Lundi, OpenAI a présenté ses outils de codage aux développeurs de logiciels dans l'espoir de générer l'utilisation et les revenus nécessaires pour récupérer les sommes considérables qu'elle dépense pour créer et exploiter ses services d'IA. Le PDG Sam Altman a présidé l'OpenAI DevDay 2025 au Fort Mason Center de San Francisco, le troisième événement de ce type depuis que l'entreprise a commencé à utiliser des quantités massives de cloud computing coûteux pour revendre des données récupérées sous forme de service.
« Aujourd'hui, 4 millions de développeurs ont créé avec OpenAI », a déclaré Altman lors d'une présentation diffusée en streaming. « Plus de 800 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine, et nous traitons plus de six milliards de tokens par minute sur l'API, grâce à vous tous. L'IA est passée d'un simple divertissement à un outil que les gens utilisent quotidiennement pour créer. »
Cela n'a toutefois pas suffi à générer des bénéfices. Selon ses résultats, OpenAI a généré 4,3 milliards de dollars de revenus au premier semestre 2025, soit 16 % de plus que sur l'ensemble de l'année 2024, et a déclaré une perte nette de 13,5 milliards de dollars, contre 3,1 milliards de dollars au cours de la même période l'année dernière.
Altman : c'est le meilleur moment pour créer des applications logicielles avec OpenAI
Altman insiste sur le fait qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour créer des applications logicielles avec OpenAI, et il a fourni quelques détails sur la manière dont le géant de l'IA compte aider les développeurs à y parvenir.
Altman a déclaré que désormais, le nouveau SDK donnera aux développeurs un contrôle « complet » sur les données des applications, les déclencheurs d'actions et même les interfaces utilisateur interactives pour les applications qui peuvent apparaître en ligne dans le cadre d'une fenêtre de conversation ChatGPT existante.
Le SDK est basé sur le protocole open source Model Context Protocol (MCP), a déclaré Altman. Cela signifie que les développeurs qui utilisent déjà le MCP n'ont qu'à ajouter une ressource HTML pour permettre l'intégration de ChatGPT, a-t-il ajouté.
Grâce à cette nouvelle intégration, un utilisateur de ChatGPT peut par exemple demander directement à Figma de transformer un croquis en diagramme et obtenir les résultats intégrés dans sa conversation ChatGPT. Cela signifie également que ChatGPT peut suggérer des applications susceptibles de répondre à une requête plus générale, comme recommander et créer une playlist Spotify lorsque quelqu'un demande des suggestions de chansons.
Lors d'une démonstration en direct sur scène, Alexi Christakis, ingénieur logiciel chez OpenAI, a montré comment la nouvelle API peut « exposer le contexte à ChatGPT à partir de votre application », un processus qu'il a comparé à ChatGPT « parlant aux applications ». Par exemple, le LLM peut développer en temps réel ce qui est dit dans une vidéo Coursera intégrée. « Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que je vois dans la vidéo, ChatGPT le voit immédiatement », a déclaré Christakis sur scène.
D'autres démonstrations sur scène ont montré ChatGPT utilisant Canva pour générer des idées d'affiches en arrière-plan pendant que l'utilisateur consultait une carte Zillow intégrée pour obtenir des informations. Même lorsque la fenêtre Zillow était agrandie en plein écran, l'utilisateur pouvait demander à ChatGPT des informations supplémentaires via une fenêtre de chat superposée.
Bien qu'Altman ait mentionné un « protocole commercial agentique » qui permettra aux utilisateurs de l'application de profiter d'un « paiement instantané » depuis ChatGPT, il a précisé par la suite que les détails concernant la monétisation ne seraient disponibles que « prochainement ».
Altman et ses collaborateurs ont décrit entre autres :
- Apps SDK, un moyen d'intégrer des applications dans ChatGPT
- AgentKit, un ensemble d'outils permettant de créer des agents basés sur l'IA, notamment Agent Builder, Connector Registry et ChatKit
- L'ajout de nouveaux Evals pour tester et mesurer le comportement des modèles
- La disponibilité générale de Codex
- Le lancement de l'API GPT-5 Pro
- Et un modèle vocal plus petit appelé gpt-realtime-mini.
Voici un résumé des points les plus importants et les plus intéressants
L'Apps SDK permet à ChatGPT d'envoyer des utilisateurs vers votre programme
L'Apps SDK offre un moyen de découvrir et d'invoquer des applications via l'interface ChatGPT.
« Lorsqu'une personne utilise ChatGPT, vous pourrez trouver une application en la demandant par son nom », explique Altman. « Par exemple, vous pouvez esquisser un flux de produit pour ChatGPT, puis dire « Figma, transforme cette esquisse en un diagramme exploitable ». L'application Figma prendra le relais, répondra et effectuera l'action. »
L'action Figma a grimpé de 16 % après qu'Altman en ait parlé dans sa présentation, un signe que les investisseurs veulent profiter du boom de l'IA.
Sur le plan fonctionnel, l'idée est similaire à celle d'Android Intent, qui permet de transférer des données d'une application mobile à une autre. Mais OpenAI vise à généraliser ce type de communication entre applications afin qu'elle fonctionne à un niveau plus large, grâce au langage naturel. Et elle le fait d'une manière qui aura des implications économiques pour les développeurs d'applications.
Pour participer, les développeurs doivent configurer des métadonnées qui informent ChatGPT des fonctions de leur application, créer un serveur MCP pour gérer la communication avec ChatGPT et connecter le serveur MCP à ChatGPT. Ils ont tout intérêt à le faire compte tenu de l'importance de l'audience de ChatGPT : l'intégration est une condition préalable pour que ChatGPT affiche les applications. Cependant, les créateurs d'applications qui acceptent de confier la distribution à un tiers peuvent se retrouver à la merci de cette entité, comme l'ont démontré l'App Store d'Apple et Google Play.
Les développeurs qui acceptent ce compromis pourront enregistrer leurs applications afin que ChatGPT puisse acheminer les requêtes vers ces applications lorsque le sujet et les métadonnées suggèrent une correspondance.
Alexi Christakis, membre du personnel technique d'OpenAI, a expliqué comment fonctionne la découverte d'applications ChatGPT lorsque l'utilisateur n'a jamais essayé l'application auparavant ; cela nécessite le consentement de l'utilisateur pour connecter l'application à votre conversation ChatGPT.
AgentKit aide à créer des flux de travail
AgentKit permet de configurer des flux de travail qui seront exécutés par des agents (modèles exécutant des outils en boucle). Agent Builder propose des organigrammes visuels pour connecter les modèles aux données et aux outils. Connector Registry fournit un panneau d'administration qui contrôle la manière dont ChatGPT et l'API sont liés à d'autres services, tels que des connecteurs préconfigurés pour Dropbox, Google Drive, Sharepoint et Microsoft Teams, ainsi que des serveurs MCP tiers.
« AgentKit est un ensemble complet de modules disponibles sur la plateforme OpenAI, conçu pour vous aider à faire passer les agents du stade de prototype à celui de production », a déclaré Altman. « Il contient tout ce dont vous avez besoin pour créer, déployer et optimiser les flux de travail Agentic avec beaucoup moins de friction. »
Altman a décrit comment la chaîne de supermarchés Albertson's a créé un agent à l'aide d'AgentKit. Confrontée à une baisse inattendue de 32 % des ventes de crème glacée, la chaîne de supermarchés aurait normalement dû entreprendre un long processus de reporting et d'analyse des données sur tableur, a-t-il déclaré.
« Désormais, un employé peut simplement demander à l'agent ce qui se passe », a déclaré Altman. « L'agent examinera le contexte complet de tout ce qu'il peut découvrir (saisonnalité, tendances historiques, facteurs externes) et formulera une recommandation. »
Il n'a pas précisé si la recommandation qui en résulterait permettrait d'inverser la tendance à la baisse des ventes, ni comment elle se comparerait à une analyse plus lente des données humaines.
L'utilité de l'intervention de l'IA n'a pas non plus été abordée lors d'une démonstration d'Agent Builder par Christina Huang, membre du personnel technique d'OpenAI. Elle a créé un agent pour recommander des sessions lors du DevDay d'OpenAI en moins de huit minutes. La valeur ajoutée de cette expérience low-code dépendra de la nature de la tâche à accomplir : s'agit-il d'une tâche que l'on préfère déléguer à un widget de page web assemblé à la hâte ou d'un défi que l'on peut relever sans aide ?
Altman a conclu : « Nous voulons qu'OpenAI soit une plateforme de choix pour cette nouvelle ère de construction. Nous pensons que les choses vont bientôt prendre une...
