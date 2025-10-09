Envoyé par OpenAI Envoyé par

Nous déployons des contrôles parentaux et une nouvelle page de ressources à destination des parents⁠(ouverture dans une nouvelle fenêtre) pour les aider à mieux encadrer lutilisation de ChatGPT au sein de leur foyer. Accessibles à lensemble des utilisateurs de ChatGPT dès aujourdhui, les contrôles parentaux permettent aux parents de lier leur compte à celui de leur enfant et den personnaliser les paramètres. Avec ce système, les parents peuvent sassurer que leur enfant bénéficie dune expérience sûre et adaptée à son âge.



Cette nouveauté sinscrit dans nos efforts constants visant à rendre ChatGPT utile pour tous⁠ et à donner aux parents les moyens dencadrer lutilisation de lIA par leurs enfants. Nous avons déjà annoncé que nous travaillons sur un système de prédiction de lâge⁠, un projet à long terme qui nous permettra de deviner si un utilisateur a moins de 18 ans pour pouvoir automatiquement appliquer des paramètres appropriés. Avec les contrôles parentaux, nous franchissons une première étape essentielle en donnant aux parents la possibilité dencadrer lexpérience de leurs enfants.



Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des experts, des associations comme Common Sense Media et des décideurs politiques, notamment les procureurs généraux de Californie et du Delaware, pour guider notre approche. Nous comptons affiner et développer ces contrôles avec le temps.



« Ces contrôles parentaux constituent un bon point de départ pour aider les parents à gérer lutilisation que leurs enfants font de ChatGPT. Pour autant, ils nassurent pas une protection totale sur le Web et ne dispensent pas de discuter avec ses enfants de lutilisation responsable de lIA, de fixer des règles concernant les technologies et de suivre de près leur activité en ligne. »Robbie Torney, directeur des programmes dIA, Common Sense Media