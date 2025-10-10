Comment les acteurs de l'IA recyclent leurs milliards entre eux : les ventes de puces en amont soutiennent les paris sur les infrastructures en aval, créant une chaîne critique de flux économiques circulaires

Le marché mondial de l'IA n'a jamais semblé aussi prospère. L'essor de l'IA générative a propulsé la capitalisation boursière de Nvidia à 4 600 milliards de dollars. Principal fournisseur de puces d'IA, Nvidia détient plus de 90 % des parts de marché et engrange des milliards de dollars de bénéfices depuis quelques années. Cependant, derrière ces valorisations record se cache un cercle vicieux d'argent et d'influence qui façonne discrètement l'ensemble du secteur.
Au cours des derniers mois, OpenAI a annoncé une série d'accords avec Nvidia, AMD, Oracle et CoreWeave pour un montant total de plus de 1 000 milliards de dollars. Ces accords promettent la puissance de calcul nécessaire pour construire et déployer la prochaine génération de modèles d'IA. Pourtant, les mêmes partenaires qui investissent dans OpenAI sont également ceux qui lui vendent les puces et les centres de données dont elle a besoin pour survivre.
Le battage médiatique et le développement des infrastructures d'IA se répercutant sur tous les marchés, de la dette et des actions à l'immobilier et à l'énergie. Pendant ce temps, OpenAI brûle ses liquidités à une vitesse préoccupante et ne prévoit pas d'avoir un flux de trésorerie positif avant la fin de la décennie.
Les partenariats portent sur environ 500 milliards de dollars avec Nvidia, 300 milliards avec AMD, 300 milliards avec Oracle et 22 milliards avec CoreWeave. Ensemble, ces accords représentent à peu près la taille de l'économie annuelle de l'Indonésie. Ces chiffres sont certes stupéfiants, mais ils soulèvent une question simple, mais importante. Un secteur peut-il continuer à croître si le même argent continue à tourner en rond ? Les économistes sont sceptiques.
Nvidia : le grand acteur du financement circulaire dans le secteur de l'IA
L'engagement de 100 milliards de dollars pris par Nvidia envers OpenAI sur plusieurs années est l'un des nombreux accords circulaires conclus par Nvidia. Selon les données disponibles, Nvidia a participé à plus de 50 transactions liées à l'IA générative en 2025. Bon nombre des startups soutenues par le géant des semiconducteurs s'appuient sur les puces Nvidia pour développer leurs modèles, puis revendent la puissance de calcul à Nvidia ou à ses partenaires.
CoreWeave, par exemple, a levé 12 milliards de dollars de dette garantie par des processeurs Nvidia et loue désormais cette capacité à OpenAI et Microsoft. OpenAI adopte la même approche. Le fabricant de ChatGPT investit dans des startups qui dépendent de ses grands modèles de langage (LLM) tout en payant pour leurs services. Chaque accord renforce le suivant jusqu'à ce que l'ensemble du réseau s'appuie sur lui-même pour créer une dynamique.
Les experts appellent ce phénomène « financement circulaire ». Il se produit lorsque les mêmes fonds circulent entre une poignée d'entreprises, créant ainsi l'apparence d'une croissance infinie même lorsque les bénéfices sont en baisse. Cette stratégie a fonctionné jusqu'à présent, mais elle dépend d'une condition : une croissance constante. Que se passera-t-il si la demande pour les puces ralentit ou si les investisseurs retirent soudainement leurs billes ?
Malgré son potentiel, l'IA reste largement inéprouvée en tant que source de profits. « Si, dans un an, nous arrivons à un point où nous avons eu une bulle spéculative dans le domaine de l'IA et qu'elle a éclaté, cet accord pourrait être l'un des premiers signes avant-coureurs. Si les choses tournent mal, des relations circulaires pourraient entrer en jeu », a déclaré Brian Colello, analyste chez Morningstar, à propos de l'investissement de Nvidia dans OpenAI.
OpenAI dépenserait près de 80 fois son revenu annuel en infrastructures
Les engagements totaux d'OpenAI dépassent désormais 1 000 milliards de dollars, alors que son chiffre d'affaires annuel est d'environ 12 milliards de dollars. L'entreprise devrait perdre environ 10 milliards de dollars cette année et pourrait ne pas réaliser de bénéfices avant 2030. Cela signifie qu'elle dépense près de 80 fois son revenu annuel en infrastructures. OpenAI investit massivement sans perspectives de revenus claires, ce qui suscite des craintes.
La consommation de trésorerie projetée par OpenAI pour 2025 est de 155 milliards de dollars contre 75 milliards en 2024, ce qui montre à quel point les coûts augmentent rapidement. Moody's a averti qu'Oracle pourrait être exposé à des risques si les paiements d'OpenAI prenaient du retard. D'autres experts voient des signes familiers avec la fin des années 1990, lorsque les dotcoms s'achetaient mutuellement leurs services afin de gonfler leur croissance.
La différence aujourd'hui est tangible. Au lieu des publicités et des ventes croisées entre startups, le boom de l'IA générative repose sur des serveurs, des terrains et des réseaux électriques. L'argent n'est pas virtuel. Il est physique et massif, et une fois dépensé, il ne peut pas être facilement récupéré.
Selon l'économiste de Harvard Jason Furman, la croissance du PIB américain au premier semestre 2025 a été presque entièrement tirée par les investissements dans les centres de données. En excluant les catégories liées à la technologie, il s'aperçoit que la croissance du PIB n'est que de 0,1 % sur une base annualisée, ce qui souligne le rôle de plus en plus central des infrastructures de haute technologie dans l'évolution des résultats macroéconomiques.
Comment la course à l'IA s'appuie sur la dette et remodèle les marchés
Au sein du secteur technologique, les dirigeants affirment que ces relations commerciales peu orthodoxes sont essentielles pour répondre à une augmentation sans précédent de la demande en services d'IA. La nouvelle phase du boom de l'IA est financée non seulement par des capitaux à risque, mais aussi par des emprunts. Selon les analystes, cela pourrait provoquer un désastre si la demande pour les infrastructures et les services d'IA ne suit pas.
Lisa Su, PDG d'AMD, a déclaré que le partenariat avec OpenAI est un « cercle vertueux et positif ». De même, Greg Brockman, président et cofondateur d'OpenAI, a déclaré qu'il faudrait un « effort à l'échelle de l'industrie » utilisant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en IA pour répondre à l'immense demande en puissance de calcul nécessaire pour prendre en charge ChatGPT et d'autres produits. Les analystes restent toutefois sceptiques.
Washington a adopté une attitude de laisser-faire à l'égard de toutes les activités d'un secteur considéré comme essentiel pour rivaliser avec la Chine. « C'est à eux de décider. Nous voulons que les entreprises américaines réussissent », a déclaré David Sacks, responsable de l'IA et de la cryptomonnaie à la Maison Blanche.
De son côté, l'administration Trump est également liée au vaste réseau d'investissements dans l'IA par le biais de sa participation dans Intel, sans parler de ses projets de prélever une part des ventes de puces de Nvidia et AMD à la Chine. Mais ce plan est au point mort. La Chine a bloqué les ventes de puces Nvidia afin d'intensifier ses efforts internes pour renforcer son indépendance en matière de semiconducteurs et concurrencer les États-Unis.
L'essor de l'IA générative est énergivore et dévore les ressources en eau
L'impact des accords circulaires conclus dans le secteur de l'IA dépasse largement les frontières de la Silicon Valley. Ils stimulent la demande en immobilier, en énergie et en dette d'entreprise, tout en faisant grimper les cours boursiers dans l'ensemble du secteur technologique. La valeur boursière d'Oracle a augmenté de plus de 200 milliards de dollars après son partenariat avec OpenAI, et l'action AMD a bondi de plus de 24 % en une seule journée.
Nvidia affiche désormais une valorisation de 4 500 milliards de dollars, supérieure à celle d'Apple ou de Microsoft. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la consommation électrique mondiale des centres de données dépassera les 1 000 térawattheures d'ici 2026, soit à peu près l'équivalent de la consommation annuelle du Japon. Une grande partie de cette croissance proviendra des charges de travail liées à l'IA associées à Nvidia et OpenAI.
Sam Altman, PDG d'OpenAI, alerte sur une bulle et les dangers liés à son éclatement, mais continue de nourrir la frénésie autour de l'IA générative. « Altman a le pouvoir de faire s'effondrer l'économie mondiale pendant une décennie ou de nous mener tous vers la terre promise. Pour l'instant, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve », a écrit Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein Research, dans une récente note adressée aux investisseurs.
Les enjeux mondiaux relatifs à une économie de l'IA qui s'autoalimente
Les dirigeants du secteur technologique considèrent la vague actuelle de dépenses comme une étape naturelle de la croissance. Sam Altman parle d'une période d'investissement et de patience, tandis que Nvidia et AMD qualifient leurs partenariats de stratégiques. Les dirigeants parient sur une croissance future. L'écosystème de l'IA pourrait être multiplié par cinq d'ici à 2030 et Nvidia capterait plus de 40 % des flux d'inférence de 1000 milliards de dollars.
