora 2 en début de semaine dernière.
Prenons l'exemple de la violation des droits d'auteur. L'une des premières vidéos Sora 2 était une reproduction parfaite de Rick et Morty rendant visite à Bob l'éponge. Il semble qu'OpenAI a configuré Sora 2 pour autoriser par défaut les contenus protégés par le droit d'auteur, laissant aux détenteurs de propriété intellectuelle la responsabilité de demander proactivement à OpenAI de retirer leurs contenus. Ce qu'ils feront probablement, mais pas avant qu'OpenAI ait récolté le buzz sur les réseaux sociaux de tous ces clones de Rick et Morty, comme il l'a fait lors de la brève mode consistant à « Studio Ghiblifier » vos photos.
Deepfakes, contrôle de lidentité et viralité manipulée
Ensuite, il y a les deepfakes. Une autre dimension du débat concerne les capacités...
