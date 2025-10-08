Les dépenses massives dans les centres de données IA stimulent 92% de la croissance du PIB américain, alors que celle-ci n'est que de 0,1%, ce qui masque la stagnation et fait craindre une bulle industrielle

Tout le monde s'est mis à rêver de la nouvelle révolution promise par l'IA. Les chiffres donnent le vertige : des milliards de dollars investis, des valorisations qui s'envolent et un marché boursier enivré par les promesses d'un futur radieux. Les promesses sont immenses : réinventer la productivité, automatiser la créativité, transformer la manière dont nous travaillons. Mais derrière cet emballement médiatique et financier, des signaux inquiétants saccumulent.
Les entreprises ont investi des sommes colossales dans la construction de centres de données pour l'IA. Le risque est de construire trop vite et trop grand, créant une surcapacité coûteuse avant que la demande ne justifie ces équipements. Les économistes avertissent qu'une gigantesque bulle s'est formée dans le secteur de l'IA.
Selon l'économiste de Harvard Jason Furman, la croissance du PIB américain au premier semestre 2025 a été presque entièrement tirée par les investissements dans les centres de données. En excluant les catégories liées à la technologie, il s'aperçoit que la croissance du PIB n'est que de 0,1 % sur une base annualisée, ce qui souligne le rôle de plus en plus central des infrastructures de haute technologie dans l'évolution des résultats macroéconomiques.
Si ces dépenses stimulent l'expansion économique du pays, elles nourrissent aussi les craintes d'une bulle non durable masquant la faiblesse d'autres secteurs. L'ampleur de l'investissement est stupéfiante. Selon Morgan Stanley Wealth Management, les dépenses annuelles des hyperscaleurs dans les centres de données avoisinent les 400 milliards de dollars. Selon certains détracteurs, « la force apparente de l'économie américaine n'était qu'une illusion ».
« Notre économie pourrait bien se résumer à trois centres de données d'IA dissimulés sous un manteau de tranchée », ironise l'auteur Rusty Foster de Today in Tabs. Les chiffres récents tendent à lui donner raison. Malgré les avertissements, les entreprises technologiques poursuivent leurs investissements.
« La vitesse de croissance et l'ampleur des investissements faussent leur impact économique global, les dix principaux investisseurs représentant près d'un tiers de toutes les dépenses. Pour mettre les choses en perspective, on estime que les dépenses liées aux centres de données ajoutent environ 100 points de base à la croissance du PIB réel des États-Unis », souligne Lisa Shallet, directrice des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management.
Risques et enjeux de la dépendance à un seul moteur de croissance
Jason Furman a partagé son analyse dans un article publié le 27 septembre 2025 sur X (ex-Twitter). Techniquement, comme le souligne Jason Furman, les investissements dans les équipements et logiciels de traitement de l'information ne représentaient que 4 % du PIB des États-Unis au premier semestre 2025, mais ils ont également représenté 92 % de la croissance du PIB au cours de cette période. Son analyse a été partagée par plusieurs de ses pairs.
Ses conclusions font écho à plusieurs mois d'observations sur le boom remarquable des centres de données. En août 2025, Renaissance Macro Research notait que la valeur en dollars contribuant à la croissance du PIB grâce à la construction de centres de données avait dépassé pour la première fois les dépenses de consommation des États-Unis. C'est remarquable si l'on considère que les dépenses de consommation représentent les deux tiers du PIB.
Cette forte croissance tirée par la technologie s'inscrit dans un contexte de ralentissement économique général et, paradoxalement, de forte croissance du PIB. La création d'emplois a ralenti, ce qui fait craindre que, sans les investissements technologiques, l'économie américaine aurait pu entrer en récession. Si les investissements colossaux dans les centres de données pour lIA ralentissent, léconomie pourrait connaître un brusque coup darrêt.
La course pour accumuler la puissance informatique nécessaire à lIA
Les entreprises investissent massivement pour gagner la course à l'IA. La pression est immense, obligeant les entreprises à construire leur propre infrastructure à un rythme effréné. Elon Musk, qui se dépêche de rattraper son retard avec sa propre entreprise xAI, a fait remarquer que lorsque les fournisseurs existants proposaient des délais de 18 à 24 mois, « cela signifiait que la défaite était certaine. La seule option était de le faire nous-mêmes ».
L'ampleur des dépenses est telle qu'elle modifie les prévisions économiques. Les dépenses prévues par OpenAI, d'environ 850 milliards de dollars, représentent près de la moitié de la hausse mondiale de 2 000 milliards de dollars de dépenses dans les infrastructures d'IA désormais prévues par HSBC. Ce tsunami financier est une réponse directe à ce que Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, appelle une « crise informatique massive ».
Les concurrents ne restent pas les bras croisés. Meta s'est engagé à dépenser des centaines de milliards dans ses propres centres de données à l'échelle du gigawatt, tandis que Google continue d'investir des milliards dans l'expansion de sa propre infrastructure d'IA afin de rester dans la course technologique à haut risque.
Un réseau de partenariat d'une valeur de 1000 milliards de dollars
Au cur de cette expansion se trouve l'orchestration par OpenAI d'un réseau de partenariats massifs et interdépendants, dont beaucoup sont centrés sur le projet Stargate relancé. Stargate est une initiative ambitieuse de construction de centres de données. Lancée pour construire l'infrastructure d'IA la plus avancée au monde, elle pourrait finalement coûter jusqu'à 1 000 milliards de dollars. Le parcours de Stargate a toutefois été très mouvementé.
Le projet a été dévoilé en grande pompe à la Maison Blanche en janvier 2025 par le président américain Donald Trump. Il présenté comme une coalition de 500 milliards de dollars comprenant SoftBank, Oracle et le fonds MGX des Émirats arabes unis. Lors du lancement, le président de la holding japonaise SoftBank, Masayoshi Son, a proclamé : « c'est le début de notre âge d'or ». Mais cette grande vision s'est rapidement heurtée à la réalité.
Six mois plus tard, des rapports ont révélé que le projet était au point mort en raison de désaccords fondamentaux sur l'emplacement des sites. La paralysie était si grave que Safra Catz, alors PDG d'Oracle, a déclaré sans détour que « Stargate n'était pas encore formé », contredisant ainsi les déclarations officielles.
Le projet a été relancé de manière décisive en août 2025, avec l'acquisition d'une ancienne usine Foxconn dans l'Ohio pour construire du matériel serveur. Aujourd'hui, une expansion de plus de 400 milliards de dollars est en cours pour cinq nouveaux centres de données aux États-Unis. Plus récemment, OpenAI a signé un accord définitif de plusieurs milliards de dollars avec le géant des semiconducteurs AMD pour déployer 6 gigawatts de ses GPU.
Jeff Bezos parle d'une bulle industrielle plutôt qu'une bulle financière
D'autres secteurs, de l'industrie manufacturière à l'immobilier en passant par le commerce de détail et les services, ont peu contribué à la production globale au premier semestre 2025, voire l'ont freinée. Et pourtant, comme l'a fait remarquer Torsten Sløk, économiste en chef chez Apollo Global Management, les chiffres du PIB témoignent d'une économie (statistiquement) forte. « Le consensus est erroné depuis janvier », a déclaré Torsten Sløk.
Le 6 octobre 2025, Michael Gapen, économiste en chef chez Morgan Stanley, a tenté d'expliquer « le mystère » de l'économie américaine de 2025, « entre des données de dépenses solides et une faible embauche ». L'économiste a avancé que « cette situation pouvait s'expliquer par le fait que le secteur privé a absorbé le coût initial des droits de douane et réduit les coûts unitaires de main-d'uvre et la rentabilité plutôt que d'augmenter les prix ».
En d'autres termes, cela n'a rien à voir avec la construction de centres de données qui alimente les craintes d'une bulle. Les détracteurs pointent du doigt « un modèle de financement circulaire », dans lequel les partenaires investissent dans des projets uniquement pour être remboursés par la vente et la location de matériel.
Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, insiste sur le fait que ces centres de données constituent une « bulle industrielle » plutôt qu'une bulle financière, et que nous serons tous heureux un jour de disposer d'une telle puissance de calcul à portée de main, grâce à des investissements de plusieurs centaines de milliards.
Certaines grandes entreprises de la course à l'IA ressentent déjà les effets
Les tensions financières se font déjà sentir. Un rapport récent a révélé que la division cloud d'Oracle est confrontée à de faibles marges bénéficiaires, en grande partie en raison du coût élevé des puces Nvidia, ce qui a fait chuter son action. Cela met en évidence le risque immense pour les fournisseurs...
