James Stephen « Jimmy » Donaldson, plus connu sous son pseudonyme en ligne MrBeast, est un YouTuber, une personnalité médiatique et un homme d'affaires américain. Ses vidéos YouTube, dans lesquelles il organise souvent des défis élaborés et des actions philanthropiques grandioses, sont connues pour leur rythme rapide et leur grande qualité de production. Avec plus de 442 millions d'abonnés, il possède la chaîne la plus suivie sur YouTube. Il est également le troisième créateur le plus suivi sur TikTok, avec plus de 119,3 millions d'abonnés.
Les chatbots dIA changent profondément la manière dont les internautes accèdent à linformation. Autrefois, les moteurs de recherche redirigeaient les utilisateurs vers les sites qui produisent le contenu. Aujourdhui, les chatbots répondent directement, en sappuyant sur les contenus existants, sans forcément rediriger vers les créateurs. Résultat : les éditeurs enregistrent une baisse alarmante de leur trafic, donc des revenus. Les éditeurs luttent pour se faire payer par les entreprises d'IA pour l'accès à leurs contenus. En plus de ces défis, le contenu du Web devient moins fiable à cause des données synthétiques générées par l'IA.
MrBeast affirme que les progrès rapides de l'intelligence artificielle générative (IA) sont « effrayants » pour les « millions de créateurs qui gagnent actuellement leur vie en produisant du contenu ». Les outils d'IA capables de créer des vidéos complètes à partir de simples invites textuelles saisies par les utilisateurs ont connu des progrès rapides ces dernières années. Le plus récent d'entre eux, Sora d'OpenAI, lancé la semaine dernière, a attiré l'attention en raison de la facilité avec laquelle il permet de reproduire des personnages et des contenus protégés par le droit d'auteur.
Sur les réseaux sociaux, MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, s'est interrogé sur ce qu'il adviendrait des personnes comme lui « lorsque les vidéos générées par l'IA seront aussi bonnes que les vidéos normales ». Les craintes concernant l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi sont très répandues, mais particulièrement vives dans les industries créatives. Dans les industries du cinéma et des jeux vidéo, l'utilisation de l'IA a donné lieu à de nombreuses actions syndicales. Ces inquiétudes ont récemment été ravivées par un acteur IA qui a fait la une des journaux.
Cependant, l'IA est également largement utilisée dans ces mêmes secteurs. Par exemple, YouTube propose l'utilisation de l'IA générative aux créateurs de contenu, notamment pour générer des vidéos grâce à l'outil Veo de Google. L'IA peut également être utilisée pour générer automatiquement des sous-titres ou pour affiner des idées et des scripts.
Certaines vidéos YouTube sont entièrement générées par l'IA, par exemple les longues vidéos que les gens peuvent regarder pour les aider à s'endormir, explique Lars Erik Holmquist, professeur de design et d'innovation à l'université de Nottingham Trent. Cependant, « la tendance générale qui se dégage de notre vision de l'IA en tant qu'outil [est] qu'elle rend la créativité beaucoup moins coûteuse », ajoute-t-il. « Je pense que les gagnants à court terme seront ceux qui l'utiliseront pour créer du contenu de très bonne qualité », conclut-il.
Pour des créateurs comme MrBeast, il est peu probable qu'il soit remplacé par des vidéos générées par l'IA. « Son idée est de pousser les gens à faire des choses inconfortables ou dangereuses pour de l'argent, et si ce n'était pas réel, personne ne regarderait », explique le professeur Holmquist. Mais, compte tenu de son immense notoriété, le fait qu'il interrompe son flux habituel sur X, qui sert généralement à promouvoir ses vidéos, pour parler de cela est significatif.
L'IA pourrait être utile à des créateurs comme MrBeast en coulisses, par exemple dans la production ou le graphisme. Il a d'ailleurs essayé cela plus tôt cette année, mais il a dû faire face à une vive réaction de la part d'autres créateurs lorsqu'il a lancé un outil d'IA permettant de générer des miniatures pour les vidéos. D'autres YouTubers de renom ont toutefois souligné la controverse autour de la manière dont l'IA générative est entraînée, certains affirmant qu'elle vole des contenus protégés par le droit d'auteur sans rémunérer les créateurs. MrBeast a supprimé les outils de sa plateforme d'analyse et a fourni à la place des liens vers des concepteurs humains.
Cette déclaration intervient alors que la prochaine émission de téléréalité de MrBeast avec Amazon fait l'objet d'un recours collectif pour harcèlement sexuel et « mauvais traitements chroniques ». L'émission elle-même semble être la recette parfaite pour l'exploitation, les abus et les traumatismes graves, avec ce que Rolling Stone résume comme « des défis exagérés, tels que rester dans un bunker nucléaire pendant 100 jours ou survivre en prison, qui mettent à l'épreuve le courage des participants ».
Beast Games, comme son nom effrayant l'indique, oppose plus de 1 000 participants les uns aux autres pour un seul prix de 5 millions de dollars en espèces ; tous ont dû signer des accords de confidentialité. La première partie de l'émission a été filmée à Las Vegas en juillet, et la seconde à Toronto le mois dernier.
Le procès intenté par cinq candidats anonymes affirme qu'Amazon et la société de production de MrBeast « n'ont pas versé le salaire minimum et les heures supplémentaires », « n'ont pas empêché le harcèlement sexuel », « n'ont pas accordé aux participants des pauses repas ou des pauses repos ininterrompues » et ont soumis les candidats à « des circonstances et des conditions dangereuses comme condition de leur emploi ».
Les participants affirment également que les producteurs n'ont pas fourni « de personnel médical adéquat sur place » et les ont même forcés à ne pas dormir et à « participer à des jeux qui présentaient un risque déraisonnable de blessures physiques et mentales ». Les plaignants exigent qu'Amazon et MrBeast paient les salaires prétendument impayés ainsi que des dommages-intérêts punitifs non spécifiés.
Sans entrer dans les détails, les avocats représentant les participants ont déclaré que leur procès visait à « établir un schéma de harcèlement sexuel », ce qui est particulièrement inquiétant. Le procès en fournit un exemple, en citant le manuel de l'employé de Beast Games intitulé « Comment réussir dans la production MrBeast », qui stipule : « Si un talent veut dessiner un pénis sur le tableau blanc dans la vidéo ou faire quelque chose de stupide, laissez-le faire... Faites vraiment tout ce que vous pouvez pour donner du pouvoir aux garçons pendant le tournage et les aider à créer du contenu. Aidez-les à être idiots. »...
