Le titre IBM a bondi après que le géant technologique du Dow Jones a annoncé un partenariat avec la start-up spécialisée dans l'IA Anthropic, ainsi que plusieurs autres mises à jour de produits

International Business Machines Corporation (utilisant la marque IBM), est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies. Il s'agit d'une société cotée en bourse qui fait partie des 30 entreprises composant l'indice Dow Jones Industrial Average. IBM est la plus grande organisation de recherche industrielle au monde, avec 19 centres de recherche répartis dans une douzaine de pays. Pendant 29 années consécutives, de 1993 à 2021, elle a détenu le record du plus grand nombre de brevets américains déposés chaque année par une entreprise.Anthropic PBC est une start-up américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021. Elle a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude. Selon l'entreprise, elle mène des recherches et développe l'IA afin « d'étudier ses propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public.Récemment, le titre IBM (IBM) a bondi après que le géant technologique du Dow Jones a annoncé un partenariat avec la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Anthropic, ainsi que plusieurs autres mises à jour de produits visant à stimuler l'utilisation de l'IA générative par les entreprises. Les modèles de langage Claude d'Anthropic seront intégrés au portefeuille de logiciels d'IBM, à commencer par l'offre « environnement de développement intégré » d'IBM pour le développement de logiciels. IBM a également collaboré avec Anthropic pour élaborer un guide qui aide les entreprises à créer et à exploiter des agents IA.Anthropic est l'un des principaux concurrents d'OpenAI, le créateur de ChatGPT. Amazon est l'un des principaux investisseurs de la start-up. Le partenariat avec IBM intervient alors qu'Anthropic s'efforce de proposer davantage d'outils aux entreprises, notamment des logiciels permettant d'automatiser le codage. Anthropic a lancé Claude Sonnet 4.5, qu'il décrit comme le meilleur modèle de codage au monde.Le partenariat avec Anthropic fait partie des nombreuses annonces faites par IBM mardi matin, à la veille de la conférence annuelle TechXchange destinée aux développeurs. Dans un communiqué de presse, l'entreprise technologique vieille de 114 ans a mis en avant son offre Watsonx Orchestrate, qui, selon elle, comprend plus de 500 outils destinés à aider les entreprises à déployer des agents IA personnalisés.IBM fait partie des fournisseurs de technologies d'entreprise qui se précipitent pour proposer des logiciels permettant aux agents IA d'aller au-delà des capacités des chatbots IA en accomplissant des tâches de manière autonome. Amazon, Microsoft, Oracle et Salesforce font partie des géants technologiques qui proposent ou s'apprêtent à proposer des outils IA agentifs.Lors des récentes transactions boursières , l'action IBM a progressé de près de 2 % à 294,96. L'action a brièvement dépassé le point d'achat de 296,16, correspondant à une configuration en forme de coupe. L'action a également atteint un niveau record de 301,04 lors des premières transactions, le premier record d'IBM depuis fin juin. IBM était en hausse de 31,6 % depuis le début de l'année à l'ouverture des marchés mardi, surpassant largement le S&P 500.IBM, l'une des 30 actions qui composent l'indice Dow Jones Industrial Average, a vu son action chuter à la suite de ses résultats du deuxième trimestre fin juillet. L'action IBM a clôturé le mois en baisse de 14 % et a perdu 3 % supplémentaires en août. Mais Big Blue a rebondi en septembre, un mois marqué par l'annonce d'un essai de finance quantique qui a stimulé les actions du géant technologique. L'action a gagné 16 % au total le mois dernier et 5 % jusqu'à présent en octobre.Voici l'annonce d'IBM :[QUOTE]IBM et Anthropic ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à accélérer le développement d'une IA prête à l'emploi pour les entreprises en intégrant Claude d'Anthropic, l'une des familles de grands modèles de langage (LLM) les plus puissantes au monde, au portefeuille de logiciels d'IBM afin d'offrir des gains de productivité mesurables, tout en intégrant la sécurité, la gouvernance et le contrôle des coûts directement dans le cycle de vie du développement logiciel.Grâce à ce partenariat, Claude sera intégré à certains produits logiciels IBM, à commencer par le nouvel environnement de développement intégré (IDE) axé sur l'IA d'IBM, conçu avec des capacités avancées de génération de tâches pour les cycles de vie de développement de logiciels d'entreprise (SDLC), y compris la modernisation des logiciels.L'IDE est disponible en avant-première privée pour certains clients IBM et, lors des premiers tests, plus de 6 000 utilisateurs précurseurs au sein d'IBM ont utilisé le nouvel IDE, rapportant des gains de productivité moyens de 45 %, ce qui se traduit par des économies significatives tout en maintenant la qualité du code et les normes de sécurité.À mesure que les organisations passent de l'expérimentation de l'IA au déploiement en production, elles ont besoin de solutions qui s'intègrent de manière transparente à l'infrastructure d'entreprise existante et répondent à des exigences informatiques strictes. IBM apporte des capacités éprouvées en matière de fourniture de logiciels d'entreprise, d'architecture cloud hybride et d'expertise dans les secteurs réglementés afin de garantir que les outils d'IA fonctionnent dans le contexte complexe des opérations commerciales mondiales.« IBM est depuis des décennies le pilier de la technologie d'entreprise, car nous comprenons ce qu'il faut pour déployer à grande échelle dans des environnements critiques », a déclaré Dinesh Nirmal, vice-président senior, Logiciels chez IBM. « Ce partenariat enrichit notre portefeuille de logiciels avec des capacités d'IA avancées tout en maintenant la gouvernance, la sécurité et la fiabilité auxquelles nos clients s'attendent. Nous offrons aux équipes de développement une IA adaptée au fonctionnement des entreprises, et non des outils expérimentaux qui créent de nouveaux risques. »« Les entreprises recherchent une IA à laquelle elles peuvent réellement confier leur code, leurs données et leurs opérations quotidiennes », a déclaré Mike Krieger, directeur des produits chez Anthropic. « Claude est devenu l'IA de référence pour les développeurs des plus grandes entreprises mondiales grâce à l'importance que nous accordons à la sécurité et à la fiabilité. Ce partenariat avec IBM nous permet d'offrir le même niveau d'engagement à encore plus d'équipes d'entreprise, tout en élaborant les normes ouvertes qui rendront les agents IA véritablement utiles dans les environnements professionnels. »Utilisant des LLM de pointe tels que Claude, le nouvel IDE IBM est conçu pour permettre aux développeurs d'être plus productifs. Il fonctionne dans plusieurs langues et modes, mais voici quelques exemples d'utilisations potentielles pour aider les développeurs à exécuter des tâches dans tous les aspects du cycle de vie du développement logiciel :[LIST][*]: mises à niveau automatisées du système, migrations de frameworks et refactoring en plusieurs étapes avec prise en compte du contexte dans les bases de code à grande échelle.[*]: assistance IA qui comprend les modèles d'architecture d'entreprise, les exigences de sécurité et les obligations de conformité.[*]: du développement initial aux tests, au déploiement et à la maintenance, orchestre de manière transparente les tâches...