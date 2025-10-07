En contradiction avec un rapport qui fait état de plus de 80 000 licenciements dIT en 2025 en raison de lintégration de lIA
Les économistes du Budget Lab de Yale, un groupe de recherche politique non partisan, ont examiné l'évolution de l'emploi aux États-Unis depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022 et la sortie successive d'autres modèles d'intelligence artificielle générative. Leur conclusion : rien dalarmant pour ce qui est de limpact de lintelligence artificielle sur lemploi. Leur étude se trouve néanmoins être en contradiction avec de multiples cas dentreprises de la filière des technologies de linformation qui ont licencié des employés en raison de lintégration de lintelligence artificielle.
« Nos indicateurs montrent que le marché du travail dans son ensemble n'a pas connu de perturbation notable depuis le lancement de ChatGPT il y a 33 mois, ce qui atténue les craintes selon lesquelles l'automatisation par l'IA serait en train d'éroder la demande de main-d'uvre cognitive dans l'ensemble de l'économie », selon les chercheurs.
Intel, Microsoft, Meta et d'autres suppriment pourtant des emplois sous l'effet de divers facteurs parmi lesquels l'intégration de l'IA figure
Microsoft a mis en uvre une stratégie de licenciement en plusieurs phases tout au long de l'année 2025, supprimant d'abord plus de 6 500 emplois en mai, ce qui a touché environ 3 % de ses 228 000 employés dans le monde. L'entreprise, dont le siège social est situé à Seattle, a ensuite procédé à d'autres licenciements touchant des ingénieurs logiciels, des chefs de produit, des responsables de programmes techniques, des spécialistes du marketing et des conseillers juridiques. Les suppressions d'emplois de mai représentent l'un des plus importants licenciements de Microsoft depuis la suppression de 10 000 emplois en 2023.
Puis en juillet, Microsoft a entamé une nouvelle série de licenciements qui toucheront 9 000 travailleurs. Cette mesure concernera moins de 4 % de ses effectifs mondiaux, répartis entre différentes équipes, zones géographiques et niveaux d'expérience. Microsoft explique que ces licenciements visent à rationaliser les processus et à réduire les niveaux hiérarchiques. Mais en coulisses, les employés racontent une tout autre histoire : l'entreprise chercherait à remplacer autant d'emplois que possible par des agents d'IA. Pourtant, les développeurs affirment que l'IA de Microsoft est loin d'être fiable. Jusqu'ici, Microsoft Copilot n'a pas réussi à convaincre les organisations qui l'ont testé.
Intel a annoncé le plan social le plus dévastateur de l'industrie technologique pour 2025, prévoyant de supprimer plus de 21 000 emplois, soit environ 20 % de son effectif total. Les suppressions d'emplois du géant des semi-conducteurs interviennent avant la publication de ses résultats du premier trimestre sous la direction du nouveau PDG Lip-Bu Tan, qui a succédé à Pat Gelsinger, en poste depuis longtemps.
En outre, Intel prévoit de licencier 15 à 20 % des employés de sa division Intel Foundry à partir de juillet, ce qui affectera l'unité qui conçoit, fabrique et conditionne des semi-conducteurs pour des clients externes. Avec un effectif total de 108 900 personnes en décembre 2024, ces réductions combinées représentent l'une des plus importantes vagues de licenciements jamais enregistrées dans l'histoire du secteur technologique.
Meta a annoncé qu'elle allait supprimer 5 % de ses effectifs, en ciblant ce que le PDG Mark Zuckerberg a qualifié d'« employés peu performants », alors que l'entreprise se prépare à « une année intense ». Avec plus de 72 000 employés selon son dernier rapport trimestriel, les suppressions d'emplois du géant des médias sociaux touchent environ 3 600 travailleurs. Les licenciements ont commencé en février et ont touché le plus durement les équipes chargées de superviser Facebook, la plateforme de réalité virtuelle Horizon et les opérations logistiques. Meta a également procédé à des licenciements supplémentaires en avril, supprimant plus de 100 emplois dans sa division Reality Labs, qui gère le développement de la réalité virtuelle et des technologies portables pour les casques Quest de Meta.
Google a procédé à plusieurs vagues de licenciements tout au long de l'année 2025, touchant des centaines d'employés dans plusieurs divisions. Le géant de la recherche a supprimé 200 postes dans son unité commerciale mondiale, qui gère les partenariats et les ventes, tout en licenciant des centaines d'employés dans sa division plateformes et appareils, qui couvre Android, les téléphones Pixel et le navigateur Chrome. D'autres suppressions d'emplois ont touché les équipes People Operations et Cloud Organizations dans le cadre d'un effort de réorganisation plus large.
Google a proposé un programme de départ volontaire aux employés américains de People Operations dans le cadre d'une restructuration visant à « renforcer la collaboration et développer notre capacité à servir nos clients rapidement et efficacement ». Selon un rapport, Google a proposé de l'argent aux employés qui ne sont pas "profondément engagés" dans sa mission pour qu'ils démissionnent. Google a confirmé qu'elle avait mis en place un programme de "départ volontaire" pour certains employés de ses équipes de produits qui ne s'alignent pas sur les objectifs de la division ou qui ont des difficultés avec des exigences de travail hybrides ou avec leurs rôles.
Automattic, la société mère de Tumblr et WordPress, a supprimé 16 % de ses effectifs mondiaux, qui comptent près de 1 500 personnes. Le PDG Matt Mullenweg a déclaré que l'entreprise était arrivée à un « tournant important », avec une croissance de ses revenus sur un marché hautement concurrentiel où « la technologie évolue à un rythme sans précédent ». La restructuration visait à améliorer « la productivité, la rentabilité et la capacité d'investissement », tandis que l'entreprise offrait des indemnités de licenciement et des ressources d'aide à la recherche d'emploi aux employés concernés.
L'adoption rapide des outils d'IA a rendu de nombreux postes superflus, en particulier dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du support et des fonctions administratives. Les entreprises investissent massivement dans l'automatisation afin d'améliorer leur efficacité et de réduire leurs coûts. La frénésie d'embauche de 2020-2022, alimentée par le télétravail et la transformation numérique, a conduit à un gonflement des effectifs. À mesure que la croissance se normalise, les entreprises réévaluent leurs besoins en personnel.
Que pensez-vous de la conclusion de cette étude de luniversité de Yale selon laquelle lIA na pas eu dimpact sur lemploi ? Est-elle cohérente avec la réalité dont vous êtes au fait ?
