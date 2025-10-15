Un cadre de Meta chargé de développer les produits métavers de l'entreprise a déclaré aux employés qu'ils devaient utiliser l'IA pour « aller 5 fois plus vite », selon un message interne obtenu par 404 Media.
« Metaverse AI4P : pensez 5 fois plus, pas 5 % de plus », indique le message publié par Vishal Shah, vice-président de Meta chargé du métavers (AI4P signifie « AI for Productivity », ou IA pour la productivité). L'idée est que les développeurs devraient utiliser l'IA pour travailler cinq fois plus efficacement qu'ils ne le font actuellement, et non pas seulement pour gagner 5 % d'efficacité.
« Notre objectif est simple mais audacieux : faire de l'IA une habitude, et non une nouveauté. Cela signifie donner la priorité à la formation et à l'adoption pour tous, afin que l'utilisation de l'IA devienne une seconde nature, comme n'importe quel autre outil sur lequel nous comptons », indique le message. « Cela signifie également intégrer l'IA dans toutes les bases de code et tous les flux de travail importants. »
Shah a ajouté que cela ne s'applique pas uniquement aux ingénieurs. « Je veux voir les chefs de projet, les concepteurs et les partenaires [interfonctionnels] retrousser leurs manches et construire des prototypes, corriger des bogues et repousser les limites du possible », a-t-il écrit. « Je veux que nous allions cinq fois plus vite en éliminant les frictions qui nous ralentissent. Et cinq fois plus vite pour arriver beaucoup plus rapidement à ce que nos produits donnent comme impression. Imaginez un monde où n'importe qui peut rapidement prototyper une idée et où les boucles de rétroaction se mesurent en heures, et non en semaines. C'est l'avenir que nous construisons. »
À l'heure actuelle, la plupart des géants de la technologie encouragent leurs employés à utiliser l'IA
En juillet, Andy Jassy, PDG d'Amazon, a déclaré à ses employés qu'il s'attendait à ce que l'IA transforme complètement le fonctionnement de l'entreprise et entraîne des suppressions d'emplois. « Au cours des prochaines années, nous prévoyons une réduction de nos effectifs globaux, car l'utilisation intensive de l'IA dans toute l'entreprise nous permettra de gagner en efficacité », a-t-il déclaré.
De nombreux ingénieurs logiciels expérimentés ont le sentiment que les agents de codage IA créent une nouvelle crise, dans laquelle les bases de code contiennent des bogues et des erreurs difficiles à corriger, car les humains ne savent pas nécessairement comment un code spécifique a été écrit ni ce qu'il fait. Cela signifie que de nombreux ingénieurs sont devenus des baby-sitters qui doivent corriger les erreurs de codage écrites par les agents de codage IA.
Au cours des dernières semaines, plusieurs blogs rédigés par des codeurs sont devenus viraux, notamment ceux intitulés : « Le vibe coding crée des codeurs sans cervelle », « Le vibe coding : parce que qui n'aime pas les dettes techniques surprises ? », « Vibe/No code Tech Debt » et « Comprehension Debt : la bombe à retardement du code généré par LLM ».
Dans son message, Shah a déclaré : « Nous prévoyons que 80 % des employés de Metaverse auront intégré l'IA dans leurs routines de travail quotidiennes d'ici la fin de l'année, avec une croissance rapide de son utilisation en ingénierie et une attention constante portée à l'apprentissage tiré du temps et des résultats obtenus. » Il a ensuite fait référence à une série de formations à venir et à des documents internes sur le codage IA, notamment deux événements intitulés « Metaverse day of AI learning » (Journée Metaverse consacrée à l'apprentissage de l'IA).
« Consacrez-y du temps. Prenez la formation au sérieux. Partagez ce que vous apprenez et n'ayez pas peur d'expérimenter », a-t-il ajouté. « Plus nous nous dépassons, plus nous progressons. Multiplier par cinq notre productivité ne passe pas par de petites améliorations progressives, mais par une refonte fondamentale de notre façon de travailler, de construire et d'innover. » Il a conclu son message par une image représentant un bâtiment futuriste sur laquelle était superposé le slogan « Metaverse AI4P Think 5X, not 5 % » (Metaverse AI4P : pensez 5X, pas 5 %).
Cette obsession de la vitesse trahit une fragilité : le doute existentiel de Meta
Depuis la montée de ChatGPT et le basculement de lattention mondiale vers lIA générative, le métavers na plus la cote. Les utilisateurs sen désintéressent, les investisseurs doutent. En ordonnant à ses équipes daller cinq fois plus vite, Zuckerberg tente dimposer lillusion dun progrès continu. Mais cette accélération nest pas une solution : cest une fuite en avant.
Plus on génère, moins on conçoit. Plus on automatise, moins on questionne. Linnovation se réduit à une métrique de vitesse, non à une réflexion sur la pertinence. Le « mieux » a cédé la place au « plus vite ».
Mark Zuckerberg affirme que l'IA pourra bientôt faire le travail des ingénieurs de niveau intermédiaire de Meta
Cette injonction semble aller dans la direction donnée par Zuckerberg au début de l'année.
En effet, Mark Zuckerberg a affirmé que lintelligence artificielle pourrait bientôt faire le travail des ingénieurs de niveau intermédiaire de Meta. Le patron de Meta voit néanmoins lintelligence artificielle comme un outil permettant daméliorer la productivité des développeurs. Il rejoint ainsi Bill Gates et autres Linus Torvalds qui sont davis que lintelligence artificielle servira doutil pour améliorer la productivité des tiers qui sen servent. Ce sont des sorties à controverse quand on sait quelles viennent en opposition à celles de plusieurs acteurs du domaine de linformatique qui laissent penser que lintelligence artificielle a même déjà pris le pouvoir dans la filière.
La sortie de Marc Zuckerberg suggère que le développeur restera l'expert qui comprend le code et vérifie que ce qui a été synthétisé par l'intelligence artificielle correspond bien à son intention. Elle laisse en sus entendre que le développeur pourra sadonner à des tâches plus créatives en parallèle à celles queffectuera lintelligence artificielle.
IA sous bâche : pour augmenter sa puissance de calcul, Zuckerberg fait dresser des tentes pour héberger ses centres de données
Meta est tellement désireuse d'augmenter sa puissance de calcul qu'elle érige littéralement des tentes pour disposer d'une capacité de centre de données temporaire alors que ses installations sont encore en cours de construction. Tous ces signes montrent que Meta souhaite développer plus rapidement ses capacités d'IA après avoir pris du retard sur des concurrents comme OpenAI, xAI et Google, et que Zuckerberg n'est pas prêt à attendre les délais de construction habituels pour combler l'écart.
« Cette conception n'est pas une question de beauté ou de redondance. Il s'agit de mettre le calcul en ligne rapidement ! » indique SemiAnalysis dans son rapport. « Des modules d'alimentation et de refroidissement préfabriqués aux structures ultra-légères, la vitesse est essentielle car il n'y a pas de génération de secours (c'est-à-dire pas de générateurs diesel en vue) », ajoute le rapport.
Quant au centre de données Hyperion, Ashley Gabriel, porte-parole de Meta, a déclaré qu'il sera situé en Louisiane et aura probablement une capacité de 2 gigawatts d'ici 2030.
Mark Zuckerberg: « Nous construisons actuellement plusieurs clusters multi-GW. Nous appelons le premier Prometheus et il sera mis en ligne en 2026. Nous construisons également Hyperion, qui sera capable d'évoluer jusqu'à 5GW sur plusieurs années. Nous construisons également plusieurs autres clusters de titans. L'un d'entre eux couvre une grande partie de l'empreinte de Manhattan ».
Meta est tellement avide de puissance IA qu'elle achète pour 10 milliards de dollars de services cloud à son concurrent Google
Tandis que les grandes enseignes du numérique se livrent une bataille féroce pour dominer le secteur de lintelligence artificielle, Mark Zuckerberg et son empire Meta franchissent un nouveau seuil : celui de labsurde ou du génie, selon les points de vue. Afin de soutenir lentraînement de ses futurs modèles dIA, Meta a commencé...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.